Insändare. ”Uran är nästa Putin-fälla”

Det har varit mycket tal om den ryska gasen och dess påverkan på elpriset. 1973 var priset på olja diskussionsämnet och det som vi skulle göra oss oberoende av från araberna genom att bygga kärnkraft. Och det gjorde vi. Oljeeldningen avvecklades i stort sett.

Men nu kommer jag att flagga för nästa Putin-fälla.

Många i Sverige har inte en susning om varifrån uranet till kärnkraftverken inom EU kommer, men faktum är att 20 procent kommer från Ryssland. Ska vi även räkna in Rysslands granne Kazakstan är vi uppe i 43 procent.

Tyskland vill nu ha EU-sanktioner mot ryskt uran. Om det blir så kan Ryssland inte sälja till EU. De europeiska kärnkraftverken måste då köpa från andra leverantörer. Det innebär att efterfrågan ökar hos dessa.

Enligt klassisk nationalekonomi innebär detta normalt sett ökade priser när efterfrågan ökar. Det skulle troligen innebära att uranpriset i EU kommer att skjuta i höjden och därmed driftkostnaderna för kärnkraftverken i Europa.

Uranpriset på världsmarknaden började skjuta i höjden under andra halvåret 2021, precis som rysk gas. Sedan 2018 har det fördubblats och nådde en topp på 64 dollar per pund (cirka 0,45 kilo) strax efter krigets utbrott. Det gick sedan ned till nuvarande nivå på 51 dollar per pund, troligtvis på grund av minskad efterfrågan i Frankrike med krånglande kärnkraftverk och uteblivna beställningar av bränsle.

Prognosen spår ett pris 2024 på mellan 55 och 83 dollar. Vad priset är när energi- och näringsminister Ebba Buschs tänkta nya kärnkraftverk är klara om si så där 20–25 år kan ingen sia om.

Vad priset kommer att bli vet bara den som har en kristallkula, men en sak är säker. Det är en oerhört stor osäkerhetsfaktor och dessutom en ändlig tillgång. Brytvärdig uran kommer att ta slut. I vart fall kommer det att bli så att man tvingas bryta uran från platser där uranhalterna är lägre till en allt högre kostnad. Vad innebär det för priset, tror ni?

Hur som helst är detta ännu ett bränsle som måste köpas in för pengar och som landar på konsumenterna i slutändan.

Det finns bara fyra bränslen som inte kostar något att köpa in. Det är sol, vind, vatten och vågor (mest användbart vid Atlantkusterna).

Själv har jag satsat på solenergi och försörjer mitt hus med det, och delar till och med med mig till mina grannar. 60 procent av solelen går till dem. Solvärmen från solfångaren går till värme, varmvatten och pooluppvärmning – och den behåller jag själv …

Vad tycker du att vi ska satsa på?

