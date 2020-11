Jag har under tre dagar denna vecka suttit ordförande för ett forskningsråd vid ett universitet i Singapore för utdelning av forskningsanslag och för att rekrytera begåvade unga forskare från hela världen. Endast ett fåtal administratörer fanns på plats i sammanträdesrummet (alla med munskydd), medan samtliga rådsledamöter liksom jag själv deltog via videolänk.

Rådet representerar expertis inom i stort alla fält: från humaniora till naturvetenskap och medicin. När vi öppnade rådsmötet i måndags morse fick jag frågan: ”You pursue a very brave strategy in Sweden, can you explain how you think?” (Ni genomför en väldigt modig strategi i Sverige, kan du förklara hur ni tänker?)

Jag svarade lite skämtsamt att det handlar om ett vetenskapligt experiment, men måste efteråt dystert erkänna för mig själv att, om så varit fallet, ett ganska makabert experiment. I motsats till Sverige har Singapore varit framgångsrikt med att helt stoppa smittspridning. Redan när jag besökte under en vecka i början av februari var man på alerten och tog tempen på mig i pannan både vid inträdet i landet och när jag checkade in på hotellet.

Vad har vi då gjort fel i Sverige? Vi vet att covid-19-smittan kan bäras av mycket små vätskedroppar (5 mikrometer), en vattenaerosol vi utandas, som alstras då vi hostar, men även vid stämbanden genom kavitation under högljutt tal och sång. Det handar om små droppar som kan hålla sig svävande förhållandevis länge, det vill säga nå långt både inomhus och utomhus.

En enkel uppskattning kan man göra genom att se på sin utandningsrök en kall dag: den når definitivt de två meter vi i Sverige tillämpar som ”umgängesavstånd”. Ett enkelt experiment visar att röken inte når alls lika långt om man bär så kallat munskydd (ansiktsmask) – den läcker då ut mera diffust runt om huvudet.

Det är alltså motiverat att bära munskydd för att skydda omgivningen. Samma slutsats kommer Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) fram till i en rapport, baserad på delvis andra argument:

I rapporten betonas också vikten av god ventilation, vilken kan sänka koncentrationen av de virusbärande små dropparna i inomhusluft. ”Vetenskapsakademiens expertgrupp anser att god ventilation liksom användning av munskydd är viktiga åtgärder för att minska smittspridning i inomhusmiljöer (inkluderar kollektivtrafik) där människor delar samma luft under längre tid. Inom sjuk- och äldrevård anser expertgruppen att användning av munskydd är särskilt viktig.”

Små droppar är ett hot inte bara genom lång livslängd i oventilerade utrymmen, utan också för att de tar sig mycket djupt ner i lungorna vid inandning. Det ökar sannolikheten för att smittan överförs. Varken munskydd eller visir (som huvudsakligen skyddar ögonen mot en ”direktträff”) är perfekta skydd mot att bli smittad eftersom de mikroskopiska dropparna ganska lätt tar sig förbi.

Därför är det desto viktigare att omgivningen skyddas genom att smittbärande håller sig borta. För dem som, utan att veta om det, bär på viruset innebär munskydd ett sätt att väsentligt minska antalet personer i omgivningen som kan exponeras. Munskyddet är också en varningssignal och påminnelse om risken.

Covid-19-pandemin har lett till en intensiv forskning inom många olika områden. Som chefredaktör för den internationella tidskriften Quarterly Reviews of Biophysics Discovery får jag dagligen manuskript som angår pandemin.

Utgivaren Cambridge University Press har beslutat att varje manuskript som har med covid-19 att göra ska publiceras inom 24 timmar efter det att det blivit accepterat. Dessvärre tar granskningen av sakkunniga lång tid (ibland månader). Det är frustrerande att ligga på många manuskript som kan innehålla avgörande information.

Ett axplock bland de senaste månadernas bidrag pekar på budskap som spänner från att ”det handlar om ren fysikalisk kemi” (det vill säga processer som har med dropparnas bildande, stabilitet och härbärgerande av viruspartiklarna att göra) till nya förslag till att ta fram vaccin baserade på molekylärbiologiska strukturstudier av virusproteinerna. Mitt inlägg här är baserat på kunskap från sådana bidrag.

Skulle jag försöka ge några råd åt svenska regeringen om hur man förmodligen skulle kunna bättre motverka smittspridningen skulle de mot bakgrund av vad vi vet i dag vara följande rekommendationer:

● Undvik att inomhus andas samma luft som andra. Ha god ventilation. På restauranger, ha minst fyra meter mellan borden. Ta legitimation från alla familjemedlemmar vid varje bord för att säkra att de verkligen bor ihop och för att underlätta eventuell smittspårning.

● Stäng pubar och nattklubbar eller se till att ljudnivån är låg (ingen musik) så att man inte behöver höja rösten och att man håller stort avstånd från varandra (fyra meter) samt att ingen alkohol serveras klockan 18–06 (alkohol sänker vaksamheten mot trängsel). Ha mycket god ventilation!

● Äldreboenden. Mycket pekar mot att det är personalen (inte besökande anhöriga) som överför smitta. De anställdas chefer måste under straffansvar garantera att inga smittade går till jobbet (personliga kontroller plus covid-tester). Detsamma borde gälla för hemtjänsten.

● Stäng skidliftar eller öka avståndet mellan besatta liftkorgar till minst 20 meter (utandningsluft delas och virus klarar sig längre i kalla droppar). Avstånd i liftköer ska vara minst fyra meter.

● Håll stora avstånd i bussar och tåg (två meter med ansiktsmask, annars fyra meter).

● Håll minst fyra meters avstånd i butiker genom att anordna ett övervakat inlotsningssystem. Alternativ: beställ alla varor till uthämtning.

● Bär ansiktsskydd (rekommendation av Kungliga Vetenskapsakademiens coronagrupp).

En del av dessa åtgärder behöver antagligen övervakas. Brott mot bestämmelserna borde på lämpligt sätt beivras eftersom det verkar finnas ganska många som sätter sig över även dagens rekommendationer.

Utan att våga generalisera undrar jag om det är en slump att Singapore och Finland varit så framgångsrika i bekämpandet av smittspridningen – båda nationer med traditioner hos folket att tillsammans lydigt och lojalt stå upp mot yttre hot.