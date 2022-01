Insändare. ”Vanligt folk ska inte stå för klimatomställningen”

Miljöpartiet vill motivera privatbilisterna att köpa miljövänliga bilar och elbilar genom att höja fordonsskatten och drivmedelspriserna. Den som köpte en bil före 1 juli 2018 betalade endast 1 636 kronor i fordonsskatt. Köpte man exakt samma bil efter 1 juli 2018 blev fordonskatten 7 153 kronor per år eller 21 459 kronor under tre år. Efter tre år sänktes fordonskatten till 1 636 kronor per år igen. Detta är medelbilen. Detta motiverar mig inte att köpa en nyare bil eller en elbil.

Därför anser jag det orättvist att subventionera köp av elbil med 70 000 kronor till de som ändå har råd.

Att höja fordonsskatten och drivmedelspriserna för att stimulera elbilförsäljningen och försäljningen av nya bilar har fått andra effekter. Det är numera brist på bra begagnade bilar registrerade före 1 juli 2018.

Lastbilar som går i fjärrtrafik kommer under överskådlig tid att tankas med diesel. Stiger dieselpriset ökar fraktkostnaderna och det blir konsumenterna som i slutändan får betala högre priser för varorna. Bönderna flaggar redan för höjda kostnader eftersom deras jordbruksmaskiner också tankas med diesel.

Att kinesiska staten är storägare av svensk vindkraft verkar inte bekymra Miljöpartiet. Av de 90 miljarder kronor som investerats i ny vindkraft i Sverige mellan 2017 och 2022 står China General Nuclear Power Corporation (CGN) för nästan en femtedel. I USA är bolaget inte välkommet.

Man verkar glömma de stora utsläppsdrakarna kolkraftverken, stålindustrin, sjöfarten och flyget. Om man vill uppnå verkliga resultat för miljön bör man inte lägga kostnaderna på vanligt folk i första hand.