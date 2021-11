Insändare. ”Vätgas är nyckeln till ett stabilt elsystem”

Karin Svanborg-Sjövall uttrycker i en ledare om vänsterns så kallade klimatpolitiska chockdoktrin oro över två problem relaterade till grön omställning: tillgång till kritiska metaller inom EU samt planerbar elkraft. (DN ledare 29/11)

En stor del av det första problemet kan lösas genom att extrahera metaller från LKAB:s stora slagghögar. Detta diskuteras redan men skarpa investeringsbeslut krävs och troligen regeringsbeslut.

Angående det andra problemet har sol- och vindkraft stora fördelar: de kan byggas för en tredjedel eller mindre av kostnaden för ny kärnkraft, de kan byggas snabbt, vilket är viktigt eftersom vi snabbt måste eliminera våra utsläpp, de har inget farligt avfall och inga utsläpp. Jämför med det finska kärnkraftverket Olkiluoto 3 som har varit under uppförande sedan år 2000 men är efter 21 år ännu inte är igång.

Havsbaserad vindkraft är särskilt relevant eftersom det blåser mer och jämnare på havet. Ansökningar om anslutning av ny vindkraft till kraftnätet hos Svenska kraftnät motsvarar cirka 500 terawattimmar per år. Hela Sveriges förbrukning är för närvarande 140 terawattimmar per år. 165 terawattimmar produceras varav 25 terawattimmar exporteras per år.

En fullständig elektrifiering av fordonsflottan om 10-15 år skulle kräva 15 terawattimmar per år, vätgas till Hybrit (fossilfritt stål) samt fossilfritt järn skulle kräva cirka 65 terawattimmar per år. Jämför med Danmark som har beslutat att bygga en energiö i Nordsjön med havsbaserad vindkraft kombinerat med vätgasproduktion.

Hur är det då med planerbarheten? Här har vätgasen en nyckelroll att stabilisera elsystemet. Vid stor tillgång på sol- och vindkraft används det mesta till vätgasproduktion. Vätgasen kan lagras och senare användas i industriella processer, till bränslen, till fossilfri järnsvamp eller stål.

Vid låg tillgång till sol- och vindkraft används en del lagrad vätgas till elproduktion för att balansera elsystemet. Dessutom bör vattenkraft och biobränslen vid god tillgång till vind- och solkraft sparas i högre utsträckning än nu för att senare kunna användas för balansering av elsystemet.

Vad behövs för att detta ska hända? Svenska kraftnät bör ges ansvar för långsiktig planering av elsystemet. Dessutom är försvaret nu en stor bromskloss för havsbaserad vindkraft vilket beskrivs väl i DN Debatt (27/11).

Försvaret måste säga ja till vindkraft. Studiebesök rekommenderas i Natoländerna Danmark och Tyskland där vindkraftverken står tio gånger tätare och kan ändå försvaras. Skarpa regeringsbeslut krävs för att lösa dessa knutar. Det är bråttom!