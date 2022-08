Insändare. Svar: ”Vi är emot utplacering av kärnvapen i Sverige”

VAL 22

Ordförandena för Svenska läkare mot kärnvapen, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet och Svenska Freds skriver i en insändare i DN att svensk nedrustningspolitik är urholkad. Påståendet baseras på att Sverige vid årets översynskonferens av icke-spridningsfördraget (NPT) vid FN-högkvarteret i New York i augusti inte stod bakom ett anförande om kärnvapens humanitära konsekvenser.

Kärnvapenhotet är en dyster och mycket oroande verklighet, och våra ansträngningar för konkret och effektiv nedrustning måste fortsätta. Rysslands aggression mot Ukraina och hot om kärnvapen har gjort vårt arbete svårare, men också än viktigare. Sverige kommer även som framtida Natomedlem att vara en stark röst för kärnvapennedrustning och icke-spridning av kärnvapen. Målet är en värld fri från kärnvapen.

Jag deltog själv vid översynskonferensen av NPT i New York i början av augusti, där Sverige är mycket aktivt i arbetet. I mitt tal i FN framförde jag vår syn på omvärldsläget, liksom de förslag och krav vi har när det kommer till nedrustning och icke-spridning av kärnvapen.

En framgång för Sverige är att jag också i FN:s talarstol kunde tala på vägnar av flera länder om de förslag som har lagts fram av Stockholmsinitiativet för kärnvapennedrustning, ett initiativ som har vunnit brett stöd sedan det lanserades av regeringen 2019 tillsammans med 15 andra icke-kärnvapenstater i syfte att bidra till konkreta steg för kärnvapennedrustning. Förslagen består av en rad tydliga steg för nedrustning samt ett paket med åtgärder för att minska risken för att kärnvapen används.

Det senare är ett område som dessvärre bara har ökat i betydelse i och med Rysslands oacceptabla hot om kärnvapenanvändning efter aggressionen mot Ukraina är oacceptabla. Utöver initiativets medlemmar har ytterligare 24 länder anslutit sig till förslagen, länder som kommer från olika världsdelar och säkerhetskontexter men som har ett gemensamt mål: att utifrån en realistisk och ambitiös ansats arbeta för en värld fri från kärnvapen.

Vi har inom ramen för initiativet också vänt oss direkt till de fem erkända kärnvapenstaterna USA, Storbritannien, Frankrike, Kina och Ryssland för att söka påverka. Glädjande nog har flera av Stockholmsinitiativets budskap om behovet av steg framåt hörsammats.

Förlängningen av rustningskontrollavtalet Nya Start i februari 2021 var ett välkommet steg, liksom att kärnvapenstaterna den 3 januari i år bekräftade i ett gemensamt uttalande att ”ett kärnvapenkrig aldrig kan vinnas och aldrig får utkämpas”.

Att, som skribenterna påstår, Sverige skulle träda in i en grupp länder som anser sig ha rätt att inneha och använda kärnvapen som är skapade för att massmörda civila är magstarkt och felaktigt. Sverige har vid upprepade tillfällen, senast i de anföranden vi har framfört i kommittén för nedrustningsfrågor under den pågående översynskonferensen i New York, framfört att användning av kärnvapen skulle få katastrofala humanitära och miljömässiga konsekvenser och att alla länder har ett ansvar att se till att det aldrig sker igen.

Vi har också gemensamt i Stockholmsinitiativet, inte minst i vårt officiella arbetspapper om riskreducering, konstaterat att det ligger i mänsklighetens intresse att kärnvapen inte används igen och att de humanitära konsekvenserna av en eventuell användning skulle vara katastrofala.

I sammanhanget bör också konstateras att medan medlemmar i Nato omfattas av organisationens kärnvapendoktrin, där kärnvapen utgör den sista och yttersta delen av den totala avskräckningsförmågan, så har Natoländerna också slagit fast att omständigheterna där kärnvapenanvändning skulle kunna behöva beaktas är mycket avlägsna. Nato är en försvarsallians, som inte hotar länder med kärnvapen. Alliansen har också ett uttalat mål att arbeta för att skapa förutsättningar för en värld fri från kärnvapen och vidhåller ett starkt engagemang för rustningskontroll, nedrustning och icke-spridning.

Socialdemokraternas partiordförande och Sveriges statsminister Magdalena Andersson meddelade den 15 maj, efter breda partiöverskridande konsultationer och i samband med Socialdemokraternas beslut, att vi vill att Sverige ansöker om medlemskap i Nato. Hon meddelade samtidigt att vi är emot utplacering av kärnvapen på svenskt territorium, likt våra nordiska grannländer Norge och Danmark som även de är Natomedlemmar.

Nedrustnings- och icke-spridningsdiplomatin präglas dessvärre av stark polarisering, och det är vårt ansvar att bidra till att bygga broar så att framsteg kan ske. Att polarisera frågan ytterligare ligger inte i vårt intresse och tjänar inte heller arbetet för vårt gemensamma mål om en värld fri från kärnvapen.