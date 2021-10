Insändare. ”Vi betalar för elexporten med chockhöjda priser”

Jag råkar bo i elområde 4 (Malmö). Den 13 oktober var vindkraften ner på 400 megawatt, alltså vindstilla i princip i hela landet. Spotpriset steg till en bra bit över 2 kronor per kilowattimme.

Under natten till den 14 oktober så började det blåsa, förvisso mest i norr men då ökade man exporten med mer än det dubbla jämfört med dygnet innan. Spotpriet är nu cirka 2,80 kronor per kilowattimme. I område 1 och 2 reas elen till cirka 0,18 kronor per kilowattimme.

Det är en allvarlig diskriminering. Priset i söder hålls uppe genom export, samtidigt som de norra delarna av landet har ett så stort överskott på el att de måste rea ut det.

De som håller i rattarna tycker att det är viktigare att exportera än att alla har samma villkor i landet. Följden blir att vi som bor i elområde 4 och i någon mån område 3 (Stockholm) får betala för denna export med chockhöjda priser.

Totalt sex väl fungerande kraftverk har lagts ner i förtid här i söder. Hade vi haft åtminstone tre av dessa i drift kunde man hålla på med sin export och vi hade ändå haft rimliga elpriser.