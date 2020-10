Vi har vant oss vid att leva i en ”Made-in-Sweden-mentalitet”. Under större delen av mitt liv har jag gått omkring med bilden att vi som svenskar har vetat allting lite bättre än andra, vi har bättre välfärd och bostäder, vi har gjort bättre bilar, har bättre sjukvård, bättre pensioner och äldreomsorg, mera jämställdhet, bättre skola. Nu diskuteras vår egen väg under coronapandemin.

Sverige valde en egen strategi redan under andra världskriget. Vi har haft en annan syn på försvarsfrågor än många andra länder med experter som rekommenderat nedrustning med avveckling av civilförsvar och beredskapslager.

Våra experter tog över hanteringen av Palmemordet och Estoniakatastrofen. Nu har vi experter som hanterar coronapandemin åt oss. Och vi lyssnar till en stark röst, Folkhälsomyndigheten pressmöten, som av många uppfattas som envägskommunikation med en svårbegriplig strategi som är komplicerad att ifrågasätta – vilket speglar sig i medierna.

Vi vill gärna tycka att det har gått bra, trots fler döda än i många andra länder. USA och Sverige har ungefär lika många döda per 100.000 invånare. Där är samhällsdebatten på kokpunkten efter att Donald Trump twittrat: ”The Coronavirus is very much under control in the USA”.

I Sverige sade Karin Tegmark Wisell på Folkhälsomyndigheten till Sveriges Radio i början av pandemin att ”det finns inget som talar för att man kommer att få en större smittspridning utanför Kina”.

Statsepidemiolog Anders Tegnell var tidigare chef för smittskyddsenheten som påskyndade massvaccinering under svininfluensan av drygt 5 miljoner svenskar som fick det då kliniskt oprövade vaccinet Pandemrix – med stort lidande för många som följd.

”Ytterst olyckligt”, sade Tegnell då. Precis som han säger i dag när han kommenterar antalet äldre döda i pandemin.

Alla kan begå misstag, men i sådana här sammanhang kostar det på. Än mer förvånande är att en stor del av medierna agerar som språkrör för myndigheter och makthavare. Är det ”Made-in-Sweden-mentaliteten” som tystar oss?