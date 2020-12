Insändare. ”Vi måste förbereda oss för nästa stora kris”

Vi har en statsförvaltning som ska sköta det vi medborgare inte klarar själva som försvar, rättsväsende, sjukvård och skola. Här i Sverige fungerar detta i stort sett bra, vilket ger oss hög levnadsstandard och en levande demokrati. Men ibland inträffar saker som faller utanför det normala.

Det kan vara en färja som sjunker och tar med sig hundratals svenskar i djupet. Det kan vara en tsunami en juldag i ett semesterparadis på andra sidan jordklotet, där hundratals svenska turister drabbas. Eller en pandemi som sprider sig runt hela jorden och lamslår det mesta av vår vardag.

Sådana oväntade händelser ställer krav på att våra politiker snabbt kan vidta åtgärder för att skydda liv och vårt sårbara samhälle. Just nu, i en pandemi som drabbat miljoner människor över hela världen och där över 6800 svenskar hittills dött, har det hela skötts med en ovanligt stor svensk tafflighet.

Ibland tar det ett par gånger innan polletten trillar ner. Som exempel stora skogsbränder 2014 och 2018, som först 2020 ger oss flygplan i Sverige som kan vattenbomba när en brand är en dag gammal och inte hunnit fördärva skog för miljarder.

Men det svåra är att förvänta sig det oväntade. Det gäller att ha en klar beslutsgång som tar över det som 290 kommuner och 20 regioner normalt sköter självständigt. Som gör det snabbt och korrekt. En kriskommission med alla politiska partier och relevanta experter. Som har mandat att vidta åtgärder snabbt, men korrekt.

Denna styrgrupp bör ha en inställning av lätt paranoia för att förvänta det oväntade. Vi har erfarenhet av en stor katastrof till sjöss och en tsunami, men vad blir nästa? En meteorsvärm som slår ner i Sverige? Gräshoppsinvasion? Solstormar som slår ut våra datanät? En global ekonomisk krasch?

Det enda vi vet att något kommer att drabba oss. Och som man säger på engelska: ”If you fail to plan, you plan to fail!” (”Om man misslyckas med att planera, planerar man att misslyckas!”)

Under coronapandemin ser vi hur svenska myndigheter inte har varit 100-procentigt handlingskraftiga. Det har bland annat saknats utrustning på grund av skrotade förråd. Och de som förväntats ta beslut har inte haft mandat att fatta dessa.

Ministrar med ansvar har skyfflat över detta till regioner och kommuner, som inte haft resurser. Landets 290 kommuner har själva tvingats bestämma hur stora förråd av sjukvårdsmateriel som de bör ha.

Utan riktlinjer har de landat på allt mellan fyra veckor och sex månader. Ett sådant självstyre fungerar till vardags, men inte i en världsomfattande pandemi.

Kan vi nu få se Civilförsvaret, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, politiker, experter och forskare slå sina kloka huvuden ihop, planera och organisera för att snabbt kunna ta itu med nästa nationella och internationella kris? Vi vet att den kommer förr eller senare, men vi har ingen aning om i vilken form.