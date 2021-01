Insändare. ”Vinstjakten i äldreomsorgen måste stoppas”

Är det någon som undrar varför så många äldre strukit med i coronapandemin och varför den bristande vård- och omsorgskvaliteten uppdagas först nu? Jag ställer mig inte frågande. Det är flera faktorer som spelar in, och det sker i många av Sveriges kommuner.

Efter äldreomsorgens många år av privatisering är priskriget nu i full gång även inom det offentliga. Den aktör som bjuder lägst får hela kakan när äldreomsorgen auktioneras ut.

Att kvaliteten i någon omfattning värderas är en chimär. Det är priset som avgör upphandlingen. Kvaliteten kan förstås vara god ändå, både i offentlig och privat regi, men det är alltid priset man konkurrerar om – inte kvaliteten.

När cirkusen väl är igång finns det ingen som kan dra i nödbromsen. Hjälpinsatserna för de äldre är kalkylerade till ett minimum. Minuterna är exakt beräknade för varje hjälpinsats. Och det är inte de boende och personalen som har gjort beräkningen.

De äldre har marginaliserats, inte bara under pandemin, utan under lång tid, men det är först nu det uppdagas. Vad brukar man säga? Sent ska syndarna vakna.

Personalen gör allt vad den kan. Anställda vänder desperat ut och in på sig själva för att utföra en god vård- och omsorg och parallellt med detta försöka göra livet meningsfullt för de äldre. All heder åt personalen!

Bemanningen på många boenden kan vara undermålig. Det kan saknas sjukvårdsutrustning, råda brist på vårdpersonal och sjuksköterskor speciellt under kvällar och helger.

Under dessa tider kan de hända att bemanningsföretag kliver in i stället. Men har man otur så händer det att de inte kliver in, utan helt enkelt uteblir och den äldre kan sväva i livsfara.

Äldre som skattemässigt dragit ett stort lass för att bidra till den offentliga välfärden i form av skola, vård och omsorg betalar dessutom för sitt boende, sin vård och omsorg. Trots detta har de nu en prislapp märkt med ”lägst bjudande” och saknar möjlighet att påverka sin situation. Det är slugt, blodtörstigt, förödmjukande och nonchalant att tro sig ha rätten att tillåta vinst inom vård- och omsorg för utsatta grupper (även applicerbart inom skolan).

Byråkratin inom kommuner och entusiasmen av att leka affär (New public management, NPM) är häpnadsväckande. Hoppla, till detta finns det minsann både pengar och resurser!

Den hejdlösa NPM-leken detaljstyr, förflyttar pengar hit och dit, omorganiserar till stor förvåning för de som arbetar på golvet. De anställda kliar sig i huvudet och förstår inte syftet.

Detta medför vidare ett gigantiskt berg av registrering, dokumentation, mellanchefer i led efter led och mätningar av alla de slag som i bästa fall någon enstaka tar del av. Den utförda omvårdnaden synas för att ersättning till aktörer utbetalas, men häri sker också oegentligheter i registreringen från aktörerna för att överleva, eller rättare sagt, gå med vinst.

Sverige toppar listan i Norden med privat äldreomsorg. I Norge och Danmark har användningen av NPM väckt motreaktion och man genomför nu en ”tillitsreform” genom att släppa taget om medarbetarna och lita på deras kompetens i stället för att detaljstyra.

Låt oss använda skattebetalarnas pengar på ett effektivt sätt och skyndsamt begränsa NPM, vinster i vård och omsorg och stoppa nedmonteringen av äldreomsorgen. Välfärden i Sverige har varit en självklarhet under flera decennier, men börjar nu nå sitt ”bäst före datum”. Omsorgens och sjukvårdens välfärd går fortfarande att rädda, men det är brådskande.