Äldre kvinnor spelar mer datorspel än män

Att sysselsätta sig med datorspel på fritiden är som bekant vanligast bland unga killar, framför allt i åldern 12-15 år. Bland dem spelar i princip alla någon form av datorspel.

– Men det händer något med åldersgruppen som är äldre än 35 år. Där spelar kvinnorna mer datorspel än vad männen gör. Och skillnaden mellan könen blir ännu större när man tittar på de som är äldre än 66 år.

Det berättar Jannike Tillå, affärsområdes- och kommunikationschef på Internetstiftelsen.

Hur kommer det sig att det är vanligare bland de äldre att kvinnorna spelar?

– Jag skulle tro att det är många som spelar socialt, som en grej med väninnorna. Och förmodligen rör det sig om spel som Candy Crush, Wordfeud och olika quizspel. Jag tror det är lätt för många att glömma att äldre kvinnor är en målgrupp som faktiskt finns när det gäller datorspel, säger hon.

Att de äldre spelar den typ av datorspel som kräver en spelkonsol är dock ovanligt. Medan den yngre delen befolkningen oftast spelar via sin mobiltelefon föredrar pensionärerna surfplattan.

– Jag tror det beror på att surfplattan är större och därmed lättare att hantera för äldre personer, säger Jannike Tillå.

Bilden av de övre åldersgruppernas datorspelsvanor bekräftas av Per Strömbäck, talesperson för Dataspelsbranschen.

– Vi kan se att det är många i de äldre publikgrupperna som upptäckt spelande och som tycker det är kul. Ofta spelar de utan att riktigt tänka på det. Frågar man dem om de spelar datorspel får man ofta svaret nej, men frågar man om de spelar Wordfeud så svarar de ja.

Utvecklas det datorspel som är specifikt riktade till pensionärer?

– Ja, till viss del. Det mest berömda spelet på den fronten är Nintendos ”Brain training”. Det skapades för 15 år sedan och liknade Sudoku, men var lite mer avancerat. Syftet med spelet var att man skulle hålla hjärnan i trim när man blev äldre, och jag skulle säga att det var ett strategiskt beslut från Nintendos styrelserum att skapa något för specifikt pensionärer, säger han.

Under våren ökade den globala försäljningen av datorspel kraftigt, och det är en ökning som i alla fall till viss del kan härledas till att folk varit hemma och isolerat sig till följd av corona.

– Det är väl känt och konstaterat att folk spelat mer under coronamånaderna. Under en vecka i mars i år hade försäljningen av datorspel ökat med 23 procent i jämförelse med samma vecka året före. Försäljningen hade ökat även utan corona, men det är tydligt att upplevelsen av instängdhet i hemmet har haft en effekt, säger Per Strömbäck.