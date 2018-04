Allt fler söker vård utomlands för sina cancersjuka barn

Under de senaste fem åren har uppemot femton barn i Sverige fått vård i utlandet på sina föräldrars eget initiativ. En del genom dyra behandlingar på kliniker utan vetenskaplig dokumentation.

Finansieringen kan ske genom lån eller kampanjer i sociala medier, så kallad crowdfunding. I ett par fall har anhöriga lyckats samla in mer än två miljoner kronor till behandlingar och resor genom att vädja på nätet om ekonomiskt stöd.

I dag, den 17 april, presenteras en ny rapport där Barncancerfonden granskar det ökade intresset bland föräldrar för vård utanför Sveriges gränser. Den visar att mellan tio och femton procent har funderat på någon form av behandling i utlandet för sina sjuka barn.

Hittills är det ändå ganska få som verkligen valt att bekosta en oprövad behandling på egen hand. I takt med att information om alternativa och experimentella behandlingar sprids på nätet kommer siffran troligen att öka, tror Barncancerfonden.

Anders Castor, barnonkolog vid Skånes universitetssjukhus och etikforskare vid Lunds universitet, har märkt att fler föräldrar i dag funderar på att söka alternativa behandlingar utomlands.

– Men de allra flesta barn blir ju numera botade av behandlingen som vi kan ge. Så för den stora majoriteten blir det aldrig aktuellt att försöka hitta behandlingar på annat håll, säger han.

Även för de familjer där barnets sjukdom är botbar är det förstås fruktansvärt att få beskedet att deras barn har cancer, säger Anders Castor.

– Marken öppnar sig under dem. Och även när chansen att bli frisk är 90 procent, så gnager ändå de där tio procenten. Man vet ju inte i förväg hur behandlingen kommer att fungera.

För föräldrar finns självklart ett behov av att vända på varje sten. Vi får ofta frågor om aktuella behandlingsstudier.

När föräldrar vill söka vård utomlands på egen hand handlar det oftast om det mindre antal patienter som det inte går bra för.

– Det kan vara enstaka barn där vi vet från början att ingen bot är möjlig, enstaka barn som får återfall som vi inte lyckas rå på och enstaka barn där behandlingen inte hjälper.

Att som förälder acceptera den situationen är för många väldigt svårt, säger Anders Castor. Man har kanske kunnat göra mycket tidigare, man har gett behandling, barnet kan för tillfället må bra – och plötsligt tar det slut, det finns inget mer att göra för att bota.

– Även vi i vården förtvivlar när det blir så, säger han. För föräldrar finns självklart ett behov av att vända på varje sten. Vi får ofta frågor om aktuella behandlingsstudier, många gånger hittar föräldrarna själva sådana i databaser på nätet. Vi kan hjälpa dem att ta reda på om det finns någon som deras barn skulle kunna ingå i.

Alla människor är olika, och det gäller även föräldrar, påpekar Anders Castor.

– Finns det inga möjligheter till bot så känner de flesta ändå till sist att de förstår och accepterar det, och att vi ska gå in för att göra det bästa för barnet under den tid det har kvar, något vi har stora möjligheter att göra.

– Men alla föräldrar känner inte så. Det är där de oprövade behandlingarna, som det ofta skrivs om i sociala medier, kan bli aktuella, till exempel en omtalad klinik i Mexiko dit en del svenska hjärntumörpatienter sökt sig det senaste året.

Anders Castor, barnonkolog och etikforskare, samt Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden. Foto: Privat och Karl Nordlund

Vad säger ni som läkare till föräldrarna då?

– Vi berättar att vi inte känner till något om behandlingen, eftersom de inte redovisat vare sig metoder eller resultat. Vi kan inte rekommendera den, och inte bekosta den. Det kan bli svåra diskussioner där föräldrarna känner sig utlämnade och övergivna.

Mycket handlar om förtroende, säger Anders Castor.

– Men det kan vara komplicerat att behålla förtroendet när vi säger att det inte finns mer vi kan göra för att bota, och föräldrarna läser på nätet och hittar löften om bot.

Det går inte att säga att föräldrarna gör fel om de ändå vill åka iväg med barnet, understryker Anders Castor.

– De gör det som naturen grävt ner i våra gener, de vill skydda och rädda sitt barn till varje pris. Vi är konstruerade för att vi inte ska överleva våra barn, och det är väldigt starka krafter. Tror man att det finns en chans på miljonen kanske man vill ta den.

I artiklar i pressen har föräldrar uppgivit att behandlingar på kliniken i Mexiko kan kosta uppemot 1,5 miljoner kronor. Kostnaderna är en viktig aspekt i sammanhanget när det gäller den typen av kliniker, säger Anders Castor.

– De säger att de kan bota barnen, och föräldrar kan tänka sig att betala vad som helst för den möjligheten. Vi är bekymrade över att föräldrarna kan bli utnyttjade, att de blir en kassako.

På sociala medier sprids säkert berättelser om barn som mått bättre efter att ha fått obeprövad vård utomlands, säger Anders Castor.

– Men överlevnaden är olika i olika fall, och barnen har oftast fått palliativ tumörbehandling i Sverige innan. En del lever länge efter sådan behandling, det kan ta flera år innan man kan utvärdera. Så det är inte övertygande.

Föräldrarna är pålästa och försöker ta reda på så mycket fakta som möjligt. De gör vad de tror är bäst för sina barn, men visst finns det en risk att de blir lurade.

Svensk barncancervård ligger i topp i världen när det gäller resultat. Det är en ganska prestigelös, internationell specialitet där man lär av varandra i olika länder, säger Anders Castor.

– Ett mantra inom den kliniska etiken är att våra etiska dilemman ofta är baksidan av något gott. Vi kan bota så många i dag, och det kan vara svårt för både oss, patienter och föräldrar att ta till oss att det inte gäller alla. Och det finns alltid studier och berättelser där ute, lovande och lockande. Dilemmat blir större i dag, och det är svårt för föräldrar att värja sig mot mindre seriösa aktörer.

Kerstin Sollerbrant som är forskningschef på Barncancerfonden har också full förståelse för att drabbade föräldrar tar varje liten möjlighet som de tror kan göra att deras barn överlever.

– De griper ett sista halmstrå i en situation där deras barn inte bedöms ha så lång tid kvar att leva. I en sådan situation går inte att säga vad som är rätt eller fel, men vi på Barncancerfonden anser att nya och oprövade behandlingar bör göras som del i kliniska studier. Då finns alla tillstånd på plats, etiken kan säkerställas och vi kan bygga kunskap för framtida sjuka barn.

Riskerar föräldrar att bli lurade av mer eller mindre oseriösa aktörer?

– Föräldrarna är pålästa och försöker ta reda på så mycket fakta som möjligt. De gör vad de tror är bäst för sina barn, men visst finns det en risk att de blir lurade.

Enligt Barncancerfondens rapport har ingen av de utländska behandlingar som föräldrar använt sig av på eget initiativ visat på någon dokumenterad långsiktig positiv effekt.

– Jag har hittills inte sett någon sådan dokumentation. Barncancerfonden vill genom den nya rapporten sprida relevant information som underlättar för föräldrar att fatta väl underbyggda beslut, säger Kerstin Sollerbrant.

Läs mer om cancer Barncancer i siffror Varje år drabbas drygt 300 barn av cancer i Sverige. Åtta av tio barn, eller 80 procent, överlever. Cirka 1.000 barn är under cancerbehandling varje år. Barncancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Cirka 40 cancerdrabbade barn har under de senaste fem åren åkt utomlands för vård, behandlingar eller deltagande i kliniska studier under samma period. Av dem har 15–20 fått beprövad och vetenskapligt testad vård, medan 10-15 har åkt på föräldrarnas eget initiativ. Källa: Barncancerfonden

Så gick studien till Telefonintervjuer ägde rum med ansvariga för landets sex barncancercentrum om hur ofta och under vilka omständigheter cancersjuka barn har behandlats utomlands de senaste fem åren. Intervjuerna genomfördes under december 2017 och januari 2018. Mejlenkät har skickats till medlemmarna i landets sex regionala barncancerföreningar.

Under december 2017 deltog 442 personer i undersökningen: föräldrar till barn som har eller har haft cancer före 18 års ålder. Totalt fick 3.265 personer mejlet med en länk till enkäten. Källa: Barncancerfonden