Är dagens tonåringar smartare och bättre än vi tror?

Dagens ungdomar har vuxit upp med mobiltelefoner och sociala medier. Borde vi oroa oss för dem eller flytta oss ur vägen?

Den våg av studentprotester som spritts över USA har gett oss en närbild av generation Z i arbete, och många vuxna har blivit förvånade. Medan det funnits stor oro för denna grupp, som kallas iGen eller ”post-millenials” har stereotypen om en oengagerad, självberättigad och sociala medier-beroende generation inte matchat de balanserade, medievana, inkluderande ungdomar som lett protester och prytt tidningsomslag.

18-åriga Emma Gonzalez har blivit ett ikoniskt ansikte för #neveragain-rörelsen som utvecklades efter att 17 personer sköts till döds i februari vid Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida. Foto: Andrew Harnik

Där finns 18-åriga Emma Gonzalez, vars rakade huvud, passionerade tal och slitna jeans har gjort henne till ett ikoniskt ansikte för #neveragain-rörelsen som utvecklades efter att 17 personer sköts till döds i februari vid Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida. Naomi Wadler, som bara är elva år, blev en sensation över en natt efter att hon självsäkert berättade för en nationell tv-publik att hon representerade ”afroamerikanska flickor vars historier inte syns på varje nationell tidnings omslag”. David Hogg, gymnasieelev vid Stoneman Douglas, har utsatts för flertalet personliga attacker men behållit det disciplinerade lugnet hos en erfaren politiker.

Visst, de här barnen kanske är undantagen. Men ett antal ungdomsforskare menar att så inte är fallet.

– Jag tror att vi måste tänka på att teknologin kan ha motsatt effekt än vi förväntat oss. Vi ser de negativa sidorna i att inte gå ut, att inte se människor i ögonen, att inte behöva ens ringa ett telefonsamtal. Vi ser de negativa aspekterna som sociala medier medfört, men det finns uppenbarligen otroligt positiva sidor också, säger Julie Lythcott-Haims, tidigare rektor för förstaårsstudenter vid Stanford-universitetet, och författare till boken ”How to raise an Adult”.

– Jag fascineras över det fenomen vi ser framför oss, och jag tror inte det är unikt för de här sex eller sju barnen som blivit ansiktet utåt för Parklandungdomarna, säger Lisa Damour, ungdomspsykolog och författare till boken ”Untangled: Guiding teenage girls through the seven transitions into adulthood”.

– De är så direkta i sina budskap. De är så klara. De verkar orubbliga.

Damour, som ägnat sin karriär åt att prata med och lyssna på ungdomar, säger att hon tror att Parklandungdomarna visar världen potentialen hos deras generation.

– De av oss som lever med och befinner oss nära tonåringar kan se att något är annorlunda med den här generationen, säger hon.

Det finns fortfarande mycket att lära om den grupp som föddes efter millennieskiftet – forskarna har inte ens kommit överens om när den här generationen börjar, även om det verkar finnas en konsensus om att den börjar runt år 2000. Men data som samlats in från flera hälsoenkäter i USA visar redan att dagens amerikanska tonåringar på flera sätt är annorlunda från tidigare generationer.

Många riskbeteenden har minskat drastiskt bland dagens ungdomar. Andelen unga som röker är historiskt låg efter toppnoteringarna i mitten på 90-talet. Även användningen av alkohol har sjunkit, sedan 90-talet har antalet tonåringar som uppgav att de använt alkohol under de senaste 30 dagarna halverats. Andelen tonårsgraviditeter är historiskt låga, och tonåringar väntar längre med att ha sex än de i deras föräldrars generation. Bilolyckorna med tonåringar involverade har minskat med 64 procent sedan 1975. Medan en del av detta kan härledas till högre bilsäkerhet har antalet tonåringar som kört rattfulla minskat, medan användandet av säkerhetsbälten bland tonåringar har ökat.

Medan de flesta hälsoforskare gläds åt ungdomars hälsoförändringar menar vissa vetenskapsmän att trenderna visar en lägre nivå av mogenhet hos dagens tonåringar. Kanske är dagens tonåringar säkrare helt enkelt för att de förlitar sig på sociala medier och användandet av smarta telefoner i stället för att gå ut. I september publicerade tidskriften Child Development en studie av Jean Twenge, psykologiprofessor vid San Diego State University, som visade en minskning i antalet ”vuxenaktiviteter” bland dagens ungdomar. Sju stora, nationellt representativa enkäter bland 8 miljoner amerikanska ungdomar från 1976 till 2016 visade att allt färre ungdomar under de senaste åren haft sex, dejtat, druckit alkohol, kört bil, arbetat för lön eller gått ut utan sina föräldrar.

– Den övergripande bilden är att de tar längre på sig att växa upp, säger Twenge, vars senaste bok heter ”iGen: Why today’s super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy – and completely unprepared for adulthood”.

I en artikel i The Atlantic förra hösten med rubriken ”Har smarta telefoner förstört en generation?” argumenterade Twenge för att tonåringar är mer bekväma i sina sovrum eller med sina smarta telefoner och sociala medier än på fest. Medan resultatet är att de är fysiskt säkrare än tidigare generationer, har andelen tonårsdepressioner och självmord ökat.

”Det är inte en överdrift att beskriva iGen som på gränsen till den värsta krisen i psykisk hälsa på decennier. Mycket av denna tillbakagång kan härledas till deras telefoner,” skrev hon.

Men ett antal samhällsforskare och ungdomshälsoforskare håller inte med om den slutsatsen. Medan tonårsdepressionerna och självmordsnivåerna är oroande, finns det ingen kausal länk som visar att de trenderna resulterar från användandet av smarta telefoner och sociala medier. I stället visade en genomgång som UNICEF:s forskare gjorde i december att ett måttligt användande av digital teknologi tenderar att vara positivt för barns mentala välmående, medan inget användande eller för mycket användande länkades till en ”något negativ påverkan”. De större faktorerna som påverkar barns välmående är familjefunktionalitet, social dynamik, skolan och socioekonomiska förhållanden, enligt rapporten.

Don Tapscott, författare till ”Grown up digital” säger att han tror att dagens tonåringar är bättre kommunikatörer än någon tidigare generation.

– De växte inte upp med att vara passiva mottagare av någon annans sändningar. De växte upp som aktörer och kommunikatörer. På 60-talet hade vi en generationsklyfta. Det vi ser i dag är en generationsvarvning – de varvar sina föräldrar vad gäller det digitala.

Den kliniska psykologen Wendy Mogel intervjuade grupper av högstadie- och gymnasieelever runtom i USA under 2015 och 2016 för sin nya bok ”Voice lessons for parents: what to say, how to say it and when to listen”. Mogel talade med barn från olika regioner och livsförhållanden, och fann att hon ideligen imponerades av deras tänkande sida, hur mycket de gillade sina föräldrar, och hur mycket de brydde sig om omvärlden.

– Medierna och allmänheten gillar att se dem som bortskämda, att de inte behöver arbeta hårt för någonting utom sina betyg, och som väldigt privilegierade. Men de är modiga, energiska, optimistiska och väldigt smarta, säger hon.

Neil Howe, en historiker vars böcker inkluderar ”Millennials rising” menar att dagens tonåringar till skillnad från tidigare generationer har accepterat samhällets strukturer och lärt sig att arbeta inom dess gränser.

– De är väldigt bra på att använda regler för att föra fram sin sak, och de är fantastiska på att förhandla med sina föräldrar, och att förhandla på ett resonabelt sätt om hur reglerna kan böjas på ett sätt som gör dem mer effektiva och ger dem mer utrymme. Det här är inte en ”släng en tegelsten genom fönstret och bränn upp saker”-grupp ungdomar. De arbetar väldigt konstruktivt, hand i hand med äldre människor som de litar på, för att få stora institutioner att arbeta bättre, och bli starkare och mer effektiva.

Lythcott-Haims noterar att den nuvarande tonårsgruppen är den första generationen att i USA växa upp med skolskjutningsövningar redan i förskolan.

– Jag tror att vi har den första generationen som verkligen definierar sig själva genom erfarenheter under deras barndom. Förutom att vara märkta av skjutvapentragedier har de växt upp med en svart man i Vita huset och smarta telefoner i händerna.

Så vad betyder allt det här för framtiden för dagens tonåringar?

Alla forskare var eniga i att det finns mycket mer att lära sig om gruppen, men menar att det vi vet hittills är lovande.

– Vi håller på att destillera data för att ta reda på vilka de är, men jag är exalterad. Vi vet inte vilka de kommer vara i 20-årsåldern, men de har redan inverkan, en känsla av sin egen existens, egen rätt att ta beslut och eget ansvar för utfall och konsekvenser. Det är det som behövs för att vara psykiskt välmående. Jag tror att de här personerna kommer sluta inte bara som ledare, utan som en generation som vi ser tillbaka på och i slutändan kallar för en av de bästa, säger Lythcott-Haims.

Denna artikel publicerades först i New York Times.

Översättning till svenska: Evelyn Jones