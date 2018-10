Årets volontär 2017: ”Känns bra att få hjälpa andra”

Vilja väl – del 3 Varför ställer folk upp och hjälper andra utan att tjäna något på det?

I somras såg vi det i samband med de omfattande skogsbränderna: människor som kom och erbjöd sin hjälp utan ersättning. Under den stora flyktingströmmen 2015 var det många som ville hjälpa till utan egen vinning.

Trots att många också pratar om ett allt mer individualistiskt samhälle så tycks inte det ideella engagemanget i Sverige minska. Mer än halva befolkningen arbetar ideellt på olika sätt. Ersta Sköndal högskola har i sina befolkningsstudier studerat detta under 20 års tid och har inte sett någon minskning över tid. Viljan att göra något för andra utan egen vinning är konstant.

På ideella Volontärbyrån, som förmedlar volontäruppdrag från organisationer, hade man förra året nästan lika många intresseanmälningar från nya volontärer som under toppnoteringen i samband med den stora flyktingströmmen 2015.

– Vi ser ett stort intresse för att engagera sig. För nästan 40 procent var det första gången de engagerade sig ideellt, säger Anna Snell, kommunikationsansvarig på Volontärbyrån.

Mahfozullah ”Maffe” Ganji, 18, år, har engagerat sig som volontär i föreningen Tamam Lund, som arbetar för att skapa en aktiv och meningsfull fritid för nyanlända ungdomar. Grundtanken är att umgänge och kontakter ökar förutsättningarna för förståelse människor emellan.

– Många behöver hjälp med att lära sig svenska, engelska och matte. De får läxhjälp av studenter, säger Maffe.

Mahfozullah Ganji har ett tillfälligt uppehållstillstånd som går ut om ett och ett halvt år. Han ser ändå ljust på framtiden. Foto: Anders Hansson

Men hjälp med läxläsning är bara en av många aktiviteter. Volontärerna i Tamam Lund ordnar fotboll, volleyboll, gemensam simning för tjejer och killar. För dem som är intresserade av hästar finns en stallgrupp.

Vad var det som fick dig att bli volontär?

– Jag träffade volontärer när jag bodde på ett HVB-hem i Lund för två år sedan. De flesta var studenter. De var så öppna, glada och trevliga. De var inte ute efter att tjäna pengar, utan ville bara hjälpa. Jag ville vara som de, berättar Maffe.

Han blev också intresserad av hur de fick pengar och hur det kunde vara gratis.

– Jag visste inte vad en förening var för något. Jag hade aldrig hört talas om det. Det är så fint att det finns organisationer som är öppna för alla och som hjälper till, säger han.

Med sin entusiasm blev Maffe snart en ledamot i Tamam Lunds styrelse. I december utsågs han av Volontärbyrån till Årets volontär 2017, bland 110 nominerade. I dag är han ordförande i föreningen.

I nomineringen stod det bland annat: ”Maffe har en förmåga att genom sitt engagemang sprida glädje och positiv energi omkring sig. Maffes arbete syns inte alltid utåt men har stor betydelse för föreningen Tamam Lund”.

Hur kändes det att bli Årets volontär?

– Själva priset är inte så viktigt. Jag undrade lite vad jag gjort för att förtjäna detta. Men jag var tacksam för att de nominerat mig och blev förstås glad över priset.

Vad är det bästa med att vara volontär?

– Föreningen har blivit som en familj för mig. Det känns bra. Och att få hjälpa andra.

”Maffe” kom själv som ensamkommande flykting från Afghanistan för tre år sedan, efter en resa genom elva länder som tog två månader. Det har gjort att det känts extra viktigt att kunna hjälpa andra nyanlända till rätta. Han förstår också vad de behöver veta.

Själv har han ett tillfälligt uppehållstillstånd på tre år. Ett och ett halvt år återstår. Han har börjat på gymnasiet Vipan och ser positivt på framtiden, trots ovissheten.

– Jag är så tacksam för att jag har kommit till Sverige och Lund. Superglad!

Att man kan få det genom något så pass enkelt som att göra något på sin fritid är väldigt upplyftande.

Enligt den färska rapporten Volontärbarometern 2017 är de vanligaste drivkrafterna för att bli volontär att man vill göra en konkret insats, vill stödja andra eller påverka samhället i en positiv riktning. Och volontärerna är mycket nöjda med vad engagemanget lett till. Fler än nio av tio upplever att de bidragit med konkreta insatser, att de stöttat andra och påverkat samhällsutvecklingen.

– Det är otroligt roligt att se att engagemanget inte handlar om att få meriter till sitt eget cv, utan om en vilja att påverka och bidra och stödja andra människor. Att bidra till förändring verkar vara en viktig drivkraft, säger Anna Snell.

– Dessutom säger 92 procent av volontärerna att de själva fått ett mer meningsfullt liv. Att man kan få det genom något så pass enkelt som att göra något på sin fritid är väldigt upplyftande.

Många volontärer lyfter fram just att arbetet är ideellt och obetalt – att de gör något frivilligt för att de har lust – som särskilt positivt. De flesta volontärerna som förmedlas genom Volontärbyrån är yngre än 35 år, har ett heltidsarbete eller studerar. Det är också relativt högutbildade. Betydligt fler kvinnor än män tar uppdrag som volontärer.

Många talar om en allt större individualism i samhället. Samtidigt är det ideella engagemanget konstant?

– För volontärerna är det viktigt att ingå i en gemenskap, vilket går emot talet om det individualiserade samhället. Kanske återspeglar det mer att man verkligen vill hitta något som passar just en själv. Tidigare var man kanske sin organisation trogen hela livet, säger Anna Snell.

Hon kan också se att samhällsdebatten påverkar i vilka områden volontärerna väljer att engagera sig i.

– I samband med flyktingströmmen hösten 2015 hade vi under en period nio gånger fler intresseanmälningar från volontärer än vad som brukar vara normalt. De första kritiska dagarna i september när det var stort fokus på flyktingar gick vår sajt till och med ner för att så många ville hitta sätt att engagera sig på, berättar Anna Snell.

– Efter Metoo har vi sett ett ökat intresse för kvinnors situation.

Läs tidigare delarna i serien Vilja väl:

”Jag har egentligen varit fett bortskämd i hela mitt liv”

Före detta mobbaren Michael går in för att hjälpa andra Volontärbarometern För trettonde året i rad har Volontärbyrån undersökt varför människor väljer att engagera sig och vad de fått ut av det. Barn och unga, ekonomisk och social utsatthet och integration toppar de områden som volontärerna helst engagerar sig inom. Majoriteten engagerar sig regelbundet, från någon gång per månad till flera gånger i veckan, och bara en tredjedel har gjort någon enstaka insats under året. Enkäten skickades ut till samtliga personer som sökt volontäruppdrag på Volontärbyrån under 2017. 1.589 personer svarade på enkäten. 254 personer från ideella organisationer som använt förmedlingen svarade också på en enkät om volontärernas insatser. Så gott som alla volontärer är nöjda med sitt engagemang, och uttrycker att de får tillbaka minst lika mycket som de ger. 97 procent känner att de gör en konkret insats, 93 procent utvecklas och lär sig saker och nio av tio känner större meningsfullhet i livet. Källa: Volontärbarometern