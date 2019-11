”Beroende och annan psykisk sjukdom måste behandlas samtidigt”

Om beroendeproblematik och psykisk ohälsa

Samsjuklighet i form av missbruk/beroende och psykisk sjukdom innebär att man har både ett diagnostiserat missbruk eller beroende och någon annan form av psykiatrisk sjukdom.

Personer med psykisk sjukdom har en ökad risk för att hamna i missbruk och personer som har ett missbruk riskerar i högre utsträckning att drabbas av en psykisk sjukdom. Därför är det viktigt att uppmärksamma samsjuklighet och att behandla båda tillstånden samtidigt.

Runt 80 procent av de ungdomar som söker vård för missbruk och beroende har någon form av psykiatrisk sjukdom. Även för vuxna med beroendeproblematik är det mer regel än undantag att ha någon form av samsjuklighet.

I den tidiga fasen av substansbruk aktiveras hjärnans belöningssystem. Tidigare har forskare trott att detta gör att det naturliga belöningssystemet konkurreras ut och att det är det som driver beroendet. Nya upptäckter om hjärnan visar att det bara är delvis sant. I själva verket sker det en förskjutning från de här tidiga stadierna av kicksökande till att man snarare söker en lättnad.

Under ett långvarigt substansbruk händer det mycket i hjärnan – bland annat att de kickar som alkohol eller droger ger ebbar ut. De flesta människor som söker vård för beroende och missbruk har levt med sin problematik i många år. Det som händer under den tiden är att närvaron av drogen i hjärnan blir ”the new normal”. Alkoholen eller drogerna ger inte längre en kick, snarare bidrar de till att man känner sig normal.

Det innebär att när man inte har någon substans i kroppen överaktiveras i stället obehagssystemen i hjärnan, vilket bidrar till symtom som förhöjd ångest, sänkt stämningsläge och störd sömn. Detta händer vid alla beroendetillstånd.

Källor: Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, Charlotte Skoglund, Markus Heilig