När Luzia Antas de Almeida, 17 år, som barn började må psykiskt dåligt och behövde hjälp fanns ingen vuxen där. Hon tycker att dagens vårdsystem för unga är byggt för en frisk person som har de förutsättningar som krävs för att ta reda på vad man kan få för stöd.

– Det är ett ohållbart system där barnen fastnar med olika instanser som inte har kontakt med varandra. Barn och unga i dag förväntas själva veta vad som krävs för att hitta den vård de behöver, samtidigt som de inte har en aning om vilken hjälp som finns att få och dessutom oftast inte ens vet vad de har för problem, säger hon.

Ella Friman, 18 år, håller med. Hon säger att det första som borde göras är att ta bort stigmat kring psykiska besvär.

– I skolan kollar man sig fysiskt, som längd och vikt, men inga skolor gör en psykisk check av sina elever. Vi måste värdera den psykiska hälsan lika högt som den fysiska. Om inget görs kommer det att påverka hela nästa vuxengeneration, säger hon.

Luzia Antas de Almeida och Ella Friman. Foto: Roger Turesson

Ella Friman och Luzia Antas de Almeida är två av nästan 1 500 ungdomar som svarat på initiativet ”For a better days” uppmaning – att skriva om vad man skulle vilja förändra för att göra livet bättre för unga. En stor del av berättelserna publiceras i en över tre kilo tung bok. Där presenteras 1 000 av svaren som kommit in, var och en på en egen sida. Den är en ovanlig inblick i ungas tankar. Man har också skrivit en rapport där man dragit slutsatser utifrån svaren som kommit in.

Bakom initiativet står Tim Bergling Foundation i samarbete med organisationerna Bris, Mind och Suicide Zero.

Ella Friman och Luzia Antas de Almeida känner igen mycket av det som står i boken. De tycker att det som sägs där ger många olika perspektiv och väl sammanfattar varför den psykiska ohälsan bland unga ökar.

– Många är verkligen jättetrötta på skolstressen. Skolan är inte längre en plats för lärande. Du går där bara för att få dina betyg, säger Luzia.

Boken ”Det här behöver vi for a better day” innehåller tusen berättelser av unga och väger över tre kilo. Foto: Hans Arbman

Fakta. For a better day Den 5 december 2020 lanserade Tim Bergling Foundation initiativet ”Fora better day”, FABD, uppkallat efter Aviciilåten med samma namn. Initiativet går ut på att uppmana barn och unga att dela med sig av sina historier och idéer för att minska den psykiska ohälsan. Initiativet startades i samarbete med organisationerna Bris, Mind och Suicide Zero. Nu har tusen av berättelserna samlats i boken ”Det här behöver vi for a better day”. FABD är Sveriges största insamling av ungas idéer, tankar och förslag kring vad som behövs för en bättre dag. Initiativtagarna anser att ungas perspektiv ofta saknas i samhällsdebatten. Tanken är att FABD på sikt ska utvecklas till en egen rörelse där unga ges utrymme att påverka sin morgondag. Visa mer

Den bilden bekräftas av Magnus Jägerskog, generalsekreterare för organisationen Barnens rätt i samhället, Bris. I berättelserna är det många som lyfter stressen i skolan och ett pressande betygssystem som en en orsak till de problem som unga upplever i dag.

Att en stor del av eleverna går ut skolan utan fullständiga betyg leder till svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden, menar Magnus Jägerskog. Han pekar på att etableringsåldern på arbetsmarknaden höjts från 21 år till 1990 till 28–29 år i dag.

– Det finns en stark koppling mellan att inte klara skolan och därefter drabbas av psykisk ohälsa och i förlängningen en förhöjd suicidrisk, säger Magnus Jägerskog.

– Men vi ser även en negativ effekt av betygssystemet bland elever som presterar väl i deras jakt på maximala meritpoäng. Det leder till en otroligt pressande tävlan inför gymnasiet och även i gymnasiet, säger han.

Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris, tycker att berättelserna i boken väl speglar vad Bris får höra i sina kontakter med ungdomar. Foto: Fredrik Hjerling

Flera i boken tar upp att psykisk hälsa borde vara ett eget ämne i skolan. Det tycker Ella Friman vore en bra idé.

– I dag är det så många unga som blir psykiskt sjuka utan veta vad det är. Ingen har ju pratat om det, säger hon.

Många skriver att det tar så lång tid att få hjälp om man behöver någon att prata med. Andra känner sig inte lyssnade på, rent av avfärdade när vuxna säger att det bara handlar om ”tonårshormoner”. De tycker inte att de tas på allvar. ”Människor borde lyssna på första varningen, för annars är det kört”, skriver en.

De måste respektera det vi säger på riktigt. Även vuxna har något att lära sig

Ella Friman och Luzia Antas de Almeida vittnar om att de ofta när de sökt hjälp bemötts av kvinnor som lägger huvudet på sned och säger ”lilla gumman” när de berättar om sina problem.

– Det vi behöver är att de berättar för oss hur vi kan komma vidare, vilken hjälp som finns att få. De måste respektera det vi säger på riktigt. Även vuxna har något att lära sig, säger Ella.

Både Ella och Luzia har även fina och helande erfarenheter av den psykiska vården som betytt mycket för deras välmående.

– Det visar på att vi har något som går att vidareutveckla, ett frö till något väldigt bra för Sverige som helhet. Vi måste bara lägga mer energi på att faktiskt utveckla det till något bättre, säger Ella.

Ella Friman och Luzia Antas de Almeida har båda erfarenheten att det handlar mest om att träffa rätt person för att få den hjälp man behöver med psykisk ohälsa. Foto: Roger Turesson

I rapporten finns också uppskattande kommentarer om socialtjänsten som enligt en skribent borde få en större roll i skolan: ”Socialen har förändrat mitt liv till något mycket bättre”.

Mobbning, ensamhet och pressen att hela tiden vara nåbar på sociala medier är andra ämnen som tas upp.

”Jag önskar att sociala medier inte funnits under mina tonår, och då är jag fortfarande bara 21 nu” är en kommentar.

Det viktigaste för mig är att det sker en förändring

– Att den psykiska ohälsan är utbredd har vi också sett under långt tid i åtskilliga myndighetsrapporter. Det förstärker tyngden i rapporten. Det man ofta saknar i diskussionen är att fråga de unga själva vad de vill se för förbättringar. I den här boken har unga fått komma rakt upp och ner med sina förväntningar och beskrivningar, säger han.

Magnus Jägerskog känner igen mycket av det ungdomarna uttrycker i boken från Bris egen verksamhet med stödtelefon och chatt. Och den bekräftar det man vetat länge.

Klas Bergling, Ella Friman och Luzia Antas de Almeida lämnar över boken ”Det här behöver vi for a better day” till statsminister Stefan Löfven. Foto: Tim Bergling Foundation

Initiativet till ”For a better day”, namngivet efter en av artisten Aviciis låtar, togs av Tim Bergling Foundation. Den grundades av familjen efter Tim ”Avicii” tog sitt liv den 20 april 2018. Stiftelsen arbetar bland annat förebyggande mot psykisk ohälsa och självmord bland unga.

Tim Berglings pappa Klas Bergling är ordförande i stiftelsen och har varit mycket engagerad i projektet. Han ser mycket positivt på samarbetet med de övriga organisationerna och nöjd med att boken och att rapporten nu kan presenteras.

– Det viktigaste för mig är att det sker en förändring, sedan är vi realister och vet att det kommer att ta tid, säger han.

Klas Bergling är ordförande i stiftelsen Tim Bergling Foundation som står bakom initiativet ”For a better day”. Foto: Pontus Lundahl/TT

För Klas Bergling har det varit viktigt att vända sig till de unga själva i projektet för att höra vad de önskar sig för en ”bättre dag” och vad de anser behöver förbättras eller ändras. Han är mycket nöjd med att så många berättelser kommit in.

– Det är ofta vuxna som sitter och pratar om de här frågorna, vi gör utredningar, skriver rapporter och tar beslut om det som rör unga men vi efterfrågar inte de unga människornas röster. Tims låt ”For a better day” blev ett mycket bra anslag för detta initiativ. Alla förstår vad det handlar om, säger han.

Klas Bergling led själv av psykisk ohälsa som barn. Men det var han inte medveten om då.

– Det var ingenting som man visste något om eller pratade om på den tiden, särskilt inte med sina föräldrar. Jag försökte hantera mina personliga problem själv. Min koncentration försvann, vilket påverkade min skolgång starkt. Det tog några år av min skoltid, säger han.

Det är stiftelsen Tim Bergling Foundation, skapad av familjen efter artisten Aviciis självmord, som tagit initiativ till boken. På bilden Avicii när han avslutade festivalen Summerburst på Ullevi i Göteborg i maj 2015. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

När Klas Bergling växte upp försökte han skoja bort problemen under skoltiden lite lättvindigt med att han gick ”två år i samma klass”.

– Men det var inte särskilt kul när alla kompisar tog studenten, men inte jag, säger han.

Hans son Tim Bergling kämpade med psykisk ohälsa under en stor av sitt liv. Tidigt i tonåren fick han hjälp av psykolog som hjälpte honom att komma i balans.

Hur kan man tänka som förälder om psykisk ohälsa?

– Det är så svårt. Man måste ge akt på sömn och vila. Sömnen är väldigt viktig. Tim spelade datorspel tidigt, blev oerhört duktig och tävlade. Han satt ofta upp sent. Vi hade många diskussioner och bråk om vikten att sova och införde datorförbud ibland.

Ibland låter man ungarna vara för att vissa frågor är så jobbiga. Där gör man kanske fel att man inte går i klinch med dem

– Sedan är det viktigt att kunna prata om de här sakerna. Men det är inte alltid så lätt att få tonåringar att prata med sina föräldrar. Ibland låter man ungarna vara för att vissa frågor är så jobbiga. Där gör man kanske fel att man inte går i klinch med dem. Det här är inte lätt, säger Klas Bergling.

I rapporten framgår samtidigt att många unga saknar en djupare kontakt med vuxna, en önskan om att de vuxna borde lyssna mer på barn och unga i sin omgivning. Man tycks verkligen vilja samtala på allvar om ensamhet, prestationskrav och oron för framtiden.

En röd tråd i berättelserna i ”For a better day” är något som barn och ungdomar länge berättat för Bris – att man förväntas prestera på livets alla områden samtidigt, säger Magnus Jägerskog.

– Tillvaron har blivit en tävling inte bara i skolan, utan även socialt, utseendemässigt och på flera andra sätt, säger Magnus Jägerskog.

Fakta. Tim Bergling Foundation Tim Bergling Foundation grundades av familjen efter Tim ”Avicii” Berglings självmord den 20 april 2018. Stiftelsen arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa och självmord bland barn, unga och unga vuxna och samarbetar med organisationer som arbetar för ungas psykiska hälsa. Stiftelsen stöttar också arbeten inom områden som engagerade Tim Bergling, som klimatförändringarna, global hunger, naturvård samt skydd för hotade arter. Visa mer

Han håller med Luzia och Ella om att den psykiska vården för unga inte är anpassad efter verkligheten:

– Det enskilda barnet som ska kastas runt i olika funktioner som inte samarbetar får nästan själv en koordinerande funktion som ska få ihop allt det här. Ingen ser helheten för barnet, säger han.

Luzia Antas de Almeida ser en avgrund som skiljer vuxenvärlden och de unga åt. Hennes erfarenhet är att vuxna tror att de vet hur de unga har det i, men att de oftast inte har någon aning.

– Och vi som är unga i dag har blivit ganska bekväma med det – det är ju ingen som frågar oss i alla fall. Det har lett till att de unga gett upp om vuxenvärlden och accepterat att vi lever i helt skilda världar.

– Problemet då blir att det inte finns någon tillit mellan unga och vuxna. Jag tror att vi måste återställa respekten åt båda hållen. Vi som är unga går miste om mycket av att inte ha respekt för vuxenvärlden. Och de vuxna går miste om lika mycket, säger hon.