För två år sedan tog sig Chloé Andréhn an sitt första fadderbarn i Nicaragua. Då var hon 16 år. I somras tillbringade hon en månad som volontär i Sri Lanka. Resan hade hon arbetat ihop till själv.

– Jag är så privilegierad som har fått växa upp i Sverige, men då har jag också ett ansvar för att göra något av det och att göra något för andra, säger hon.

Chloé har alltid älskat att resa och att prata med människor. När hon var mindre reflekterade hon inte så mycket över det. Mot slutet av 2015, efter den stora flyktingströmmen, kände Chloé att hon ville bidra med något för andra.

– Mitt engagemang kom ganska plötsligt. Jag ville inte längre bara ligga och sola och bada på semestern, utan påverka människor. Jag skrev en lista med nyårslöften om vad jag kunde göra för andra, säger hon.

Via organisationen Plan tog Chloé sig an ett fadderbarn i Nicaragua. Varje månad sätter Chloé in 200 kronor för att hennes fadderbarn ska kunna gå i skolan och få ett bättre liv. De skriver också brev till varandra ibland.

– Ett fadderbarn låg nära till hands. Min mamma har haft fadderbarn så länge jag kan minnas.

I dag är Chloé fadder till en åttaårig pojke i samma land. Hon får regelbundet information om utvecklingen i landet och för hennes fadderbarn.

Ett av hennes nyårslöften handlade om att engagera sig i en ideell organisation. Chloé tittade på bland annat Röda korset och Rädda barnen men fastnade till slut för Unicef. Där kom hon snabbt in i olika aktiviteter.

2017 åkte volontärer från Unicef till asylboendet i Farsta för att lära tjejerna mer om internationella kvinnodagen. ”Vi ritade teckningar av kvinnosymbolen och hade en frågesport”, säger Chloé Andréhn i mitten. Foto: Privat

Hösten 2016 började Chloé arbeta på ett flyktingboende utanför Stockholm. Varje tisdagskväll träffade hon tillsammans med ett par andra volontärer ett tiotal tjejer mellan tio och arton år.

– Vi satt mest och pysslade. Gjorde pärlplattor, ritade, lekte hela havet stormar. De var väldigt bra på svenska så vi pratade mycket med varandra.

Efter ett halvår skulle flyktingfamiljerna spridas ut till andra delar av Sverige.

– När jag tänker tillbaka på de här tjejerna så saknar jag dem så oroligt mycket! De var helt underbara människor, de hade så mycket funderingar och så mycket humor och ställde så mycket roliga frågor om allt möjligt, säger Chloé.

Hur påverkade dessa möten dig?

– Jag förstod hur otroligt privilegierad jag är. Det är nästan så att man skäms när man kommer hem till sig egen verklighet med en fin lägenhet och en trygg familj. Jag insåg att man inte ska klaga över småsaker.

Jag blev mycket mer berörd än jag hade tänkt. Jag har aldrig känt mig så ledsen och lycklig på samma gång.

Nu i höst är Chloé engagerad i Unicefs projekt Operation dagsverke – en insamlings- och informationskampanj kring barns rättigheter som drivs av Unicef i samarbete med Sveriges skolelever sedan 60-talet. I år är temat Albanien och våld mot barn i skolan där.

Chloé är informatör för insamlingen. Det innebär att hon reser till olika skolor och föreläser om Albanien och om vad insamlingens pengar ska gå till.

Förra veckan var hon i en skola i Täby. Nästa gång ska hon till Örebro.

– Albanien är kanske det minst utvecklade landet i Europa. Våld mot barn är i stort sett normaliserat där. Jag pratar också om varför våld mot barn är skadligt, säger hon.

På den här skolan i Sri Lanka hjälpte Chloé Andréhn till med engelskundervisningen. ”Barnen var alltid så entusiastiska och gav en massor av highfives när vi anlände på morgonen.” Foto: Privat

I somras tillbringade Chloé en månad som volontär i Sri Lanka. Där deltog hon i flera olika projekt, främst på ett barnhem men också på ett skyddat boende för flickor som utsatts för våld och sexuella övergrepp.

– Jag blev mycket mer berörd än jag hade tänkt. Jag har aldrig känt mig så ledsen och lycklig på samma gång.

Ledsen över allt hon fick se och höra. Lycklig över att känna att hon verkligen kunde göra något viktigt.

Barnen på barnhemmet var cirka 1,5 år.

– De älskade att blåsa spåbubblor som jag hade med mig. Det var jätteroligt att vara med dem.

Första veckan var Chloé ensam svensk bland volontärerna. De övriga kom från länder som Kina, Storbritannien och Spanien.

– Andra veckan kom det en tjej från Sverige. Hon var betydligt äldre än mig, men det klickade så bra mellan oss.

Chloé arbetade själv ihop pengarna till volontärresan.

– Jag jobbade på ett kafé på helgerna. Och så önskade jag mig bidrag till resan i julklapp. Förutom själva resan så blir det ju ganska mycket kostnader för vaccin och annat. Men det var en resa för livet, även om det låter lite klyschigt. Det blev verkligen som en uppenbarelse att inse hur andra kan ha det, berättar hon.

Efter volontärarbetet i Sri Lanka har Chloé tänkt ännu mer på hur hon och hennes kompisar har det jämfört med många andra i världen.

– Jag förstår verkligen hur lyckligt lottad jag är. Tacksamheten har gjort mig mer positiv. Samtidigt kan jag känna mig frustrerad för att jag skulle vilja göra så mycket mer. Hela systemet måste ändras. Korruptionen måste bort. En volontärinsats blir bara en droppe i havet.

Chloé är ganska ensam om sitt volontärengagemang bland sina kompisar. Hon har försökt få med några, men det har inte gett så mycket.

– När jag berättar säger de att det låter givande och viktigt och att de också skulle vilja göra det. Men de tar aldrig tag i det. Ibland kan jag undra om jag är den enda som gör något för andra i min bekantskapskrets.

Chloe Andréhn. Foto: Nicklas Thegerström

På det hela taget är hon dock hoppfull, inte minst av att träffa alla andra som vill göra något. Och hon fortsätter att uppmana och uppmuntra sina vänner.

– Det behöver inte vara ett så stort åtagande. Det kan räcka med lite läxhjälp!

Chloé är besviken på medierna som hon tycker bara skriver om negativa saker och nästan ger en bild av att svenska folket bara består av människor som vill kasta ut alla invandrare.

– De kunde lägga lite mer fokus på det som är positivt i samhället och på människor som gör bra saker för andra.

Hon tycker att det är tråkigt att vissa beskyller människor som arbetar ideellt för att bara göra det för att må bra själva. I vissa kretsar har till och med godhet blivit ett skällsord, något som Chloé har väldigt svårt att förstå.

– Det är en så tråkig inställning, även om jag själv som tur är inte fått höra det ofta. Så länge man gör någonting så är det bra. Ibland kan jag undra vad de som kritiserar godhet själva åstadkommer för samhällets utveckling.

– Jag tror att det tyvärr ofta kan grunda sig i avund och möjligtvis skam. Folk kanske önskar att de arbetade mer ideellt själva och pratar då om “godhet” på ett negativt sätt som ett slags försvarsmekanism. Sedan tror jag även att det tyvärr handlar om den tråkiga sanningen att vissa helt enkelt inte håller med om de frågor som många ideellt engagerade kämpar för. Invandrarkritiska tycker troligen att aktiviteter på asylboenden är en form av dålig godhet, eftersom de inte själva stöder flyktingmottagande.

Kvinnor upplever mer förtryck än män och förstår därmed vikten av att engagera sig.

Ibland kan Chloé känna sig lite nedslagen av allt jobbigt hon får uppleva. Men när hon sedan träffar andra som vill gott så fylls hon av energi igen.

Något som Chloé lagt märke till att det nästan bara är kvinnor som hon stött på i alla volontärsammanhang. Några killar har hon knappt träffat alls.

Vad tror du att det beror på?

– Jag tror det kan ha att göra med att kvinnor upplever mer förtryck än män och därmed förstår vikten av att engagera sig. Om man har upplevt ojämlikhet på ett direkt plan tror jag att man blir mer motiverad av att arbeta för förändring och man kan relatera mer till de problem som finns. Kvinnor inser att det är många år av kamp som har tagit dem till där de är och nu vill de föra den kampen vidare, för att förbättra samhället ännu mer.

Är det något du måste försaka på grund av ditt ideella arbete?

– Nej jag gör det ju mest på vardagskvällar. Mina kompisar kan jag träffa när som helst. Jag blir inte stressad av det. Allt handlar om prioriteringar.

Chloé går sista året på Internationella engelska gymnasiet. Hon vet inte riktigt vad hon vill göra i framtiden. Tidigare har hon funderat på utvecklingsstudier, som bland annat kan leda till biståndsarbete. Senaste tiden har hon börjat tänka på läraryrket.

– Då kan jag också arbeta i olika länder. Men först ska jag ta ledigt ett år från studierna och ägna mig åt volontärarbete – kanske i Sri Lanka eller någon annanstans..