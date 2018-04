De begagnade prylarnas nya liv ska kartläggas

Tingen och vi. Del 1 Att vi i dag har för mycket prylar är många överens om. Men alla är inte förtjusta i nutidens minimalistiska ideal. I några artiklar skriver Insidan om människors olika förhållande till tingen.

De som i vår handlar i en butik för secondhand i Göteborg gör kanske ”ringmärkta” fynd. Speciella etiketter uppmanar köparna att berätta på sociala medier vad de gör med de nyinskaffade föremålen – och sina känslor inför dem.

Marknaden för secondhand, eller begagnat som det hette förr, växer år från år. Trendigt, unikt och bra för miljön – det är något kunder för fram som argument varför de besöker loppmarknader eller mer exklusiva butiker för vintage.

Forskaren Anna Bohlin har i flera år intresserat sig för secondhand och för varför så många väljer att handla begagnat. Hennes senaste experiment handlar om att ringmärka flera hundra saker som säljs i secondhandbutiker i Göteborg.

”Hej! Kul att träffas. Spännande att börja en ny fas i mitt liv med dig! Kan du tänka dig att bidra till ett forskningsprojekt om människors relation till saker?”

Anna Bohlins lappar sitter på många varor i secondhandbutiken. Foto: Peter Claesson

Så inleds texten på de lappar i tyg och brickor i trä som Anna Bohlin satt fast på kläder, möbler, prydnadsvaser, lampor, böcker, skor med mera. Tanken är att köparna på Facebook, Instagram och andra sociala medier ska berätta hur de upplever sina nya föremål och vad de gör med dem.

De första föremålen fick sina etiketter i februari och mars. Ännu fler kommer att märkas under april. Sammanlagt är det flera hundra ting vars framtida öden forskarna hoppas kunna få ta del av.

– Vi räknar med att långt ifrån alla som köper några av de märkta sakerna kommer att höra av sig, säger Anna Bohlin. Men vi hoppas så klart att så många som möjligt ska tycka att det är roligt att vara med i ett sådant här forskningsprojekt.

Det första svaret kom redan två dagar efter den första märkningen, och berättade om en mugg som hade hamnat hos ett forskningsinstitut som vill bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

Vi behöver få veta mer om varför vissa föremål blir kvar länge hos oss, medan andra skickas vidare till soptippen eller hamnar på en loppmarknad eller i en butik för secondhand.

– När personalen skulle köpa in nya kaffekoppar till fikarummet valde de att handla secondhand som en del av ett projekt som handlar om att inreda hållbart med återbruk. Och så råkar en av våra muggar komma med.

Anna Bohlin säger att experimentet med att märka begagnade prylar kan tyckas lekfullt, men påpekar att det ligger en seriös tanke bakom försöket.

– Vi behöver få veta mer om varför vissa föremål blir kvar länge hos oss, medan andra skickas vidare till soptippen eller hamnar på en loppmarknad eller i en butik för secondhand. Jag är nyfiken på vad som driver vissa att ta hand om gamla saker och hur de själva beskriver sina relationer till ting som inte kasseras utan cirkulerar runt, säger Anna Bohlin.

Experimentet med ”ringmärkningen” ingår i ett större projekt vid Göteborgs universitet som studerar det växande intresset för använda föremål. Det handlar om ett slags bevarande av gamla ting som skiljer sig från hur kulturarv vanligen hanteras inom traditionella institutioner som exempelvis museer.

– I stället för att vara inlåsta i montrar på museum, används gamla och använda ting i vardagen och lever vidare in i nutiden. De får ett nytt och annorlunda liv som är spännande att studera, säger Anna Bohlin.

Anna Bohlin märker varor i en secondhandbutik i Göteborg. Foto: Peter Claesson

Hon är docent i socialantropologi, eller läran om människan som social varelse. Det handlar om att studera processer som skapar, upprätthåller och förändrar olika samhällsstrukturer och människors beteenden.

Länge var det pensionärer, studenter och kanske några barnfamiljer som handlade secondhand. Då var ekonomin, ett sätt att leva billigare, den främsta drivkraften.

I dag omsätter marknaden för secondhand stora summor. De begagnade prylarna, eller tingen, har tagit steget in från loppmarknaderna till särskilda butiker – inte sällan på ganska fina adresser i städernas centrala delar.

Anna Bohlin säger att secondhand numer uttrycker personlighet och status och inte längre signalerar att ”jag har inte råd att köpa nytt”. Att göra fynd kräver kunskap, stilkänsla och tid.

– Inom antropologin har vi länge intresserat oss för vad som händer när ett föremål byter ägare. Där finns ett materiellt och ekonomiskt värde, men ägarbytet gör också ofta något med de sociala relationerna, särskilt vid gåvor. Det skapas ett slags band mellan givaren och den som får föremålet, och mellan mottagaren och det enskilda föremålet.

– Begagnade saker är både en vara och en sorts gåva samtidigt.

En relation mellan köpare och säljare kan uppstå om affären till exempel görs upp på sajter som Blocket.

– I min tidigare forskning kom jag i kontakt med en person som köpt en möbel på just Blocket. Han tog kontakt med förra ägaren och fick en bild av hur möbeln stod placerad för sextio år sedan, och tog också bilder för att visa hur den fått ett nytt ”hem”.

Ganska snart efter köpet gjorde sig köparen av med möbeln. Det var otänkbart att slänga den, så han körde till en återvinningsstation där det fanns en plats för återbruk. Han var glad över att möbeln troligen skulle tas om hand av någon.

– Vi har lätt att knyta an till ting som är secondhand, men det är också lätt att ge bort dem eller sälja dem på nytt. Det kan gå förvånansvärt snabbt, som i fallet med möbeln.

I sin forskning har Anna Bohlin besökt en rad butiker och loppmarknader som säjer secondhand. Hon har också åkt hem till personer som köpt något begagnat föremål för att höra mer om deras tankar och känslor.

– Många vill ta reda på mer om föremålens historik, och fantiserar om vem som ägt dem. De upplever att tingen knyter dem samman med tidigare generationer. För många är känslan av att ha gjort ett fynd viktig, och då handlar det inte i första hand om att ha gjort ett ekonomiskt kap.

Prylar som jag tidigare ansåg som anskrämliga eller lite hopplösa ser jag med nya ögon.

Anna gillar själv secondhand. Hon tycker att det är bra att fullt funktionsdugliga saker kommer till användning på en ny plats, och menar att det här med återvinning och att hushålla är en vettig idé.

– När mina barn var små köpte vi ofta kläder och leksaker i secondhandbutiker. Det var praktiskt och bra. Barn växer ju snabbt ur sina kläder och om de inte är utslitna är det bra att de kan nyttjas på nytt.

Har din relation till secondhand förändrats genom projektet?

– Kanske. Jag har ju vistats väldigt mycket i butikerna genom projektet och kanske ser jag på saker på ett lite annat sätt än tidigare. Ting som jag tidigare över huvud taget inte la märke till uppmärksammar jag nu på ett annat sätt. Och prylar som jag tidigare ansåg som anskrämliga eller lite hopplösa ser jag med nya ögon.

– Inte så att jag kanske köper dem. Men om jag till exempel får syn på en plastig klockradio från åttiotalet, eller en skulptur täckt med snäckor som jag tidigare inte ens hade sett, tar jag mig tid att ta in dem på ett annat sätt. Någon har faktiskt suttit där vid ett bord och limmat dit alla snäckor, och tyckt att det blev fint.

– Det finns så många saker omkring oss som faller bort ur synfältet, men samtidigt existerar de ju, och behöver tas om hand om.

Är du annars en ”prylmänniska”?

– Nej, jag är ingen formell samlare av olika ting. Men det finns saker som betytt lite extra för mig. Jag har barndomsminnen av en leksaksbrandbil och kommer ihåg att grannen hade en keramikuggla som var så skimrande i mina ögon.

Något secondhandfynd?

– Jag köpte en lampa i en secondhandbutik för ett år sedan. Jag tycker mycket om den och funderar ibland på vem som kan ha haft den tidigare.

Anna Bohlin säger att människors vardagskonsumtion anses som ytlig och mindre värdefull. Den kände brittiska forskaren Danny Miller har ett annat synsätt. Han talar om ”making love in the supermarket”, det vill säga att vanlig shopping ofta är ett utryck för omsorg och omtanke om människor som står oss nära.

– Vi köper mat, kläder, och saker till våra familje­medlemmar och vänner för att få fungerande och ”normala” liv. Mycket av vardagskonsumtionen syftar till att upprätthålla värden, traditioner och just sociala relationer i vår närhet, förklarar Anna Bohlin.

Projektet om vårt förhållande till secondhand, där också socialantropologen Staffan Appelgren varit medansvarig, avslutas i år. Bakom experimentet med ”ringmärkning” av secondhandprylar står förutom de två även Ingrid Saori Furuta som studerar vid Högskolan för design och konsthantverk. Fakta.Anna Bohlin Ålder: 47 år. Bor: Krokslätt i Göteborg. Gör: Docent i socialantroplogi vid Göteborgs universitet. Medverkar i projekt om hållbar konsumtion och livsstil som är ett samarbete mellan Världskulturmuseet och Göteborgs universitet. Bakgrund: Har forskat om minne, plats och kulturarv i Sverige och Sydafrika. Aktuell: Med ett experiment med märkning av secondhandprylar för att se hur de nya ägarna använder dem.