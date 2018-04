De vill hjälpa flygrädda att hantera oron

Björn Lundström är en pilot som suttit tusentals timmar bakom spakarna på segelflygplan, stridsflygplan och civila flygplan – och han har aldrig varit rädd i luften. Cecilia Gustafsson är psykolog och har många års erfarenhet av att behandla flygrädsla och andra fobier.

Tillsammans har de nu skrivit boken ”Flygrädd?” som riktar sig till alla som upplever ett mer eller mindre starkt obehag när de ska tränga ihop sig i en flygkabin. Utgångspunkten är en form av beteendeterapi som kallas ac, Acceptance and commitment therapy. Den bygger på acceptans av det vi inte kan förändra omedelbart som tankar och känslor, och att man är bredd att agera för en förändring.

– Jag har ett stort intresse för fotografi och lägger ofta ut bilder från mina flygningar på Instagram. Bland mina följare finns det flera som vittnar om sin flygrädsla och jag vet vilka problem den kan ställa till med, säger Björn Lundström.

– Bakom olika former av rädsla och ångest ligger ofta normala psykologiska processer som i de flesta fall är bra för oss människor, förklarar Cecilia Gustafsson. Därför handlar act mer om att lära sig att skilja på när vi har nytta av dem, och när de istället hindrar oss från att leva det liv vi önskar leva.

Människan har i alla tider drömt om att kunna flyga likt fåglarna högt där uppe i skyn, längtan efter att få sväva fritt ovanför trädtopparna och att snabbt kunna förflytta sig från en plats till en annan finns nog hos de flesta av oss. För drygt hundra år sedan blev drömmen sann och i dag beräknas tio tusen flygplan vara i luften samtidigt någonstans i luftrummet runt jorden.

I dag pågår en intensiv debatt om flygets påverkan på klimatet och många försöker dra ner på sina flygresor, och välja andra sätt att resa då det är möjligt. Man pratar om klimatångest.

Men det finns också en ganska stor grupp människor som känner sig rädda, oroliga och nervösa redan vid tanken på att de ska behöva lyfta från marken instängda i ett flygplan. En del drabbas till och med av så svår ångest att de inte klarar av att flyga över huvud taget.

Björn Lundström har flugit civila flygplan i över trettio år och arbetar i dag som kapten för ett skandinaviskt flygbolag. Han möter ganska ofta flygrädda personer och berättar att obehaget nästan alltid syns i deras ansikten och kroppar.

– Några har tårar i ögonen, är röda eller bleka i ansiktet, andas häftigt och flackar kanske med blicken. Vi som jobbar under en flight är tränade på att möta flygrädda, ofta räcker det med att förklara vad som händer under en flygning och hur vi arbetar.

Psykologen Cecilia Gustafsson och piloten Björn Lundström och Foto: Daniel Nilsson

Björn brukar ibland be rädda passagerare att titta in i cockpit före start för att se hur det ser ur där. Han berättar om hur planet fungerar tekniskt – och bjuder då och då på en kopp kaffe.

–Jag brukar själv ta en kopp just före starten och passageraren blir lika förvånad varje gång jag frågar om han eller hon också vill ha lite kaffe. Det har ofta en väldigt lugnande effekt. Att någon kan sitta där och dricka kaffe inför något så farligt som att flyga, verkar de tänka lite förundrade.

Om det under flygningen händer att planet hamnar i turbulens fattar Björn Lundström direkt mikrofonen och förklarar vad som hänt. Han brukar jämföra med att befinna sig på havet där fartygen följer med vågorna; i luften finns också osynliga vågor som flygplanen parerar.

Min erfarenhet är att nästan alla kan lära sig att hantera sin oro.

Men ibland räcker det inte med tekniska förklaringar och att personalen uppträder lugnt. Undersökningar visar att var fjärde passagerare – eller tjugofem procent – upplever ett obehag när de flyger, berättar Björn. För så många som var tionde flygresenär handlar det om en ångestfylld rädsla som uppfyller kriterierna för en allvarlig fobi.

Cecilia Gustafsson berättar att hon varje år blir uppsökt av några patienter som har ett jobb där de ofta måste flyga, eller som önskar kunna göra en semesterresa med familjen – och som upplever rädsla och ångest. En del flyger trots sin rädsla, men betalar ofta ett högt pris i form av stark oro långt innan resan. Andra kan ha undvikit flygresor helt.

– De är ofta motiverade och därför mottagliga för en behandling, säger Cecilia Gustafsson. Min erfarenhet är att nästan alla kan lära sig att hantera sin oro.

Varför är så många rädda för att flyga?

– Det är inte så svårt att förstå. Att flyga innebär ju att befinna sig en en ganska onaturlig situation instängd många tusen meter upp i luften. Som passagerare är man ju utlämnad till piloterna och har ingen kontroll över situationen.

– En del upplever ångest i andra sammanhang. Hjärtat pumpar snabbare, man svettas kanske och mår illa. Då är det lätt att bli orolig för att något liknande ska inträffa under flygningen då det inte finns någonstans att ta vägen.

Har du själv varit rädd att flyga?

– När jag var i tjugoårsåldern kunde jag känna mig instängd, bli lite klaustrofobisk. Sådana tankar dök upp när jag flög. Men jag jobbade mig ur detta och vet därför av egen erfarenhet att det går att lära sig hantera sin oro och rädsla.

Hur arbetar du med dina flygrädda patienter?

–– Det handlar om att rikta mer fokus mot att acceptera de tankar och känslor som dyker upp, och hitta nya sätt att förhålla sig till dem. Det kan bland annat innebära att man arbetar med mindfulnessövningar. Genom att inte längre behöva kontrollera vad man tänker och känner blir det i stället möjligt att förändra sitt beteende.

Cecilia Gustafsson brukar träffa dem som är flygrädda ett par gånger på sin mottagning. Där får de lära sig mer om ångest och rädsla, vilket är en viktig del i behandlingen. Tillsammans gör man sedan en kartläggning av hur patientens rädslor tar sig uttryck och vilka situationer man undviker.

– Därefter arbetar man med att gradvis möta det man är rädd för och brukar undvika. Fobibehandlingar är oftast ganska korta och intensiva, och det är vanligt att man har en uppföljning för att säkerställa att resultaten vidmakthålls.

Det viktigaste är att exponera sig för obehaget, och det kan vara en kostsam del i behandlingen för flygrädda. Patienten måste ju flyga på egen hand eller tillsammans med sin terapeut för att lära sig hantera rädslan. Här skiljer det sig från annan fobibehandling, till exempel ormrädsla där exponeringen inte kräver så stora resurser.

Cecilia Gustafsson hoppas mycket på att modern VR-teknik ska underlätta behandlingen av flygrädsla. Hon nämner att många är rädda enbart under start och landning, och det är moment som bara varar några få minuter - och så tar det en lång tid innan nästa exponering.

Genom sin nya bok, som ges ut av förlaget Roos & Tegnér, vill Cecilia Gustafsson och Björn Lundström få flygrädda läsare att förstå att det finns hjälp. Men de vill också få oss att uppmärksamma andra aspekter av flygning, till exempel att det kan vara en lugn och avkopplande situation.

När vi är rädda blir vårt fokus begränsat till allt som kan innebära fara.

Fast det kan också handla om att känna att kaffet i koppen som flygvärdinnan serverade är ganska svagt, och att benen känns stela i det trånga utrymmet till sättet framför dig.

– Det viktiga är inte att försöka tänka mer positivt utan att öppna upp sina sinnen för flera upplevelser. När vi är rädda blir vårt fokus begränsat till allt som kan innebära fara - och detta kan i sin tur förstärka och vidmakthålla rädslan, säger Cecilia Gustafsson.

En som njuter varje sekund han är uppe i luften är Björn Lundström. Han har varit intresserad av flyg så länge han minnas och började segelflyga som 15-åring. Sedan utbildade han sig till flygingenjör och pilot i flygvapnet. Sedan 1985 flyger han civila flygplan.

Har du aldrig varit rädd?

– Nej, aldrig. När jag flög stridsplanet Viggen tio meter över havet i mer än tusen kilometer i timmen kunde jag ibland tänka att ”det där var nära”. Men rädd har jag aldrig varit, svarar Björn Lundström.

I boken han skrivit tillsammans med Cecilia Gustafsson finns många av hans bilder, bland annat inifrån cockpit. Med olika kortare avsnitt förklarar Björn också hur ett flygplan fungerar rent tekniskt och hur en flygning går till.

– Jag har mött passagerare som tror att vingarna på planet ska ramla av när det skakar till lite. Men de är byggda så att det inte ska kunna hända. Vingarna är elastiska och gjorda för att böja sig utan att gå av.

Fotnot. Fler böcker: Flygrädsla för nybörjare av Adi Rupic och David Vojnovic (Caldiris förlag, 2016). Den skräckslagne psykologen botar sin flygrädsla med KBT av Erik Matton (Natur & Kultur, 2015).

Cecilias råd till flygrädda Utforska hur just din rädsla tar sig uttryck. Dela gärna upp den i tankar, känslor och fysiska reaktioner. Ägna en stund åt att formulera för dig själv varför det är viktigt för dig att kunna flyga. Detta är din motivation till att gå emot rädslan Lista vilka situationer som skrämmer dig och skapa en egen trappa för att gradvis utmana din rädsla Bestäm dig för att ta kontroll över vad du väljer att göra istället för att försöka kontrollera vad du tänker och känner under tiden

Björn råd till flygrädda Titta på bilder inifrån flygplan och från flygningar för att vänja dig vid miljön. Jag har själv lagt upp en del på mitt Instagramkonto och på YouTube under användarnamnet @bjornpilot. Förvarna gärna personalen i gaten och ombord om din rädsla och oro. Då kan du få extra hjälp och omsorg under flygningen. Be att få titta in i cockpit före start om du är mycket orolig för att se hur besättningen arbetar under flygningen. I svåra fall sök professionell hjälp och gå i någon form av terapi. Titta på bilder inifrån flygplan och från flygningar för att vänja dig vid miljön. Jag har själv lagt upp en del på mitt Instagramkonto och på YouTube under namnet bjornpilot.