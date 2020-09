Den klasslösa skolan gör eleverna tryggare

När Inez Asp Kellner och Isabel Lagerlöfs klasser på Södermalmsskolan i Stockholm fick veta att deras klasser skulle göras om första gången spreds det en oro bland eleverna.

– Först trodde vi inte riktigt på det. I början var det många som grät, man fick ju inte alltid med sig kompisarna som var ens trygga punkt, säger Inez Asp Kellner.

Nu går de i nian och har vant sig vid att deras undervisningsgrupper gjorts om varje termin. Det har blivit vardag.

– Det var ovant i början, men man vänjer sig. Nu tycker jag att det bara varit bra. Man ses ju på rasterna och på lektionerna behöver man ju inte alltid ha sina kompisar i klassrummet heller. Det blir bättre arbetsro i klassrummet, säger Isabel Lagerlöf.

Hur kul är det att för all framtid stämplas som klassens pajas för att man hade myror i brallan en dag i första klass?

I lågstadiet går Södermalmsskolans elever i traditionella klasser. Från och med fyran finns numera inga klasser längre. I stället delas varje årskurs in i undervisningsgrupper som görs om till varje termin.

Grundtanken är att kunna bryta upp de negativa konsekvenser som kan bli följden av att placera in barn i skolklasser som sedan hålls samman under en mer eller mindre längre tid. Det kan handla om att klasser kan få en stämpel som stökig eller jobbig eller att elever tidigt ges en roll som de inte känner sig bekväma med.

– För barn som växer upp kan det vara bra att få en möjlighet att bryta sig loss och ompröva vem man vill vara. Det kan de behöva hjälp med, säger Malin Behrenfeldt, som det här läsåret undervisar i årskurs nio.

Många barn får sig tilldelade en roll redan i lågstadiet och som sedan kan följa en hela skoltiden om inget görs. Det är något som både Malin Behrenfeldt och hennes kollega Pernilla Olsson lagt märke till under sina år i skolan.

– Hur kul är det att för all framtid stämplas som klassens pajas för att man hade myror i brallan en dag i första klass? säger Pernilla Olsson, som i höst börjat om att undervisa årskurs fyra.

Hon och Malin kan i dag se att de även som lärare tidigt kunde få en uppfattning om en elev, en uppfattning som de sedan behöll under hela elevens skoltid. Det har de även personliga erfarenheter av från sin egen skoltid.

Pernilla Olsson berättar att hon själv tidigt i skolan fick rollen som den som skulle bestämma och den förföljde henne hela grundskolan. I dag anser Pernilla att hon själv hade behövt placeras om i andra grupper, som man gör på Södermalmsskolan.

På Södermalmsskolan ser man hela årskursen på cirka 80 elever som en grupp.

Malin Behrenfeldt flyttade runt ganska mycket som barn, vilket gjorde att hon fick flera möjligheter att börja om från de roller som hon tilldelats.

Dessa erfarenheter framstår tydligt nu när de arbetar på ett helt nytt sätt.

På Södermalmsskolan ser man hela årskursen på cirka 80 elever som en grupp. Årskursgrupperna får namn efter matematiska formler som Kvadraten, Ovalen och Pyramiden.

Varje årskurs elever delas i sin tur in i något som kallas ”flexibla undervisningsgrupper” i kärnämnena matte, svenska engelska, NO och SO. Dessa grupper görs om varje termin under resten av grundskolan.

Pernilla Olsson och Malin Behrenfeldt ser flera fördelar med detta. Båda har tidigare erfarenheter av att elever som går länge tillsammans i samma klass kan vara ganska trötta på varandra mot slutet. Nu lär de känna nya kompisar varje termin.

Det kan också lätt uppstå ett revirtänkande klasser emellan om eleverna går länge tillsammans. Man kanske ser ned på varandra och pratar illa om de andra klasserna. Det har inte varit ovanligt att hela klasser kan få en stämpel på sig som den stökiga klassen eller den trevliga klassen.

När grupperna görs om varje termin bryts sådana mönster, eller hinner snarare aldrig riktigt skapas. Det finns inte längre någon klasstillhörighet.

Det håller eleverna Isabel och Inez med om. Tidigare var det ett ständigt tävlande och tjafsande om vilken klass som var ”bäst”. De har också lagt märke till stora förändringar i relationerna mellan eleverna, att det blir lugnare och inte så fasta konstellationer.

– Folk hinner inte kaxa upp sig innan gruppen görs om. Och vi som elever hinner inte få någon fast roll som man förväntas fylla, säger Inez.

Lärarna Pernilla och Malin säger att arbetssättet skapar en stark vi-känsla i varje årskurs i stället för inom en klass. I enkäter får skolan högt resultat på både trygghet och trivsel, säger de.

Vissa elever har svårare för förflyttningar och förändringar. Dem fångar vi upp och har särskild koll på.

Båda understryker att det inte finns någon mirakelkur för att göra om klassindelningen. Det ligger ett grundligt och kontinuerligt arbete bakom.

Lärarna samarbetar med varandra över ämnesgränserna. De kollar på hur samarbetet fungerar i de olika grupperna, om det gnisslar någonstans, om vissa elever inte verkar arbeta särskilt bra tillsammans. Det är ständigt pågående diskussioner lärarna emellan om hur grupperna ska förändras nästa gång.

– Vissa elever har svårare för förflyttningar och förändringar. Dem fångar vi upp och har särskild koll på, säger Malin Behrenfeldt.

Det är inte fråga om något ”hela havet stormar” varje gång grupperna görs om, berättar de. En tredjedel av eleverna är alltid kvar i sina undervisningsgrupper, men vilka elever det är varierar.

Varje årskurs undervisas av ett arbetslag på fem till sex lärare som följer eleverna hela mellanstadiet respektive högstadiet. Det gör att eleverna får en möjlighet att skapa relationer till flera vuxna som sinsemellan kan vara väldigt olika varandra som personer.

– Jag tror att fler elever når kunskapsmålen och känner en större trygghet i skolan med den här modellen. Vi lärare kan också stötta varandra kollegialt på ett helt annat sätt, säger Pernilla Olsson.

Det blir intressantare diskussioner när man träffar många olika människor.

Inez och Isabel säger att det har blivit tydligare uppdelat mellan lärande och umgänge. Man går till klassrummet och pluggar, sedan hänger man med kompisarna på rasterna.

Har ni fått flera kompisar genom det här?

– Vi kände inte varandra innan vi började byta grupper, till exempel, säger Inez och tittar på Isabel.

Nu när de går i nian har de lärt känna i stort sett hela sin årskurs någorlunda. Eftersom de ofta byter vem de sitter med på lektionerna lär de känna nya personer varje termin. Men de har en grupp på tio-femton personer som de ser som sina riktigt nära kompisar.

– Det är de som man hänger mer med på fritiden, säger Isabel.

Lär ni er mer i skolan nu?

– Man blir bättre på att diskutera, säger Inez.

– Och det blir intressantare diskussioner när man träffar många olika människor, säger Isabel.

De tycker också att det är särskilt bra inför gymnasiet att det blivit naturligt för dem att jobba i så många olika konstellationer.

Finns det några nackdelar?

– Om man kommer som ny till skolan och precis lärt känna sin grupp. Då kanske det är jobbigt om den görs om igen efter en termin, säger Isabel.

Lärarna Pernilla och Malin understryker också att det kan vara lättare för nya elever att komma in i en skola där man gör om klasserna med jämna mellanrum. Det saknas en tydlig klasstruktur med olika grupperingar där alla har sina fasta roller. Alla elever ställs regelbundet inför nya grupper.

I dag upplever jag att de allra flesta föräldrar är positiva till detta.

I början kunde vissa föräldrar vara mycket kritiska till att de fasta klasserna skulle förändras. Malin och Pernilla menar att föräldrar ofta har sitt eget barn i fokus, vilket är helt naturligt. Och har man ett barn som trivs i en klass, som har flera bra kompisar, så kan det upplevas som något negativt av både barnet och föräldrarna att gruppen ska brytas upp.

– När elevgrupperna ska göras om kan vissa föräldrar återuppleva minnen om en fin klass som något väldigt positivt. Men då måste man komma ihåg att det även i den klassen antagligen suttit en elev och känt sig ensam under hela sin skoltid, säger Pernilla Olsson.

Det är dessa barn som lärarna utgår från först när man gör om undervisningsgrupperna, de ensamma, de med särskilda behov, de som behöver stöttning av ett bra sammanhang.

– I dag upplever jag att de allra flesta föräldrar är positiva till detta, säger Pernilla Olsson.

Ser ni några risker med att inte ha fasta klasser?

– Nackdelen med alla system är ju om man tror att systemet i sig löser saker. Det här systemet kräver att personalen engagerar sig i att få ihop de nya grupperna, att personalen samarbetar och vill lägga tid på att både göra grupperna och sedan arbeta för att skapa en större vi-känsla än bara en klass. Det finns förstås en risk i att resultatet inte blir så gott som det skulle kunna vara om man struntar i det, säger Pernilla Olsson.

Vad är det bästa med en klasslös skola?

– Att vi får en helt annan möjlighet att jobba med tryggheten bland eleverna, och att varje termin blir en nystart. Elever ges möjlighet att komma vidare när de kört fast. Det är otroligt stimulerande som lärare, säger Malin Behrenfeldt.

– Jag känner mig aldrig ensam här fast jag är ämneslärare. Det möjliggör för oss lärare att utveckla eleverna. Och att vi slipper klasser som stämplas som besvärlig och jobbig. Hur roligt är det att gå i en sådan klass hela grundskolan? säger Pernilla Olsson.

