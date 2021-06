Det dolda våldet: Fler kvinnor anmäler misshandel

2020 anmäldes över 34 000 brott i nära relationer där gärningsmannen var en man och brottsoffret en kvinna, visar DN:s genomgång. Av dessa 34 000 anmälda brott var den allra vanligaste kategorin misshandel, med över 13 000 anmälningar, olaga hot med 8 000 anmälningar och ofredande med 6 600 anmälningar.

Enligt en rapport som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerade 2009 är det några faktorer som särskilt kännetecknar den här typen av våld i nära relationer. De äger oftast rum inomhus, i regel i offrets hem. Gärningsmannen är ofta berusad, men alkohol är inte lika ofta med i bilden som vid andra typer av våld. Våldet är också oftare grövre än vid andra typer av våldsbrott, med fler skador hos offret.

De vanligaste anmälda brotten Antal anmälningar i nära relation där offret är en kvinna, år 2020 Källa: Brå

Mikael Rying är kriminolog och arbetar vid polisens Nationella operativa avdelning, Noa. Där har han systematiskt studerat samtliga mordfall i Sverige. Sedan 1990 har antalet kvinnor som utsätts för dödligt våld av sin partner legat jämnt på mellan 16 eller 17 kvinnor årligen i genomsnitt.

– Sett till befolkningsutvecklingen kan man se att antalet fall per capita har minskat lite eftersom antalet kvinnor ökat. Det går inte att se några trender i det här, antalet varierar stort från år till år, säger han.

Åsa Witkowski är chef för patientverksamheten på Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet. Hon berättar att relationer där män misshandlar kvinnor ofta börjar passionerat där kvinnan ser sig väldigt sedd och bekräftad.

– Efter förälskelsefasen fortsätter hon att känna sig uppvaktad men också kontrollerad. Den här kontrollen glider över till isolering som till exempel tar sig uttryck i att kvinnan väljer bort att gå på AW för det blir så många diskussioner med partnern. Den här isoleringen leder ibland också till ett psykiskt våld.

Detta fenomen är någonting som brukar kallas normaliseringsprocessen. Begreppet syftar till att beskriva hur offer för våld och kontroll i nära relationer ofta tvingas anpassa sig till det som ett normalt inslag i relationen. Processen brukar ofta delas in i tre faser.

Under den första fasen börjar förövaren ha synpunkter på vem offret pratar med eller hur hon klär sig och där förövaren i vissa fall är överdrivet hjälpsam och till exempel skjutsar henne till jobbet. Under den andra fasen börjar förövaren långsamt att tänja på gränserna för vad som är normalt i relationen samtidigt som offret försöker att anpassa sig för att undvika kritik eller våld. Under den tredje fasen växlar förövaren mellan att vara varm och kärleksfull och våldsam och hotfull, vilket gör offret förvirrad och skapar bilden av att bara hon inte beter sig fel så kommer hon att undvika våld.

– Till slut har man så dålig självkänsla att man inte orkar med något annat än att finna sig i att en annan person styr över ens liv, säger Åsa Witkowski.

Grov misshandel, grov fridskränkning och försök till mord Antal anmälningar om grövre brott i nära relation där offret är en kvinna, under 2020 Källa: Brå

Mörkertalet är stort vad gäller våld i nära relationer. Enligt Åsa Witkowski är det ungefär 4 procent som anmäler det våld de utsatts för. Anledningen till att man som offer inte anmäler kan vara flera: att man tror att andra har det värre, att man inte vill ta upp rättsväsendets tid, att man inte vill se sig som en misshandlad kvinna, att man tror att man inte ska bli trodd eller att man helt enkelt inte orkar är några av skälen, enligt Åsa Witkowski.

Åsa Witkowski säger att det viktiga en anhörig kan göra om den misstänker att någon i dess närhet far illa av sin partner är att bryta dennes isolering.

– Det är viktigt att höra av sig trots corona och om det är möjligt ställa frågan om våld, till exempel genom att säga ”Är det någon du är rädd för? Är det någon som gör dig illa?”. För den som är utsatt för våld kanske inte sätter samman att man mår sämre psykiskt och fysiskt med att man är utsatt för våld.

I en rapport skriven för Brå år 2007 föreslår Mikael Rying att alla landets kommuner bör införa en särskild enhet för våldutsatta kvinnor för att förenkla deras väg bort från en hotfull eller våldsamt relation. Kvinnor skulle enligt Rying då kunna vända sig till enheten för att få en lots som skräddarsyr den hjälp den specifika kvinnan behöver.

– Allvaret i en kvinnas situation och utsatthet blir inte känt för samhället på ett sammanhållet sätt i dag. Det finns ingen som följer kvinnan så att man får en helhetsbild. Det behövs en nationell strategi som säkerställer att det införs i landets alla kommuner och på ett likvärdigt sätt, säger Mikael Rying.

Anledningarna till att en sådan enhet och lots behövs, enligt Mikael Rying, är många.

– En del kvinnor har barn. Man ska ju ha bostad. Man ska kanske ha försörjning om man inte jobbar själv, man behöver en ny skola för barnen, en skyddad adress eller skyddad identitet. Man behöver kanske träffa en psykolog och de kanske behöver juridiskt ombud. Det finns så väldigt, väldigt mycket som de här kvinnorna behöver och bör få hjälp med, säger han.

Antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor ökade med tre procent under 2020 jämfört med 2019, en utveckling som enligt Brå delvis kan bero på den pågående pandemin. En majoritet, 80 procent, begicks av en närstående till kvinnan. Under de senaste tio åren har antalet anmälda misshandelsfall mot vuxna totalt minskat med 17 procent, samtidigt som antalet anmälda misshandelsfall specifikt mot kvinnor ökat med fyra procent sedan 2011. Enligt Åsa Witkowski har kunskapen om våld i nära relationer ökat under de senaste åren.

– Dels handlar det om metoo 2017 som gjorde att så många vittnade om sin utsatthet. Men det har också gjorts en rad lagändringar som visar att samhället inte accepterar våld, där bland annat samtyckeslagstiftningen spelar en stor roll. Över huvud taget innebär faktumet att vi pratar om det att fler kvinnor vågar anmälda, säger hon och fortsätter:

– Det är viktigt att man fortsätter att hålla i gång debatten, särskilt nu när vi har en pågående pandemi och ser en ökad isolering som vi tror också leder till en ökad utsatthet för våld. Då är det viktigt att visa att det finns hjälp att få.

Överträdelse av kontaktförbud Antal anmälningar om överträdelse av kontaktförbud där offret är en kvinna, under år 2020 Källa: Brå

Läs också: Det dolda våldet – männen som dömts för mord på kvinnor 2020