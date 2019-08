”Digitala hjälpmedel behövs även i förskolan”

Studier visar att en tredjedel av alla ettåringar ofta använder digitala skärmar och att hälften av alla tvåringar är ute på nätet varje dag. Peter Fredriksson, chef på Skolverket sedan två år, menar att förskolan därför måste ha en tydlig pedagogisk digital strategi.

I en doktorsavhandling som kom i fjol kom Mari Nielsen vid Göteborgs universitet fram till att förskollärare ofta använder datorplattor och appar som ersättning för traditionella aktiviteter. Barnen lär sig att spela med apparna men tar inte till sig det pedagogiska innehållet, menade hon.

– Tanken är inte att appar och datorplattor ska ersätta andra inslag i förskolornas verksamhet. Den som tror det är fel ute. Digitaliseringen griper in i vuxnas, ungdomars och barns liv. Även de yngre måste förhålla sig till detta, säger Peter Fredriksson.

Han har besökt många förskolor där barn använder digitala hjälpmedel för att dokumentera vad de gör och vad som händer, till exempel genom att bilder av årstidernas växlingar.

Skolverket ska på regeringens uppdrag se till att vi får den bästa digitaliserade skolan och förskolan i världen. Två saker som oroar Peter Fredriksson när det gäller att uppnå målet är bristen på välutbildade förskolpedagoger och att allt fler kommuner brottas med en kärv ekonomi.

Det senare kan i sin tur leda till större barngrupper och till att personalen får mindre tid för den så viktiga leken och att hjälpa barnen att samarbeta med sina kamrater.

– Risken är att outbildad personal använder skärmarna till ”barnpassning” och det är så långt bort ifrån våra mål man kan komma. Digitala hjälpmedel i förskolan ska självfallet anpassas efter barnens mognadsnivå och vad forskningen kommit fram till.

Världshälsoorganisationen WHO kom i april i år ut med nya riktlinjer för barns skärmanvändning. Barn under två år inte bör utsättas för någon skärmtid över huvud taget, och barn mellan två och fem år bör spendera högst en timme per dag framför skärmen.

Tillämpar man de nya rekommendationerna menar WHO att det kommer att förbättra barnens kognitiva utveckling och påverka den livslånga hälsan. Peter Fredriksson hoppas att landets förskolepedagoger tar del av de nya råden.

