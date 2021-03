Distansundervisningen skapar stress hos familjer med barn med adhd

Fakta om studien

”Distansundervisning under covid-19-pandemin” är ett samarbete med forskargrupper från sju europeiska länder: Sverige, Tyskland, Belgien, Storbritannien, Italien, Spanien och Nederländerna.

Studien visar mer negativa effekter i familjer där ett barn har adhd, men även familjer utan barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning rapporterade många påfrestningar och svårigheter.

Även om familjer i Sverige haft stora problem har det varit ännu värre i flera andra länder, där skolan hållit stängt fler årskurser.

I Tyskland och Storbritannien var det få skolor som överhuvud taget klarade av onlineundervisning vårterminen 2020.

En stor andel av barnen i andra länder fick enbart en till två timmars undervisning om dagen.

I studien svarar föräldrar till barn som distansundervisats under pandemin under minst två veckor på en anonym, digital enkät. Rekryteringen skedde via kontakt med skolor, patientorganisationer och social media.