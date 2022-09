Emma Arpstrand: Jag har varit min egen Gordon Ramsey – men nu får han sparken

”Jag ser att du knyter ihop nävarna men sen sjunker du ihop som om att du ger upp. Du ger upp din egen ilska och drivkraft.”

Jag satt i en fåtölj med ovanligt högt ryggstöd och blickade ut över Amiralsgatan i Malmö. Jag hade nyligen skickat in ett manus på en skönlitterär bok och refuseringsbreven hade börjat trilla in. Jag kände mig värdelös. Till min psykolog berättade jag att jag kände mig som en naiv Idol-deltagare. ”Jag tänker att det är som att jag går in till Idol-juryn, tror att jag kan sjunga, men sen sitter alla hemma i tv-soffan och skrattar åt mig.” Min inre Gordon Ramsey skriker ”Du är totalt värdelös!”.

”Det är ju inte särskilt snällt att tänka så om sig själv”, sa min psykolog och tittade menande på mig. Jag kände att jag inte presterade tillräckligt bra på min egen terapi. Vilket är en oerhört banal tanke.

Min psykolog förklarade för mig att jag kände ilska, frustration eller nedstämdhet över att bli refuserad och bortvald, men att jag hade lärt mig att blockera de känslorna och istället låta självkritiska tankar mala på i huvudet. Tydligen är detta ett vanligt sätt att hantera motgångar.

Självklart får man räkna med refuseringar om man vill bli författare eller motgångar överlag, det hör livet till. Det var såklart inte bara refuseringsbreven som gjorde att jag satt i psykologfåtöljen. Jag hade upplevt flera motgångar, drömmar och förhoppningar som inte slagit in, på kort tid. Jag tyckte att jag gjorde allt jag kunde för att påverka min situation, men situationen förblev den samma. Jag drog slutsatsen att det var mig det var fel på.

Ofta får vi bara höra framgångssagorna, när någon står i ett rampljus och tar emot en blombukett. Desto mindre vanligt är det att höra om alla andra som inte får någon bukett. Varför lyckas vissa ta sig igenom motgång efter motgång? Och kan man bli bättre på att hantera dem?

Psykologerna som jag pratat med har varit enhälliga: man måste lära sig att stanna i sina känslor och tillåta sig själv att känna dem. Annars kan man hamna i en spiral av självkritik och då är det omöjligt att gå vidare.

”Ilska är den känsla som får dig att gå upp på morgonen. Den får dig att ta tag i saker. Utan ilska har du ingenting”, sa min psykolog. Jag hade aldrig tänkt på den känslan på det sättet förut.

Jag tror att många, likt mig, lärt sig att ilska, sorg och nedstämdhet är känslor vi helst inte ska känna. Så då trycker vi undan dem istället. Vilket är otroligt kontraproduktivt.

Numera när jag hämtar mina tvillingar från förskolan och min dotter blir arg för att vi inte går direkt till lekparken så tar jag ett djupt andetag och säger ”jag förstår att du blir arg och ledsen nu och det är helt okej, men vi måste gå till affären i dag.” Jag försöker att behandla mig själv på samma sätt och sakta omprogrammera min hjärna när jag känner de där känslorna som jag lärt mig associera med obehag.

Än så länge tycker jag mig inte se någon större förändring hos min dotter. Hon sätter sig demonstrativt ner på grusvägen och det är högst oklart om hon ens hör vad jag säger. Jag antar att vi får se längre fram, när hon behöver ta sig igenom sin första stora motgång, om hon hanterar det med självkritik eller gråter ut en stund och går vidare.

Själv har jag börjat se på mig själv med lite andra ögon, mer som en kompis än en mobbare som Gordon Ramsey.

Och PS – ett förlag sa till slut ja till min bok.

Läs mer om motgångar:

Psykologen: Så hanterar du motgångar i livet

Psykologen: Så påverkar dina gener hur du hanterar motgångar