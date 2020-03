Emma Gembäck blev utfryst i Knutbysekten: ”Jag ville försvinna”

Emma Gembäck var både på toppen och i botten av Knutbyförsamlingen. Under åren som utfryst letade tystnadskulturen sig in i hennes hem, i hennes äktenskap och till och med in i hennes egna tankar.

Imorgon, fredag, får det andra våldsamma kapitlet om Knutbysekten sin upplösning när tre åtalade pastorer får sin dom.