Experten: Därför är grupptillhörighet viktigare än sanning

De flesta människor tycker antingen att kärnkraften är nödvändig för att förse oss med el, eller så tycker de att den är riskabel och att andra energikällor fungerar lika väl. Ingen sida vill ändra sin ståndpunkt, oavsett vilka logiska argument eller fakta som förs fram.

Svaret till varför vi fastnar i den här typen identitetsfrågor ligger i vårt behov av att tillhöra grupper – och vår rädsla för att uteslutas från dem.

Under nästan hela vår historia har skyddet från den egna gruppen varit en förutsättning för överlevnad, och det präglar oss än i dag.

– Jägaren och samlaren i oss känner en molande stress när vi riskerar att hamna utanför gruppens beskydd, och tryggheten i att inkluderas och uppskattas av gruppen. Det är så vi har levt under 99,6 procent av vår tid på jorden, säger Mikael Klintman, professor i sociologi på Lunds universitet och författare till boken ”Knowledge resistance – how we avoid insight from others”.

Nu för tiden är inte vår grupptillhörighet lika starkt kopplad till överlevnad, men den är fortfarande oerhört viktig för oss.

– Vi har ju sett i Sverige och Nordeuropa hur ensamhet och isolering är ett enormt stort problem. Folk mår väldigt dåligt och man ser direkta hälsokonsekvenser av isolering. Många delar i Välfärdssverige har fokuserat på det materiella, som förbättrad hygien, fysisk hälsa och ekonomisk trygghet. Det sociala och gemenskapen har mer varit en krydda.

”Vi klarar oss helt enkelt inte utan grupptillhörighet”, säger Mikael Klintman, professor i sociologi på Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona

I grupper hjälps man åt, kommer på nya saker och startar nya samarbeten. Något som leder till att både livskvalitet och innovationer ökar.

– Det skapar också en enorm social energi för att göra gott och goda saker. Vi ser att människor har ett väldigt stort behov av att dagligen bli bekräftade och uppskattade som gruppmedlemmar för att nå välbefinnande, vi klarar oss helt enkelt inte utan grupptillhörighet.

Tidigare bestod gruppen ofta av lokalsamhället eller storfamiljen. När människor under industrialiseringen började flytta in till städerna ökade möjligheterna att hitta nya och fler grupper. En trend som har fortsatt in i modern tid.

Han beskriver det som att de yttre förutsättningarna för en social utbytbarhet har ökat. Vi har i större utsträckning än tidigare praktisk möjlighet att byta vänner, partners och umgängeskretsar. Men det betyder inte nödvändigtvis att vårt evolutionärt rotade behov av starka sociala band och grupplojalitet hänger med i sådana skiften

– Det finns en dubbel tendens här. Genom hur vårt samhälle är uppbyggt har vi praktiskt lättare att lämna saker. Men på samma gång ser man att vi allt mer visar lojalitet med den egna identitetsgruppen, säger han.

Sociala rörelser samlade kring identitet har spelat en stor roll för att ge oss det beskydd vi behöver. Foto: Johan Nilsson/TT

Det kan handla om etnisk tillhörighet, genusrelaterade identitet, funktionsvariation eller ideologi.

– Många grupper som har behandlats väldigt illa har med hjälp av sociala rörelser och protester fått till lagstiftning som täcker mycket av det beskydd vi behöver, säger han.

Men det stora problemet med identitetspolitik är att man ser sig så väldigt annorlunda från andra, att samhället måste ta speciell hänsyn till just min identitetsgrupp.

– Det blir ofta för mycket fokus på det här med identitet. Om man till exempel bara fokuserar på genus och glömmer klassaspekten kan man lätt framställa att gifta överklasskvinnor och ensamstående flerbarnsmödrar har väldigt mycket gemensamt. Då jobbar man inte för att lyfta de som har det svårast, säger han.

Och de grupper vi tillhör har också en stor påverkan på vår verklighetsuppfattning.

– Vi tänker att vi är kunskapsvarelser som är öppna och nyfikna, och det är vi ju! Men i de fallen där kunskapstörsten går i stäv med att vi ska bli accepterade, uppskattade och behålla vår ställning i gruppen, så prioriterar vi oftast gruppen.

Identitetsgrupper kan få väldigt positiva effekter. Men det finns också en risk att den identiteten blir överordnad viktigare frågor. Foto: Julia Mård

Mikael Klintmans bok ”Knowledge resistance – how we avoid insight from others” handlar främst om hur vi skyddar vår grupptillhörighet genom att ignorera fakta som går emot den egna gruppens verklighetsbild.

Han ville visa att en enkelspårig analys dominerade, där både extremhögern och extremvänstern framställdes som irrationella, antivetenskapliga och kunskapsresistenta, medan ”vi andra” var de upplysta.

– Återigen går det att koppla till vår genetik. Att vi är beredda att snabbt gå in vår grupp för att mobilisera oss mot andra för strid. Det ligger i vår natur att blunda för nyanser i vad de andra är för några, säger han.

Det kan också påverka det politiska klimatet.

– För ett par decennier sedan verkade politisk ideologi mest handla om att stöta och blöta olika värderingsfrågor. Till exempel om skatten ska vara högre eller lägre. Men nu har även frågor om vad som är sant och vad som är falskt smugit sig in och blivit en ideologisk markör, som att det vore en ideologisk fråga huruvida ett visst vaccin stärker folkhälsan eller hur snabbt havstemperaturen höjs, säger han.

I frågor som ligger djupt i identiteten hjälper inte fakta som argument. Risken att äventyra sin ställning i gruppen går före en objektiv sanning. Foto: Jacquelyn Martin/AP

Det gör att grupper som har olika ideologiska uppfattningar inte bara visar en ovilja att prata med varandra i traditionella värderingsfrågor, såsom moraliska aspekter med abort, dödsstraff och skatter. Man är även relativt ovilliga att diskutera vad som är sant eller falskt i frågorna.

I en amerikansk studie från 2017 fick personer som identifierade sig som antingen vänster eller höger välja om de ville diskutera den typen av ämnen med en meningsmotståndare och därmed ha chansen att vinna en liten summa pengar – eller om de hellre ville göra något trivialt, som att ta ut soporna.

– Två tredjedelar av de tillfrågade, både från höger och vänster, valde den triviala sysslan. Man kom fram till att det fanns en risk för att man själv skulle bli osäker på sin synpunkt om man pratade med den andra personen. Det skulle i förlängningen kunna göra ens ställning i den egna gruppen osäker.

Exkludering är det mest kraftfulla sättet att skapa en social sammanhållning

Och det är just de mest kontroversiella frågorna som människor sällan vill ändra uppfattning om.

– De ligger ofta djupare i identiteten. Då hjälper inte fakta eller att titta på olika källor för att se vad som är bäst eller sämst, utan då går vi in i våra identitetsgrupper.

Vad som gör vissa grupper starkare än andra kan bero på flera saker.

– Exkludering är det mest kraftfulla sättet att skapa en social sammanhållning. Det kan ofta ses som något ont, men det ger en fin energi i gruppen. Det kan gälla de som tror på konspirationsteorier som blir naturligt exkluderande för att det inte är så många som vill vara med. Vilket i sin tur blir väldigt bra för deras interna sammanhållning, säger han.

Bild 1 av 2 Grupper formade kring konspirationsteorier har ofta en väldigt stark sammanhållning. Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 2 av 2 ”De gruppmedlemmar som utövar våld och är aggressiva utåt säger implicit att: jag bränner mina skepp hos andra grupper, ni kan lita helt på mig”., säger Mikael Klintman. Foto: Anders Wiklund/TT Bildspel

I våldsbejakande grupper, som inom gängkriminaliteten är banden ännu starkare.

– De gruppmedlemmar som utövar våld och är aggressiva utåt säger implicit att ”jag bränner mina skepp hos andra grupper, ni kan lita helt på mig”.

Men vad kan man göra för att lyfta blicken och inte fastna i gruppens hjulspår?

Eftersom verklighetsuppfattning berör ett så djupt behov hos oss - att vara lojal med vår egen grupps bild av verkligheten, även när den är felaktig, så räcker det inte alltid att var noggrann med källor och självkritisk. I kontroversiella, gruppdefinierande frågor krävs betydligt större insatser.

– Jag tror att det måste ske mer kollektivt. Genom stadsplaneringen kan vi låta olika grupper med olika socioekonomisk bakgrund mötas i vardagen. Då kan vi luckra upp ”vi och de” och röra oss mellan olika identitetsgrupper. På så sätt skulle uppfattningar om vad som är sant och falskt frikopplas från människors identitet, eftersom var och en av oss skulle ha en mängd olika identiteter.

Källkritik, konsensus och strävandet efter en objektiv sanning i all ära. Innan man försöker luckra upp sina grupptillhörigheter tycker Mikael Klintman att man ska ställa sig själv en fråga.

– Vill jag verkligen göra det fullt ut i alla sammanhang? Det skulle vara tråkigt att vara ett alltför jamsigt och mesigt hopkok av identiteter. Ibland är det rätt härligt att vara enkelspårig.