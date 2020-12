Experterna svarar på frågor om klimat och relationer

1. Hur kan man hantera sitt barns oro för klimatförändringarna och ge hopp?

Greta Thunberg har sagt att hon inte vill ha vårt hopp utan vår panik. Och det är uppenbart att vi behövt den väckarklockan i klimatfrågan. Men för att rusta våra barn behöver vi motarbeta ångestens grundval, nämligen att världen är skrämmande och vi människor är maktlösa och utsatta. Rädsla förlamar och vi behöver hjälpa oss själva och våra barn att ”get out of our minds and into our lives” genom att ingjuta hopp och handlingskraft.

Samtidigt innebär detta en balansgång. Innan vi förmedlar hopp behöver vi ta barnens oro på allvar. Barn lugnas inte av att vi låtsas som det regnar och försäkrar att det minsann inte är någon fara. De behöver känna sig genuint förstådda. Vi kan också visa att vi lyssnar genom konkreta handlingar. Att tillsammans diskutera hur kan vi minska vårt klimatavtryck är en bra öppning. När vi försöker leva i enlighet med våra värderingar har vi chans att förmedla något viktigt – att vi människor faktiskt kan göra skillnad.

Som klimatmedveten förälder kan man behöva fundera över om man ger barnen mer information än de egentligen behöver.

Det är också bra att stötta barnet att engagera sig själva. Det finns en väldigt positiv kraft och gemenskap i barnens egna aktioner för klimatet. Som klimatmedveten förälder kan man behöva fundera över om man ger barnen mer information än de egentligen behöver. Klimatfria zoner vid till exempel middagsbordet kan behövas. Man får passa sig så att oron inte tar över.

Bredvid barns oro finns ofta också ilska över vad tidigare generationer ignorerat, över att djur dör. Kan man då vara lite arga tillsammans, säga att barnet har rätt, att barn förstår bättre än många vuxna, så kan det bli ett fint band som gör att barnet känner sig mindre ensamt. Tillsammans ska man minsann kämpa och visa vägen för andra!

Malin Bergström

2. Hur får man sina föräldrar att förstå att miljö och klimat är viktigt?

Här behöver man tänka på att föräldrar är olika. Med föräldrar som förnekar är det viktigt att inte hamna i låsta positioner. Man behöver låta dem ändra sig utan att förlora ansiktet. En långsiktig strategi kan behövas där man steg för steg ger föräldrarna kunskap om att klimatförändringen är verkliga. Föräldrar som förnekar eller inte bryr sig behöver få kunskap. Att ställa frågor och uppmuntra dem att tänka själva är bättre än långa föreläsningar vid matbordet. Kanske kan man föreslå en bra dokumentär till fredagsmyset, låta dem fylla i quiz efteråt, och ge beröm för det de kom ihåg. Många vuxna gillar att man ordnar mysiga grejer åt dem.

Tror föräldrarna att vuxna vet bäst är det extra viktigt att linda in sin kunskap så de tror att de själva kommit på det man lärt dem. Att ge dem dåligt samvete är inte effektivt. Det förlamar nämligen och får dem att känna att inget spelar någon roll eftersom de ändå är så hopplösa. Att uppmuntra när de gör rätt ”bra att du fortsätter använda den gamla fina tröjan, mamma” är mer effektivt än att kritisera. Då kan man också smyga in ny kunskap ”du sparar typ 25 kilo koldioxid per kilo tyg du återanvänder”.

I stället för att sänka dem med att påpeka att krisen faktiskt beror på vuxnas nonchalans kan man försöka få till lite ömsesidig tröst.

Föräldrar som själva är nojiga över klimatet behöver hjälp att minska sin oro genom praktisk handling. Positiva fakta kan också lugna dem: ”med Biden kommer USA återgå till Parisavtalet”. Ett problem med oroliga föräldrar är att man själv kan bli ensam med sin oro eftersom man inte vill spä på och göra dem ännu räddare. I stället för att sänka dem med att påpeka att krisen faktiskt beror på vuxnas nonchalans kan man försöka få till lite ömsesidig tröst. Kanske säger man ”jag vet att du också är rädd, pappa. Hur ska vi pigga upp varandra?”.

Att vara en förebild fungerar med de flesta typer av föräldrar. Kanske erbjuder man sig att laga mat åt familjen och väljer något vegetariskt. Blir det gott påverkas de i rätt riktning. Man kan också önska sig secondhand eller en begagnad mobil i julklapp som en fin signal. Kom också ihåg att perfekta barn är livsfarliga för föräldrar – de lär sig ingenting av såna. Att man trampar snett, misslyckas och hamnar i bråk ingår när man ska lära föräldrar saker. Ingen orkar berömma, uppmuntra och vara en förebild jämt. Ibland måste man också få vara arg och trött.

Malin Bergström

3. Hur gör man om det blir en konflikt i relationen när det gäller synen på klimatet och hur man själv bör agera? Till exempel när den ena vill flyga till värmen på semestern och den andra absolut inte?

Det här är en ganska vanlig konflikt, som brukar leda till en seglivad tennismatch i sakargument. Alltid när vi bråkar om sådant som handlar om värderingar så blir det svårare att komma överens. Det gör ont att gå emot sådant som känns viktigt, och blir också svårare att kompromissa om, än om hur många gånger i veckan vi ska dammsuga hallen.

Det är lättare att förhålla sig till en partners beteende om man förstår de känslor och motiv som ligger bakom.

En sak man kan försöka göra är att öka en ömsesidig förståelse inför olikheten i den här frågan – vad är det som gör att vi reagerar olika? Om man kan stryka utgångspunkten att vinna kampen och i stället ha ett nyfiket, utforskande samtal med avsikten att förstå varandra lite bättre, så kan man ofta hantera olikheterna lättare. Det är lättare att förhålla sig till en partners beteende om man förstår de känslor och motiv som ligger bakom. I stället för att bara tänka att partnern är ”egoistisk och ignorant.

I ett fall beskrev en partner att han vuxit upp i ett fattigt hem och aldrig kunnat delta i aktiviteter som kostade pengar eller resa som andra barn, vilket hade väckt utanförskap och skam. Hans drivkraft och livsmål hade alltid varit att kunna ge sina barn ett annat liv, visa dem världen, och det gjorde det svårare att helt avstå resande. Den insikten gjorde det lättare för dem att frikoppla sig från kamp om rätt eller fel, och i stället resonera och hitta kompromisser. Ibland hittar man förstås inte några motiv som känns lättare att förstå, men chanserna ökar åtminstone nämnvärt.

Anna Bennich

4. Varför är beteendeförändringar så svåra att genomföra, trots att man vet att de är bra? Hur motiverar jag mig till förändringar i vardagen för klimatet?

Ett av människans största problem är att hon lättare styrs av kortsiktiga konsekvenser av sitt handlande, snarare än långsiktiga. Att det är farligt att röka vet alla rökare, men konsekvensen att drabbas av sjukdom och dö i förtid är inte helt säker, åtminstone ligger det sannolikt långt fram i tid. Att tända en cigarett här och nu ger flera omedelbara belöningar, till exempel en liten kick, känsla av paus, kanske frihetskänsla.

Detsamma gäller för beteendeförändringar kring klimatet. Det är osäkert vad min beteendeförändring egentligen betyder i det stora. Den miljömässiga konsekvensen av min enda flygresa på sommaren när miljoner plan lyfter samtidigt som mitt är väldigt diffus. Att ta det där flyget leder till njutning här och nu – få borra ner fötterna i varm sand, bada i ljummet hav, visa sina barn en annan del av världen.

Det väcker också en bra känsla att göra något som är styrt av de värderingar man har, vilket också är belönande.

Man kan tro att de som gör avkall på exempelvis resor lyckas styras av enbart de långsiktiga konsekvenserna, men det är oftast inte hela sanningen. Om man känner sig rädd och orolig inför något så är ett sätt att hantera rädslan att faktiskt göra något konkret, något problemlösande som ger en liten känsla av kontroll. Att då till exempel boka av ett flyg kan minska obehaget. Så trots att det beteendet är svårt att direkt se den miljömässiga konsekvensen av, så innebär det en känslomässig förstärkning i stunden. Det väcker också en bra känsla att göra något som är styrt av de värderingar man har, vilket också är belönande.

Om vi vill öka motivationen till beteendeförändring behöver vi konstruera några kortsiktiga positiva konsekvenser av att göra jobbet. Det är också ofta bättre att påminna sig om vinsterna med att leva fossilfritt än att försöka styras av hot om katastrof. Att underlätta förändringen är en annan viktig komponent. Hur kan den bli så enkel som möjligt? Att källsortera blir enklare om man kan slänga det sorterade nära hemmet i tydligt anvisade kärl. Att omge sig med andra som gör miljömedvetna val är också framgångsrikt för att förändra sitt beteende. Vi gör gärna som vår närmaste omgivning eftersom det ökar upplevelse av samhörighet, och minskar risken för uteslutande ur den grupp vi önskar tillhöra.

Anna Bennich

5. Hur kan man hantera stark klimatångest?

Vi människor har ångest och oro av en anledning. Vi är alla barn av personer ur en lång obruten rad tidigare generationer som klarat att undvika döden tills de fått barn. Evolutionen har genom årtusenden format våra hjärnor till att bli väldigt bra på att identifiera hot och faror. Farorna kan vara livsfarliga där vi måste fly eller, förhoppningsvis med viss framgång fäkta för vårt liv. För oss moderna människor är sådana faror kanske inte lika vanliga som för våra förfäder men det finns gott om annat att oroa sig för. Att bli utstött ur gemenskapen, att misslyckas, att bli sjuk. Men ångestens och orons funktion är i grunden att varna oss. Ibland är varningen i onödan, och ibland blir den så påtaglig så att vi utvecklar ångesttillstånd. Men oftast är det en signal att vi behöver göra något.

Oron kan få oss att älta, men kan också få oss att ändra något som ger oss oro som vi faktiskt borde ändra. Och det är väl just där klimatångest ska ses som en signal till förändring. Det vi vet är att du kan påverka ditt eget klimatavtryck. Så en åtgärd för att hantera sin klimatångest är att gå från att lajka Greta Thunbergs inlägg på Instagram till att faktiskt förändra vad man själv gör.

Klimatångest är inte i första hand en ångest som ska ses som en sjukdom.

Jag måste erkänna att jag som psykiater aldrig har träffat någon som sökt för klimatångest. När jag frågar mina kollegor som tar emot alla klinikens remisser, och remisserna är väldigt många, så tycks det som att vi inte ser detta i sjukvården, i alla fall inte ofta. Ibland kan klimatångest, eller annan oro kring samhällets utveckling, göra det svårare för den som redan lider av något psykiatriskt tillstånd. Men klimatångest är inte i första hand en ångest som ska ses som en sjukdom.

Jag tänker att det kan verka märkligt hur lite ångest klimathotet väcker. Hot där katastrofen ligger längre bort i tiden, inte går att ta på eller känns mindre riktad mot mig personligen verkar inte väcka den ångest som skulle behövas för att få oss att avvärja hotet genom att ändra på saker. Evolutionen har inte format våra hjärnor för att hantera hot som ligger en eller flera generationer längre bort vilket i dag gör oss sårbara. De flesta lunkar på som vanligt och hoppas på det bästa, medvetna om risken i teorin, men utan att kroppens kraftfulla larmsystem slagits på och hjälpt oss att ändra kurs. Mitt råd till den som lider av klimatångest är alltså att i första hand göra meningsfulla saker som minskar orsaken till ångesten. Lära sig mer. Engagera sig. Prata med vänner, barn, eller föräldrar om vad vi kan göra. Men tänk också på att ibland pausa för att inte drunkna i ett informationsflöde som inte blir hjälpsamt. Vi ska alla dö, men inte just nu. Så även om det finns ett hot så lever vi här och nu.

Christian Rück