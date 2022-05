Få män söker vård för psykisk ohälsa

Fakta. Om studien.

Avhandlingen ”Unmet need for mental healthcare among men in Sweden: Gendered pathways to care” baseras på enkätundersökningar genomförda i

befolkningsurval i Västra Götalandsregionen och Stockholmsregionen 2008, 2014 och 2019. Totalt deltog 8 697 män och kvinnor.

Sara Blom, disputerad vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har skrivit avhandlingen.

En delstudie som bygger på ett befolkningsurval i Västra Götalandsregionen visade att:

40 procent av männen som hade symtom på depression tyckte inte att de hade behov av vård.

36 procent av männen sökte inte vård trots att de ansåg att de hade ett behov.

29 procent av männen som sökte vård tyckte inte att de fick den vård de behövde.

Av männen som inte sökt vård trots att de ansåg att de haft ett behov:

Trodde 58 procent att symtomen skulle försvinna med tiden.

Visste 23 procent inte vart de skulle vända sig med sin psykiska ohälsa.

Uppgav 25 procent att de inte sökte vård på grund av stigma kring sin psykiska ohälsa.

En delstudie som bygger på Medborgarpanelen vid Göteborgs Universitet visade att:

56 procent av männen ansåg att symtom som tydde på depression inte var en anledning till

sjukskrivning.

20 procent av männen hade inte anställt en person som de visste varit deprimerad.

9 procent av männen ansåg inte att depression är en riktig sjukdom.