”Fler självmord bland spelberoende personer”

Spelberoende. Del 2 Andelen personer som har allvarliga spelproblem, som kan innebära beroende, har ökat i Sverige. Samtidigt är det färre som har någon grad av spelproblem, enligt Folkhälsomyndigheten. Läs del 1: Spelmissbruket fick Carl Déman att tappa proportionerna Visa mer

Utvecklingen på den svenska spelmarknaden går i en rasande fart sedan den släpptes fri vid årsskiftet. Minst ett 60-tal europeiska spelbolag har fått svensk licens för sina nätkasinon.

Unika siffror som DN publicerat tidigare visar att enbart under den första månaden med den nya lagen förlorade svenska spelare 1,6 miljarder kronor till spelbolagen.

– I sin reklam riktar spelbolagen in sig på de psykologiska mekanismer som är de mest beroendeframkallande. Den spelform som utvecklas snabbast är nätkasinon där man kan spela utan att ha pengar och får bonusar. Det är mycket problematiskt, tycker Anders Håkansson.

Han är professor i beroendemedicin vid Lunds universitet och en av landets främsta experter på spelberoende. Som överläkare möter han också patienter som fastnat i ett spelmissbruk som de vill bli kvitt.

– Både personer med hög och med låg risk för att bli beroende exponeras oavbrutet för spelbolagens reklam för nätkasinon. De som exempelvis hamnat i en livskris är oftast mer sårbara, liksom unga som snabbt riskerar att fastna i det mest beroendeframkallande av alla nätspel, fortsätter Anders Håkansson.

Anders Håkansson, professor i beroendemedicin vid Lunds universitet. Foto: Daniel Costantini

Han säger att intrycket av spelbolagens reklam är att det i stort sett är gratis att spela, även om det inte sägs uttryckligen.

– Att det går att spela utan att ha pengar, utlovade bonusar och så kallade free spins förstärker bilden av att spelandet egentligen inte kostar något. Reklamen bygger på snabbhet, det vill säga en snabb registrering om du vill börja spela, och på att vinsterna betalas ut direkt – kanske inom fem minuter.

Det här underblåser de mekanismer i hjärnan som triggas i gång när vi blir beroende, påpekar Anders Håkansson. Att tänka efter om man verkligen har råd att spela, hur stora vinstchanserna är, naturliga pauser i spelet ... allt det som förebygger ett beroende motverkas effektivt av spelreklamen, menar han.

Om vi jämför med alkohol- och narkotikaberoende är självmordsdödligheten ungefär lika stor bland spelmissbrukare. Det är viktigt att lyfta fram.

Tidigare har Anders Håkansson forskat om beroende av alkohol och narkotika, men också arbetat som överläkare med personer som missbrukat droger. Han har också gästforskat inom detta område i spanska Barcelona.

Skiljer sig beroende av spel från beroende av exempelvis alkohol?

– Både och, blir mitt svar. Hos den som missbrukar alkohol och narkotika tar ofta kroppen stryk, de kroppsliga effekterna är centrala. Men det finns också betydande likheter mellan denna grupp och patienter som är spelberoende.

Spelberoende är det första beroendetillstånd där man erkänner att det inte finns någon substans inblandad. Det beror på att kunskapsläget inom detta område är bra med ett gediget forskningsunderlag.

Vad är då spelberoende?

– Det handlar om en kriteriebaserad diagnos, det vill säga att en person måste uppfylla vissa kriterier för att anses vara spelberoende. Det mest centrala är kontrollförlusten.

En spelare kan gå in med föreställningen att ”jag ska spela för så här mycket” eller ”jag har råd att förlora så här mycket”. Men sedan går kontrollen förlorad och personen går över gränsen, spelar för mer än hen tänkt sig.

Reklam för spel i Stockholms tunnelbana. Foto: Elin Åberg

– Personen fortsätter att spela trots medvetenhet om att agerandet är negativt. Beteendet upprepar sig gång efter gång och leder till problem i vardagen, i det dagliga livet.

Det här skiljer sig från personer som kanske också spelar bort mycket pengar, men som slutar när det gått för långt. De kanske tar en paus i spelandet, eller slutar helt att spela och tar konsekvenserna av sitt agerande.

Spelberoende riskerar inte bara att resultera i en förstörd privatekonomi. Relationen till familjen påverkas ofta negativt, liksom hur det fungerar på jobbet. Skuldkänslor och en känsla av hopplösthet gör att många spelmissbrukare tar sitt liv eller överväger att göra det, säger Anders Håkansson.

Nyligen presenterade han och forskare vid Lunds universitet en registerstudie som visar att personer med diagnosen spelberoende oftare tar sitt liv än befolkningen i stort. Dödligheten är femton gånger högre. Studien bygger på registerdata från Socialstyrelsens nationella patientregister och dödsorsaksregister, och säger i sig inget om orsakssamband bakom siffrorna.

– Om vi jämför med alkoholberoende och narkotikaberoende är självmordsdödligheten ungefär lika stor bland spelmissbrukare. Det är viktigt att lyfta fram, säger Anders Håkansson.

Kvinnor som spelar söker sig till nätkasinon som ju är mest beroendeframkallande. Det kan vara en orsak till att allt fler kvinnor söker hjälp, och ett tecken på att fler kvinnor spelar.

Psykisk ohälsa ökar risken för självmord. Men det finns också komponenter kopplade till själva spelandet som leder till självmordstankar och faktiska självmord: ekonomisk kris, skuldkänslor mot anhöriga, känslor av att allt är hopplöst och av att det inte finns någon räddning, enligt Anders Håkansson.

– Framtidsutsikterna tycks vara mörka. Skulden man dragit på sig kommer inte att gå att betala tillbaka och vad personen än gör så funkar det inte. Det här spär på tankarna att det inte är någon mening med att leva.

Brukar spelberoende även lida av psykisk ohälsa?

– Svaret är ofta, men inte alltid. Många kan bli spelberoende utan att lida av psykisk ohälsa. Det är viktigt att betona.

Nyligen presenterade statliga Folkhälsoinstitutet en studie om svenska folkets spelande. Den visar att färre spelar om pengar, men att den totala omsättningen ändå ökar. Spelandet på internet ökar mycket på grund av nätkasinonas snabba tillväxt.

– Att färre spelar men oftare och mer är allvarligt. Det är allvarligt om spelandet koncentreras till personer som redan spelar mycket och som har flera riskfaktorer för att fastna i ett beroende. Skadeverkningarna skulle bli mindre om många spelar lite.

Folkhälsomyndighetens studie visade också att det nu är lika många kvinnor som män som har allvarliga spelproblem, förutom i gruppen 18-24 år där männen fortfarande dominerar.

– Vi har tittat på personer som söker vård för spelberoende här i Skåne. Kvinnor som spelar söker sig till nätkasinon som ju är mest beroendeframkallande. Det kan vara en orsak till att allt fler kvinnor söker hjälp, och ett tecken på att fler kvinnor spelar.

Foto: Britt-Mari Olsson

Anders Håkansson har i sin forskning fokuserat på just nätkasinon, som i dag dominerar marknaden alltmer.

Traditionellt har spel varit kopplat till manligt spelmönster, det vill säga till till spel som lockar män. Som livebetting och andra spel på resultat i bland annat fotbollsmatcher. Det är unikt att lika många kvinnor som män är spelberoende, både internationellt och tidigare i Sverige historiskt, säger Anders Håkansson.

Läs mer: DN:s reportage om Christine och hennes spelberoende

Vilka söker då hjälp för sitt spelberoende?

– Hälften av dem som söker här i Skåne har en annan psykiatrisk diagnos, det vill säga det finns en psykiatrisk samsjuklighet. Bilden är blandad. En del kommer från välfungerade familjer och har ett arbete, medan en del har andra problem, kanske i kombination med missbruk av alkohol eller droger.

– En slutsats vi har dragit är att alla kan drabbas av ett spelberoende.

Har antalet hjälpsökande ökat?

– Ja, men det är oklart vad som är orsaken till det. Från den 1 januari 2018 har landsting och kommuner skyldighet att hjälpa personer med spelberoende. Därför vet vi inte om det handlar om en faktisk ökning eller om att folk som tidigare inte sökte hjälp nu gör det. Det finns också nya mottagningar och mer utbildad personal runt om i landet som kan fånga upp hjälpbehovet.

Finns det en fungerande behandling?

– Ja, Socialstyrelsen har bra riktlinjer. Det som fungerar är kognitiv beteendeterapi. En sådan kan ske individuellt eller i grupp, det handlar om en strukturerad samtalsbehandling som är ”hands-on” och där fokus är att hitta strategier för att förebygga återfall, det vill säga att visa vilka mekanismer som har drivit patienten att spela och hur hen ska hantera dem.

– Motiverande samtal kan också användas för att få en person med spelberoende att faktiskt inleda en behandling.

Är det några skillnader i landet?

– Ja. Före 2018 fanns det bara några verksamheter runt om i landet som arbetade strukturerat och hade tydliga rutiner. Nu har det spridit sig över landet, men ojämnt. Det är svårare att bygga upp verksamhet i en liten kommun än i ett storstadslandsting.

Du har tidigare talat om en snabbscreening på exempelvis vårdcentraler?

– Ja, jag önskar att fler i vården skulle ta upp frågan om spelberoende med patienterna – även om de inte arbetar med just detta. Som en form av snabbscreening.

Personal på vårdcentraler har i dag lärt sig sig att de bör ta upp eventuellt missbruk av alkohol och droger när de möter en patient som mår psykiskt dåligt. Det borde även omfatta spelmissbruk med enstaka frågor om spelande om pengar, menar Anders Håkansson. På samma sätt borde anställda inom socialtjänsten ta upp frågan när någon söker hjälp, som försörjningsstöd och bostadsbidrag.

Studien ”Gambling disorder, increased mortality, suicidality, and associated comorbidity: A longitudinal nationwide register study” har publicerats i Journal of Behavioral Addictions.

Fakta. Kriterier för spelberoende 1. Upptagenhet. Man tänker ständigt på spel, är till exempel upptagen av att tänka på tidigare spelupplevelser, av att planera nästa speltillfälle eller av att fundera över hur man kan skaffa pengar att spela med.

2. Tolerans. Behöver spela med allt större summor för att uppnå den önskade spänningseffekten.

3. Kontrollförlust. Har flera gånger misslyckats med att kontrollera, begränsa eller sluta upp med sitt spelande.

4. Abstinens. Blir rastlös eller irriterad vid försök att begränsa eller sluta upp med sitt spelande.

5. Flykt. Spelar för att slippa tänka på sina problem eller för att söka lättnad från nedstämdhet, till exempel hjälplöshetskänslor, skuld, ångest, depression.

6. Jagar efter förluster. Återvänder en annan dag för att vinna tillbaka bortspelade pengar.

7. Lögner. Ljuger för anhöriga, terapeuter eller andra personer för att dölja vidden av sitt spelande.

8. Sociala konsekvenser. Har äventyrat eller förlorat någon viktig personlig relation, anställning, utbildnings- eller karriärmöjlighet på grund av sitt spelande.

9. Ekonomiskt beroende. Förlitar sig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en ekonomisk krissituation som uppstått på grund av spelandet.

Ju fler kriterier en person uppfyller, desto svårare grad av hasardspelsyndrom. För att få diagnosen krävs det att personen har ett ihållande och upprepat problematiskt hasardspel som leder till funktionsnedsättning eller lidande, vilket visar sig i minst fyra av kriterierna under en 12-månadersperiod.

Om 4-5 uppfyllda kriterier = lindrig grad

Om 6-7 uppfyllda kriterier = medelsvår grad

Om 8-9 uppfyllda kriterier = svår grad

Källa: Diagnosmanualen DSM 5 Visa mer

Fakta. Sverige och spel Var femte av alla som spelat om pengar de senaste 12 månaderna har spelat på sportspel (vadhållning). Störst andel finns i åldersgruppen 30-49 där en av fyra spelat på sportspel. Endast ett fåtal över 65 år har spelat.

Av alla som säger sig spela om pengar spelar 300.000 personer varje dag, det är en kraftig ökning på några få år.

Tre av hundra har upplevt att de någon gång spelat för mycket de senaste 12 månaderna. Mätt i antal personer motsvarar det drygt 148.000 personer.

Investeringarna i spelreklam uppgick till 7,4 miljarder kronor , en kraftig ökning. Runt hälften av reklaminvesteringarna gick till reklam för onlinekasinon. Källa: Spelinspektionen Visa mer

Därför kallas kasinospelen högriskspel 1. Varje snurr på kasinot är i grunden lika matematiskt förutbestämt som en skraplott, men med visuella effekter och markerade ljud ges spelaren ofta upplevelsen av att vara väldigt nära en vinst.

2. Dessa så kallade näravinster är i realiteten förluster, men stimulerar enligt forskningen den mänskliga hjärnans belöningssystem på liknande vis som en verklig vinst.

3. Spelaren kan själv bestämma insatsen – på många spel kan man sätta 1.000 kronor för varje tryck.

4. På grund av sin utformning, snabbhet och lättillgänglighet är kasinospelen så kallade högriskspel – det är större risk att bli beroende av dem än av exempelvis sportbetting.

Källa: Anders Håkansson, medicinprofessor i spelberoende (från DN-artikel 24/2 i år). Visa mer

Läs mer: Svenskar spelade bort 1,6 miljarder under första månaden med nya spellagen

Läs mer: Därför lockas hjärnan av spel på nätkasinon

Läs mer: Spelproblemen ökar – kvinnor hårdast drabbade