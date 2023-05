FN kritiserar Sverige för hög förskrivning av antidepressiva till barn

Logga in

ST-läkaren Adrian Desai Boström går ut i väntrummet och ropar upp namnet på nästa patient. En pojke i de nedre tonåren reser sig från den stela stolen tillsammans med sina föräldrar. Väggarna är majonnäsgula och i taket hänger skyltar som ska orientera personen rätt. På skylten i taket ovanför Desai Boström står det barn- och ungdomspsykiatri.

De går in till Desai Boströms arbetsrum. Där inne berättar pojken och hans föräldrar vad det är som har hänt, vilken hjälp de fått hittills och pojken berättar hur han mår. Han har först besökt en vårdcentral, fått kognitiv beteendeterapi och sedan blivit hänvisad till BUP där han har fått träffa en psykolog som har kopplat in läkare för medicinering. Först när pojken gått igenom alla dessa instanser kommer läkare som Desai Boström in i bilden.

– Att först få träffa en läkare som gör en bedömning, tar blodprover och sedan gör någon form av kategorisering kring vilken vård som är lämplig för patienten vore bättre, i barn- och ungdomspsykiatrin fungerar det tvärtom, säger Desai Boström, som också forskar om bipolär sjukdom och psykisk ohälsa hos unga.

Adrian Desai Boström är ST-läkare inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. Han menar att många gånger skrivs antidepressiva läkemedel ut utan att det följs upp ordentligt eller i så låga doseringar att man inte kan förvänta sig en god effekt. Foto: Daniel Costantini

Pojken är ett typexempel på de patienter som Desai Boström möter som ST-läkare inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. Han menar att många gånger skrivs antidepressiva läkemedel ut utan att det följs upp ordentligt eller i så låga doseringar att man inte kan förvänta sig en god effekt.

– För en person med en lindrig depression ger den här typen av läkemedel i princip bara biverkningar, den biter bara på de med svårare depressionsformer, säger Adrian Desai Boström.

– Just nu är det den biologiska biten som ofta faller bort inom barn- och ungdomspsykiatrin. Delvis på grund av läkarbrist. Det finns också väldigt få specialistläkare som jobbar på BUP.

Fakta. Barnrättskommitténs rekommendationer till Sverige * Stärka tillgången till den psykologiska vården i skolor och inom vården i alla regioner. * Ta itu med de bakomliggande orsakerna till självmord och dålig psykisk hälsa bland barn. * Säkerställa att förskrivning av psykofarmaka för barn används endast när det är strikt medicinskt motiverat och att läkare, barn och deras föräldrar är ordentligt informerade om andra behandlingsalternativ *Tillhandahålla utbildning och stöd för föräldrar till barn med psykiska problem. Visa mer Visa mindre

De senaste tio åren har antalet barn upp till 17 år som tar antidepressiv medicin ökat med 190 procent.

Detta bekymrar FN:s barnrättskommitté. I sin granskning av hur Sverige lever upp till barnkonventionen, som publicerades i mars, skriver kommittén bland annat att de med oro noterar att nivån av depression, oro och självskador bland barn samt den långa väntetiden psykiatrisk vård.

– Vi är kritiska till att föräldrar inte tillräckligt informeras om alternativa behandlingsformer till medicin. Det måste bli bättre, säger Bragi Guðbrandsson, barnrättsexpert i FN-kommittén.

Bragi Guðbrandsson är en veteran inom barnrättsfrågor internationellt och har varit samordnare för den senaste granskning som FN:s barnrättskommitté gjort av hur Sverige lever upp till barnkonventionen. När DN når islänningen är han i Karlstad för att tala på Barnrättsdagarna, arrangerade av Stiftelsen allmänna barnhuset.

Han säger att ledamöterna i barnrättskommittén inte är emot att antidepressiv medicin används på barn, om inget annat fungerar.

– Men medicinering borde aldrig vara det slentrianmässiga förstahandsvalet för att få bukt med barns problem, för det finns flera risker med det. Det finns signaler om ökad risk för självmord och vi känner ännu inte till den långsiktiga inverkan som dessa mediciner har på barn.

”Vi vet att de allra flesta föräldrar gör allt för sina barns bästa, men de behöver erbjudas en bredare meny av behandlingar än antidepressiv medicin”, säger Bragi Guðbrandsson, samordnare i FN:s barnrättskommitté. Här när han han talade på Barnrättsdagarna i Karlstad den 19 april i år. Foto: Privat

Johan Reutfors har studerat hur förskrivningen av antidepressiva till barn skiljer sig åt mellan de nordiska länderna och visat att förskrivningen är betydligt högre i Sverige. Den datan han tittar på är hur många gånger läkemedlet hämtas ut. Han menar att det inte säger något om hur länge en person tagit läkemedlet eller varför. SSRI behandlar inte bara depression utan även diagnoser som stress social fobi, tvångssyndrom och panikångestattacker.

– Vi har sett att Sverige har två–tre gånger större uttag av antidepressiva läkemedel på ett år, säger Johan Reutfors, överläkare i psykiatri och forskare vid Centrum för läkemedelsepidemiologi på Karolinska institutet.

Han menar att skillnaden i hur vården är organiserad i de olika länderna kan bidra till den höga förskrivningen i Sverige.

Johan Reutfors, överläkare i psykiatri och forskare vid Centrum för läkemedelsepidemiologi på Karolinska institutet. Han har sett i sin forskning att Sverige förskriver mer antidepressiva läkemedel än sina nordiska grannar. Foto: Silvia Segovia Chacón

– I Norge har de en starkare primärvård än vad vi har i Sverige. I Sverige har vi rekommendationen att vi ska sköta den här typen av medicinering inom specialistvården, så att vi förskriver mer medicin kan också bero på att vi har fler specialister. En allmänläkare i Norge kanske är mer tveksam till att behandla den patientgruppen med läkemedel, säger Johan Reutfors.

Sedan 1985 har Folkhälsomyndigheten utfört undersökningar bland skolungdomar mellan 11 och 15 år. Där har barnen själva fått uppskatta sitt mående. De får bland annat svara på frågor angående hur ofta de upplever att de har ett antal besvär så som ont i magen, svårt att sova samt känner irritation och oro.

Mår barn sämre i dag än för femton, tjugo år sedan?

– Ja, sedan 1985 har vi kunnat se att barn och ungas psykiska ohälsa har ökat, främst bland flickor, säger Petra Löfstedt, projektledare och utredare på Folkhälsomyndigheten.

Petra Löfstedt, utredare och projektledare på Folkhälsomyndigheten. Hon har bland annat arbetat med rapporter om den psykiska hälsan hos barn- och unga. Foto: Folkhälsomyndigheten

Vad beror det på?

– Exakt vad ökningen beror på är jättesvårt att svara på. Det vi har kunnat se är att under den här tiden har det blivit fler brister i skolan och hårdare krav på arbetsmarknaden. Vi har försökt lägga ett pussel och det vi såg var att samtidigt som den psykiska ohälsan ökade sjönk Sveriges resultat i PISA-undersökningen. Vi ser att skolstressen har ökat under den här perioden.

– Krisen på 90-talet gjorde att ungdomsarbetslösheten steg kraftigt, den har gått tillbaka sedan dess men är inte på samma nivå som innan. Vi har också sett att barn och unga känner en allt större press, just på grund av att det är svårare att komma in på arbetsmarknaden och att det ställs högre krav i skolan.

Bragi Guðbrandsson ser en tendens i Sverige att utgå från att barn är mer eller mindre sjuka och inkapabla att komma över sina problem utan medicinering. Han säger att många inom vuxenvården i Sverige anser att antidepressiva används allt för ofta vid lindriga och normala vardagssymptom.

– Jag tror det kan vara så även när det gäller barn. Visst vill vi att de alltid ska vara glada, att de ska bete sig bra hela tiden, men livet ser ju inte ut så.

– Om vi hela tiden förser barn, och andra också för den delen, med medicin när de möter svårigheter, då utvecklar de ju ingen motståndskraft för att hantera svårigheter i livet. Detta är ju särskilt viktigt i fråga om barn. Att lära sig hantera svårigheter och komma över motgångar är ju en del av att växa upp.

Fakta. Barn- och ungdomspsykiatrin i siffror Data från Psykiatrin i siffror visar att såväl antal remisser till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och antal barn och unga som tas om hand av BUP fortsätter att öka. Mellan åren 2017 och 2020 ökade antalet pågående patienter inom BUP med 13 procent (+15 800 patienter) och antal besök med 11 procent (+110 000 besök). Källa: Psykiatrin i siffror från Sveriges och kommuner och regioner från 2020. Visa mer Visa mindre

Samtidigt är det viktigt att inte övergeneralisera detta, menar Bragi Guðbrandsson, för detta vore inte rättvist mot de föräldrar som kämpat i åratal för sina barns problem, oavsett om det handlar om svår grad av överaktivitet eller nedstämdhet.

– Om inget annat har fungerat, då kan det vara nödvändigt med medicin, säger han.

– Just nu är det den biologiska biten som ofta faller bort inom barn- och ungdomspsykiatrin. Delvis på grund av läkarbrist. Det finns också väldigt få specialistläkare som jobbar på BUP, säger Adrian Desai Boström. Foto: Daniel Costantini

Många föräldrar till barn som behandlas med antidepressiva läkemedel är oroliga för hur läkemedlet ska påverka barnets hjärna, som är färdigutvecklad först vid 25 års ålder. Desai Boström förstår oron, men menar att det inte finns något fog för den.

– En svår depression som går obehandlad påverkar hjärnans utveckling väldigt, väldigt negativt. Det finns inga objektiva, trovärdiga bevis som har belagt att antidepressiva läkemedel skulle försämra barns utveckling.

Fakta. Aspekter av antidepressiv läkemedelsbehandling av unga vuxna • Omkring 65 procent av unga vuxna som förskrivs antidepressiva läkemedel har primärvården som första vårdnivå. • Barn förskrivs sällan antidepressiva läkemedel inom primärvården utan förskrivningen sker främst inom barn- och ungdomspsykiatri. • Det är omkring två gånger vanligare att flickor och unga kvinnor har uttag av antidepressiva läkemedel än pojkar och unga män. • Det är flera olika faktorer som ligger bakom att flickor och unga kvinnor i större utsträckning förskrivs antidepressiva läkemedel än pojkar och unga män. De diagnostiseras i högre grad med depressioner och ångestsyndrom men har också i större utsträckning andra tillstånd som ätstörningar, vissa smärttillstånd och premenstruellt syndrom. • Barn och unga vuxna som förskrivs antidepressiva läkemedel vid depressioner och ångestsyndrom har ofta andra psykiatriska diagnoser. Vanliga diagnoser är ADHD och autism men även skadligt bruk eller beroende och ätstörningar är vanligt bland äldre barn och personlighetssyndrom bland unga vuxna. Källa: Aspekter av antidepressiv läkemedelsbehandling av barn och unga vuxna av Socialstyrelsen från 2021 och Psykiatrin i siffror från Sveriges och kommuner och regioner från 2020. Visa mer Visa mindre