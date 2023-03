Forskare: Framgångsrikt med äldre kvinnor i reklam

Fakta. Äldre kvinnor i reklam

Forskarna började sin studie 2019. De har gjort olika experiment med att visa bilder för konsumenter och ta reda på vilka deras reaktioner blir.

Resultaten visar att:

● Annonsörer kan tjäna på att använda äldre kvinnor i reklamen

● Annonser med äldre kvinnor har positiva effekter på attityder hos både unga och äldre kvinnliga konsumenter

● För manliga konsumenter spelar det ingen roll om det är en ung eller en äldre kvinna på bilden

● Äldre kvinnor har även en positiv effekt på social samhörighet, inställning till märken och köpviljan.

Studien ”Why Casting Older Female Models Is Good for Advertising” publicerades nyligen i Journal of advertising research.”