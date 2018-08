”Ganska stort att som nyexad hoppa in direkt som klasslärare”

Hanna Jönsson står och tittar ut över det som ska bli hennes livs första klassrum som lärare. Den här delen av Stordammens skola i Uppsala har varit utlånad till förskolan intill. Nu ska det bli ett klassrum igen.

– Min praktik gjorde jag på ganska homogena platser, där alla elever hade liknande bakgrund. Här är det ganska blandat och eleverna pratar tjugo olika språk. Det var en av anledningarna till att jag sökte mig hit.

– Stordammens skola speglar mer hur sam­hället ser ut. Så borde det vara på fler skolor. Det är bra för elever och lärare att möta flera nationaliteter, det skapar en större acceptans för varandra – och för olikheterna.

Vi träffar Hanna när hon på eget initiativ besöker skolan inför skolstarten. Hon tycker att det känns bra att få se det blivande klassrummet och att lära sig hitta på skolan. Hon har fått nycklar och alla inloggningar till de datasystem som hon behöver.

Längs väggarna i hennes klassrum står tomma skåp och hurtsar där varje elev ska få sin egen låda. Men i skåp och lådor är det tomt. Om en dryg vecka kommer klassrummet att vara fullt av liv när 27 förväntansfulla barn träffar sin nya lärare.

– Det är skönt att vara här lite i lugnet före stormen och tänka igenom saker och ting. Jag känner mig betydligt mer lugn inför skolstarten nu när jag varit här och känt av atmosfären, säger Hanna.

I juni tog hon sin lärarexamen som grundlärare F-3 efter fyra års studier vid Uppsala universitet. Det innebär att hon är behörig att undervisa från förskoleklass till och med årskurs tre. Nu ska hon börja sitt första jobb som klasslärare för en etta.

– Min spontana känsla är att det är jättespännande. De sista ett och ett halvt åren på utbildningen kände jag mig ganska klar och ville bara ut och testa det vi lärt oss i praktiken. Och nu är det så nära. Kommer det att fungera i verkligheten? funderar hon.

– Jag vet att det kommer att bli stressigt, men samtidigt har jag längtat så otroligt mycket efter den här stunden.

Det borde finnas en lite bättre koppling mellan teori och praktik under utbildningsperioden. Om man inte får använda det man lärt sig direkt så glöms det lätt bort.

Har du fått all grund du behöver på utbildningen?

– Nja. Jag har haft jättebra praktikperioder där jag fått all hjälp, men jag kan tycka att det borde finnas en lite bättre koppling mellan teori och praktik under utbildningsperioden. Om man inte får använda det man lärt sig direkt så glöms det lätt bort. Vad jag saknat mest är ett bättre samarbete mellan universitetet och skolorna i kommunen.

Varför ville du bli lärare?

– Jag har alltid velat jobba med barn. Det föll sig naturligt för mig. Jag har en lillebror som är tolv år yngre än vad jag är. Jag fick ofta möta honom på förskolan och blev fascinerad över allt han lärde sig där. Det var nya saker varje dag.

– Men att jag skulle bli lärare och lära barn en massa saker var långt ifrån självklart.

Hanna kommer ihåg glimtar av sin egen skoltid. Den var ganska bökig. Ända upp till sexan gick hon i åldersintegrerade klasser där elever från flera olika årskurser undervisades tillsammans.

– Det var populärt under en period, och blev rätt stökigt. Men jag blev en bra människa i alla fall!

En period hade Hanna funderingar på att bli läkare. Så fick en lärare under gymnasiet henne att börja fundera på läraryrket. Eftersom hon har spelat fotboll och handboll under hela sin uppväxt var den första tanken att kanske bli idrottslärare.

Efter gymnasiet arbetade Hanna ett tag på förskola och fritids. Mer och mer lutade det åt yngre barn. Hon trivs med att vara omhändertagande – och så tänkte hon på den yngre brodern och hur viktigt det är barn får möta vuxna som inspirerar och är bra på att lära ut.

Jeannette Sångefjord, biträdande rektor på Stordammens skola, hjälper Hanna Jönsson att få lite ljus i lokalen som ska bli Hannas klassrum när hon börjar sitt första lärarjobb. Foto: Eva Tedesjö

Innan Hanna sökte till lärarutbildningen jobbade hon med olika saker under några år. Och såg sig omkring i världen. Bland annat var hon på ett fårslakteri i Norge och ett år i Australien, bland annat som aupair.

– Jag gjorde seden en del av min lärarpraktik på en svensk skola i Spanien. Det är bra att ha lite egen livserfarenhet när man ska lära barn om livet utanför skolan.

Hanna är uppvuxen i Östersund, men bestämde sig ganska snart att stanna kvar i Uppsala efter utbildningen. Hon hann bara söka två jobb innan det blev klart att hon skulle börja på Stordammens skola.

– Jag gjorde ett besök på skolan och träffade andra lärare. Efter det bestämde jag mig ganska snabbt för att det var här jag ville arbeta. När jag pratade med kollegorna så förstod jag att de samarbetade så bra på den här skolan. Det var väldigt viktigt för mig. Det var en anledning till att jag valde att arbeta just här.

Före sommaruppehållet var hon och presenterade sig för sina elever och deras föräldrar. Barnen ställde frågor om hennes favoritfärg och om hon hade något husdjur. Under sommaren har hon pluggat på alla barnens namn.

Hur känns det att börja arbeta nu?

– Det är ganska stort att som nyexad hoppa in direkt som klasslärare, men jag valde att köra fullt ös på en gång. Har man bra kollegor runt sig kommer det nog att gå bra.

Ingen dag är den andra lik. Jag kommer att bli expert på att lösa problem genom att möta olika elever. Det ska bli jättespännande.

Hanna tror inte att det är eleverna som kan vara det som blir jobbigt, utan snarare föräldrarna.

– Förr skickade föräldrarna sina barn till skolan och var nöjda med det. I dag har alla en åsikt om skolan. Men jag tycker att det är jätteviktigt att bygga en bra relation med föräldrarna.

Hanna tycker att skolpolitikerna har en tendens att lägga sig i alldeles för mycket detaljer. Hon tycker att man ska låta lärarna vara lärare.

I våras uppmärksammades att det i skolan låg mer fokus på analyserande och argumenterande än på kunskaper i skolan. Vissa har ifrågasatt att det är svårt att analysera innan man har kunskaperna.

– Man kan ha fantastiska diskussioner med barn som är sju, åtta år. Barn har en förmåga på sitt eget sätt, det gäller att fånga upp det. Jag tycker att det ska bli superkul och kommer att lära mig mycket om mig själv också, av eleverna som är så nyfikna.

– Ingen dag är den andra lik. Jag kommer att bli expert på att lösa problem genom att möta olika elever. Det ska bli jättespännande.

Hanna tycker att det hänt en hel del positivt i synen på lärarna på senare år – inte minst i fråga om lönerna.

– Folk har börjat förstå att lärarna har en lång utbildning ska ha bra betalt om de gör ett bra jobb. Men vi måste fortsätta kämpa för en bättre syn på läraryrket, vi behöver bättre arbetsvillkor för att se till att fler stannar inom yrket.

Hanna Jönsson tänker ta med sig sina föräldrars första läsebok till den första skoldagen – som lärare. Foto: Eva Tedesjö

Hur ska du lägga upp den första skoldagen?

– Jag har tänkt jättemycket på det. Jag har tagit med mig ett skolfoto på när jag själv började i första klass. Och så har jag mina föräldrars första läsebok från 70-talet. Kanske kan jag använda dem på något sätt.

Hur vill du vara som lärare?

– Min upplevelse är att barn mår bra av struktur och regler. Ändå måste man som lärare våga bjuda på sig själv, det är viktigt i relationsbygget. En lärare måste få vara lite ”fjantig” ibland också och inte bara superseriös.

– Jag tror också att lärande genom lek är jätteviktigt, framför allt i lägre åldrar.

Själv minns Hanna särskilt en lärare i SO i högstadiet. Han satte alla elever i respekt.

– Det fanns inte på kartan att man skulle komma en minut för sent på hans lektioner. Om alla skötte sig kunde han berätta en fräckis mot slutet av lektionen.

Och det tänker du göra?

– Kanske inte i första klass... jag får hitta på andra sätt.

Biträdande rektor Jeannette Sångefjord kommer förbi och hälsar. Har hon något råd att ge Hanna inför skolstarten?

– Behåll glädjen och entusiasmen med dig in i jobbet. Se till att arbeta tillsammans med dina kollegor. Själv fick jag jättemycket stöd när jag började som lärare i mitten av 90-talet. Det kommer Hanna att få också, säger hon.

Hanna Jönsson tittar runt i klassrummet. I ena hörnet står ett bord som skulle kunna bli hennes kateder. Där kommer det nog att vara fullt av papper och om någon elev behöver lite lugn och ro kan hen få sitta där.

– Själv kommer jag att röra mig runt i klassrummet. Det är mitt sätt att vara, säger hon.

Fakta.Hanna Jönsson Ålder: 27 år. Familj: En yngre bror, en äldre syster, mamma och pappa. Bakgrund: Uppvuxen i Östersund. Har jobbat med många olika saker före lärarutbildningen, bland annat som aupair i Australien, på förskola i Norge och på fårslakteri i Norge. Har alltid tyckt att det är roligt att umgås med barn.

Utbildning: Tog examen i juni i år som grund­lärare F-3, Uppsala universitet. Aktuellt: Ska börja jobba som lärare i klass 1 på Stordammens skola som ligger i Sävja, ett snabbt växande område utanför Uppsala. Skolan har elever från förskoleklass till nian. Här finns cirka 600 elever som tillsammans talar över 20 olika språk. Det bästa med läraryrket: ”Att få möjligheten att möta många olika typer av elever och se dem växa, både på ett personligt plan men också kunskapsmässigt.”

Fakta.Stordammens skola I Sävja, ett snabbt växande område en halvmil söder om Uppsala, ligger den kommunala internationella skolan Stordammen. Skolan har elever från förskoleklass till nian. Här finns cirka 600 elever som tillsammans talar över 20 olika språk. Arbetet med trygghet och respekt återkommer varje dag i klassrummet. Alla elever ska känna att de vill, kan och vågar. Alla lärare arbetar förebyggande med värdegrundsarbete. Det är viktigt för god arbetsro, kamratskap och att få elever att våga pröva nya saker. Skolan ligger naturskönt och skogsnära i direkt anslutning till kultur- och idrottsanläggningar. Närheten till i skogen möjliggör naturundervisning utomhus, vandringar och äventyrspedagogik.