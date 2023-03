Gejmingcentret vill förändra bilden av datorspelande

Det är torsdag förmiddag på Inferno Online vid Odenplan i Stockholm. I den två tusen kvadratmeter stora lokalen står de flesta datorerna avstängda.

– Att det är väldigt tomt här just nu tycker vi är bra. Vår agenda är inte att människor ska spela för mycket, utan vi vill kunna erbjuda spel under strukturerade former, säger vd Viktor Ekberg.

Han berättar att den typiska kunden är mellan 15 och 30 år gammal, men medelåldern har gått upp de senaste åren och man har spelare som är upp till 80 år.

Han menar att det finns en felaktig bild av gejmingkulturen som avskärmande, ohälsosam och asocial.

– Jag vill förändra den bilden. Jag hör föräldrar berätta om att deras barn inte träffar några kompisar, men ofta har de hur många som helst online. Och man ska inte glömma bort den utbildande delen av spelen. Min sjuåriga systerson kan prata flytande engelska utan att ha haft en enda lektion, säger han.

Viktor Ekberg är vd på Inferno Online och beskriver sig själv som en passionerad gejmare. Foto: Daniel Costantini

Samtidigt förnekar han inte att det finns problem. Dagens spel är ofta konstruerade för att ge belöningar och att öka speltiden. Spelar man för mycket kan det lätt leda till att man isolerar sig.

– Men då är det bättre att de sitter här och spelar och får ett socialt utbyte, än att de gör samma sak på sitt rum. De barn och ungdomar som kommer hit sitter oftast inte i tio timmar och spelar utan de träffar sina kompisar och gör andra saker också, säger han.

För att undvika ett destruktivt spelande så har man också tillsammans med flera barnpsykologer identifierar spelmönster som kan vara varningssignaler.

– Det kan vara om den personen du alltid brukar sitta bredvid helt plötsligt sätter sig någon annanstans, eller om du börjar spela väldigt länge eller på konstiga tider.

Vi gjorde en enkätundersökning som visade att att många unga inte vet hur eller att man kan söka hjäl

Förutom att samarbeta med kommuner och fritidsgårdar på de orter man har gejmingcenter driver man också ett projekt tillsammans med Rädda Barnen kring ungas mentala hälsa.

– Vi tänkte att eftersom många unga mår dåligt, och många unga gejmar, så borde det finnas ett gränssnitt av unga som gejmar och mår dåligt.

Det man gjorde var att installera chattbotar på alla datorer så att ungdomar kan få hjälp. Om man sover dåligt eller är orolig för en kompis som inte har varit i skolan på flera dagar kan man få vägledning för att hitta rätt hjälp.

– Vi gjorde en enkätundersökning som visade att att många unga inte vet hur eller att man kan söka hjälp. Genom det här kan vi hjälpa dem att hitta rätt, eller i alla fall tänka rätt så att de kan identifiera risker.

De typiska kunde på Inferno Online vid Odenplan i Stockholm Foto: Daniel Costantini

Man lägger också stor vikt vid personalens ansvar att ta hand om och lära upp de som spelar. De har också ögonen öppna för riskbeteenden, som att någon spelar väldigt länge eller under skoltid.

– Jag ser vår personal som pedagoger. De jobbar främst med barn och unga och behöver utbilda dem i hur man uppför sig mot varandra, mot bordsgrannen och över internet. Vi vill också visa att vi finns här om någon vill prata eller behöver hjälp.

Den stora utmaningen ligger ofta i att pusha hemmasittare så att de kommer ut

Viktor Ekberg berättar också att man är noggrann med att ha en bra kontakt med föräldrarna till framför allt de yngre barnen.

– Föräldrarnas förtroende för att vi tar hand om deras barn och ungdomar är jätteviktigt för oss, så vi försöker hela tiden ha en dialog med dem. Om de är oroliga för att deras barn spelar för mycket kan vi sätta tydliga tidsbegränsningar.

Viktor Ekbergs bästa tips för hälsosam gejming ● Låt det inte ersätta andra fritidsaktiviteter ● Låt det vara en belöning för andra delar i livet och ha en tydlig prioritering vad som går först ● Begränsa tiden du spelar och se till att ta pauser ● Försök göra spelandet till en social aktivitet där du kommer ut och träffar de du spelar med fysiskt Visa mer

Han tror att de som löper störst risk att hamna i ett datorspelsberoendeberoende är de som inte lämnar hemmet. Därför har man erbjudit personer med ett datorspelsberoende praktikplatser på sitt center i Malmö.

– Det handlar om att komma in och jobba några timmar. Det kan vara att koppla in nya datorer eller att installera om program. Det teknikkunnande man har fått genom spelandet får man chansen att omsätta i praktiken, säger han.

– Den stora utmaningen ligger ofta i att pusha hemmasittare så att de kommer ut och ser att det finns en social aspekt i det här.

När Inferno Online öppnade för 20 år sedan konkurrerade man med att ha den bästa internetuppkopplingen eller de bästa datorerna. Men i dag har många minst lika bra utrustning hemma.

– Anledningen till att vi finns nu är det sociala. Det är vårt existensberättigande att folk kommer hit för att umgås, i stället för att det blir ett gömställe.