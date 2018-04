Guide: Första året med barn

Inför förlossningen

Inför förlossningen är det många föräldrar som oroar sig, både för det livsomvälvande som är på väg att ske och för att man kan känna rädsla inför själva förlossningen. Nästan var femte gravid kvinna känner rädsla inför förlossningen, enligt en rapport från Socialstyrelsen.

– Det är inte så enkelt att definiera förlossningsrädsla, men man kan prata om olika grader av rädsla. Vissa har mycket, andra lite och vissa mitt emellan. Det varierar väldigt mycket, säger Elin Ternström, barnmorska och doktorand vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet.

Tillsammans med Elisabet Rondung, leg. psykolog och doktorand vid avdelningen för psykologi vid Mittuniversitet, forskar hon om förlossningsrädsla och vilken typ av behandling som kan fungera bäst. I studien, som ännu inte är publicerad, har man jämfört samtalsstöd med barnmorska och KBT via internet som behandlingsmetod.

– Det finns ingen specifik diagnos för just förlossningsrädsla, utan man arbetar utifrån om kvinnan själv definierar sig som rädd eller inte, säger Elisabet Rondung.

Men det finns hjälp att få. De flesta sjukhus har extra stöd för de som känner förlossningsrädsla, den typen av stöd kallas ofta för Auroramottagning – och där arbetar barnmorskor och läkare som kan ta emot rädda för samtal.

– Det finns ganska begränsad forskning om detta, men vi har sett att de flesta är nöjda med samtalsstödet. Att man blir lyssnad på och tillfrågad hur man tänker, tycker och känner kring sin oro, säger Elisabeth Rondung. Fakta.Förlossningsrädsla Det är inte ovanligt att känna en rädsla inför förlossningen. Förlossningsrädsla kan handla om oro inför många skilda saker, som att man ska skadas, att barnet ska skadas, att det ska göra ont eller att man känner att man tappar kontrollen över kroppen. Rädslan kan komma och gå under graviditeten, och skifta karaktär över tid. Om oron blir så stor att den påverkar vardagen kan man få extra stöd. Prata med din barnmorska. Många sjukhus har en speciell mottagning för förlossningsrädsla. Ofta behövs en remiss från barnmorskemottagningen, men i vissa landsting kan du kontakta dem direkt. Det kan underlätta att dela med sig av känslan med någon. Behöver du extra stöd, börja med att prata med din barnmorska, råder Elisabet Rondung. Källa: 1177 Vårdguiden, Elin Ternström och Elisabet Rondung.

Hon menar att det kan vara bra att berätta för någon om man känner sig rädd.

– Jag tror att det kan underlätta att dela med sig av den känslan med någon, och känna att någon förstår och tar det på allvar. Om rädslan är väldigt stor och har stora konsekvenser i vardagen, kan barnmorskan hjälpa att guida en i vårdsystemet, så att man kan få mer hjälp, säger Elisabet Rondung.

Det är också viktigt att bli tillfrågad om man känner en rädsla, menar Elin Ternström.

– Alla vågar ju inte heller uppge att de har en rädsla. Men blir man tillfrågad kommer man själv att fundera över det, och kan få hjälp eller stöd, säger hon.

Förlossningen

De flesta kvinnor som föder barn vaginalt drabbas av någon form av bristningar i underlivet. Ofta kan de läka av sig själv, men enligt Socialstyrelsen drabbades 3,4 procent av de kvinnor som födde barn under 2014 av allvarliga sfinkterbristningar, vilket innebär att delar av – eller hela – ringmuskeln runt anus brister.

Men risken är störst vid den första förlossningen, då cirka 5 procent drabbas, enligt Socialstyrelsens medicinska födelseregister 2014. När den typen av bristningar upptäcks görs en suturering av skadan. Trots åtgärden kan skadan leda till både omedelbara och livslånga problem.

– Den omedelbara effekten av en sfinkterruptur kan vara läckage av gas eller tarminnehåll och kvarstående smärta i underlivet. Det kan till exempel göra att det blir svårt att komma i gång med sitt samliv. Man har också sett att kvinnor som fått en sfinkterskada väntar med att skaffa nästa barn, kanske på grund av smärtorna eller oro för en ny förlossning, säger Maria Gyhagen, gynekolog och forskare vid Sahlgrenska akademin.

Många av de skadorna kan göra det svårt att kissa eller att hålla igen. I de fall där man får större muskelskador kan de i stort sett jämföras med idrottsskador. Det menar Mia Fernando, fysioterapeut och bloggare som har skrivit boken ”Mammaroll och snippkontroll”.

– Om det gäller bäckenbotten så ger det en funktionsnedsättning när det gäller att hålla inne kiss, bajs, fisar – och ibland tvärtom, att man inte kan ha penetrerande samlag. Så det finns många sätt det kan göra livet svårare, och det kanske inte är någonting man skryter om, säger Mia Fernando.

Efter en förlossning menar hon att många mammor känner sig ensamma i något skede, och inte vet vem de ska prata med om bristningar, skador eller problem som uppstått efter förlossningen. Kvinnorna har många frågor, men det finns alltför få forum att få svar på dem.

– Man har ett återbesök på Mödravårdcentralen en gång, och så gör man ingen mer uppföljning, säger Mia Fernando.

Mia Fernando menar att forskning visat att de problem som kommer med en förlossning påverkar kvinnors livskvalité. Om något inte känns bra ska man därför söka hjälp – gärna så tidigt som möjligt.

– Tiden läker inte alla sår, och man behöver inte känna att ”det ska vara så här”. Mitt vanligaste slagord är att man ska vara en besvärlig patient. Och det önskar jag att mammor som läser vår bok tar med sig.

Amning

Att amma eller inte amma. Frågan om amning väcker debatt och skapar starka känslor både hos föräldrar och i sociala medier.

– Hon ammar inte, hon ammar för mycket, hon låter barnet skrika, hon plockar upp barnet för tidigt. Det spelar inte så stor roll hur mamman gör, det är alltid någon som har någon kommentar, säger Gerd Almquist Tangen, barnhälsovårdsutvecklare i Region Halland.

I dag rekommenderar Socialstyrelsen och Livsmedelsverket att barn får modersmjölk som huvudsaklig föda upp till sex månaders ålder. Riktlinjerna är framtagna av WHO och gäller globalt. Minskad risk för infektioner, skydd mot plötslig spädbarnsdöd, övervikt och diabetes senare i livet lyfts fram som några av fördelarna med amning.

– Bröstmjölk ska vara default-valet. Om man inte vill eller inte kan amma av någon anledning så ska man använda modersmjölksersättning. Men även om man gör det finns det en fördel med att kunna amma lite grann, säger Lena Björck, nutritionist vid Livsmedelsverket.

Enligt en studie som Gerd Amquist Tangen har gjort vänder sig kvinnor snarare till sina egna mödrar och andra informationskällor, som sociala medier, för att få svar på sina frågor om amning än till sjukvården. Något som hon menar är olyckligt.

– Kanske för att kvinnor upplever att de bara måste stå ut, säger hon.

Vad finns det för hjälp att få?

– Det finns hjälp att få, amningen ska inte vara en plåga. Man kan vända sig till BVC, amningshjälpen eller 1177. Och om man inte känner sig trygg med den personen man pratar med, så kan man be om att få byta till en som man känner sig trygg med.

Jessica Nihlén-Fahlquist, filosof och universitetslektor i biomedicinsk etik vid Centrum för forsknings- och bioetik, har forskat kring hur myndigheternas riskinformation påverkar kvinnor. Hon menar att råden från Socialstyrelsen utgår från studier där man tittat på populationer, och att resultaten kan vara svåra att överföra till individnivå.

– Forskningen visar marginella fördelar med bröstmjölk, men det finns också forskning som visar att kvinnor mår dåligt av att inte kunna eller vilja av fysiska, psykologiska eller andra skäl. Det tar man inte hänsyn till, säger Jessica Nihlén-Fahlquist.

Myndigheternas råd om att modersmjölk är det absolut bästa för spädbarnet spär på den oro många kvinnor känner över att inte amma, menar hon.

– För många kvinnor som inte kan amma förstör det deras första tid med barnet: de känner sig som sämre mammor, inte som riktiga kvinnor och som att de gör något riskabelt för sina barn. Vad samhället då bör göra är att stötta alla föräldrar i stället för att vara så dogmatiska och normerande i sin kommunikation, när man redan är i en otroligt utsatt situation, säger Jessica Nihlén-Fahlquist.

Även om myndigheternas råd säger att bröstmjölk är det bästa för barnet, ammar svenska kvinnor sina barn allt kortare tid. Bland barn som föddes 2014 ammades 74 procent vid fyra månaders ålder, och bara 65 procent vid sex månaders ålder. Andelen barn som enbart hade bröstmjölk som föda, i linje med rekommendationerna, var ännu lägre.

Det kan finnas många skäl till att man väljer att inte amma sitt barn. Lena Björck på Livsmedelsverket menar att det viktigaste är att de som faktiskt vill amma får stöd och hjälp så att det blir möjligt.

– Ingen ska behöva känna ångest för att man borde klara av något och inte gör det. De flesta kvinnor vill amma, men för vissa fungerar det inte – och det kan leda till ytterligare stress. Då måste man få stöd från barnavårdcentralen eller på annat sätt, så att man kan amma. Men så finns det många exempel på kvinnor som har valt att göra på andra sätt, säger hon.

Barn och sömn

En vuxen person behöver normalt mellan sex till nio timmars sömn per dygn, enligt 1177 Vårdguiden. För ett nyfött barn krävs många fler timmar i drömmarnas värld. Men hur ser ett spädbarns dygnsrytm ut?

Man brukar säga att bebisar sover ganska mycket, mellan 16 till 18 timmar per dygn. Men det är sällan tal om längre sömnperioder. Spädbarn sover oregelbundet och det är inte ovanligt att de vaknar flera gånger varje natt. Det tar lite tid innan dygnsrytmen utvecklas.

Marianne Ors är överläkare vid klinisk neurofysiologi vid Skånes universitetssjukhus. Hon menar att det är viktigt att tänka på att bebisar är individer och att deras sömnbehov kan se väldigt olika ut.

– Under det första året händer otroligt mycket. Redan vid tre månaders ålder brukar barnet ha längre vakenperioder. Barn i sexmånadersåldern kan sova natten igenom. Det är stora skillnader mellan barnen, men vissa gör det, säger Marianne Ors.

– Försök att lära känna barnet. Det är en viktig del när det gäller sovvanorna.

Malin Bergström är barnpsykolog och docent och leder podcasten BVCpodden som görs av barnhälsovårdsenheten i Stockholm. Där samtalar hon med olika experter om ämnen som rör barn och bebisar, bland annat sömn.

– Hur mycket man än läser och hör innan barnet kommer är det nästan omöjligt att leva sig in i hur mycket närhet en bebis kan behöva. Vissa har det behovet konstant. Det blir en chock för många, eftersom bebisars sömnmönster skiljer sig helt från vuxnas, säger Malin Bergström.

Därmed känner många föräldrar att deras egen sömn blir ett problem, eftersom barnet vill ha mat dygnet runt. Så mycket behöver ditt barn sova 0–3 månader: 15–18 timmar per dygn, men i den här åldern är det väldigt stor skillnad mellan olika barn. Sömnen styrs framför allt av hunger och mättnad. 3–12 månader: Upp till 17 timmar per dygn (9–12 på natten, 2–5 på dagen). 1–3 år: 12–13 timmar per dygn. 3–6 år: 11–12 timmar per dygn. 6–12 år: 10–11 timmar per dygn. 12 år och uppåt: 8–9 timmar per dygn, men vissa barn behöver mer sömn i puberteten. Källa: 1177.se

Om man som förälder normalt sover dåligt kan perioden när barnet vaknar ofta om natten bli jobbig. Försök att hitta ett sätt att sova som fungerar för er familj, är Malin Bergströms tips. Man kan behöva vara ganska konsekvent och tålmodig om man ska försöka styra upp barns sömnvanor, och hålla på nya rutiner för att de ska sätta sig.

– Förändra i små steg. Man kanske inte behöver lyfta upp barnet när det vaknar, men visa att man är där med en hand på ryggen eller liknande, säger Malin Bergström.

Frågor om bebisars dygnsrytm är de vanligaste från nyblivna förstagångsföräldrar, berättar Catharina Neovius, vårdutvecklare vid barnhälsovårdsenheten i Stockholms län och BHV-sjuksköterska.

Hon betonar att det är viktigt att försöka sänka sina krav under den där första tiden.

– Det är jättesvårt, men viktigt att ha med sig. Middagen behöver inte bli perfekt, man behöver inte dammsuga varje dag. Passa på att unna dig att sova eller vila när bebisen sover. Det ger mycket.

De första månaderna brukar upplevas som de tuffaste vad gäller sömnen, innan bebisen hittar mer av en dygnsrytm. Är man två föräldrar är det bra om man kan hjälpas åt och hitta rutiner som fungerar för familjen, menar hon.

Barnets sömn förändras över tid. Under det andra levnadsåret kan uppvaknanden där barnet inte vill somna om vara vanligt, berättar Marianne Ors, överläkare vid klinisk neurofysiologi vid Skånes universitetssjukhus.

– När barnet vaknar, för det gör båda stora och små, försök att hålla miljön lugn och tyst och förklara att alla sover, att det är natt och att nallen finns där att gosa med. Helt enkelt försöka lära barnet att somna om, i stället för att börja leka, säger Marianne Ors.

Känslorna

Att få ett barn är förknippat med starka känslor, och ungefär en av tio kvinnor drabbas av förlossningsdepression, enligt en rapport från Socialstyrelsen. Mia Fernando, som skrivit boken ”Mammakoll och snippkontroll” menar att det kan vara problematiskt att diskutera traumat kring förlossningen.

Även om förlossningen på papperet var ”perfekt” kan den upplevas som ett trauma för kvinnan och leva kvar som ett jobbigt minne.

– Det kan nästan handla om posttraumatisk stress sedan förlossningen. Men även om inte förlossningen var problemet så kan man drabbas av postpartumdepressioner, där man i stort sett får en depressionsdiagnos efter förlossningen, säger Mia Fernando.

Hon menar också att de mest intima ämnena kring förlossningen och den första tiden med barnet kan vara tubelagda och svåra att prata om.

– De omgärdas av tabun, skuld och skam. Nyblivna mammor kan ha en massa känslor vad gäller sex. Det kan handla om att man borde men inte orkar eller vill, eller att man vill men kanske inte borde som mamma. För de frågorna finns det inte riktigt ett bra forum. En del vänder sig till Familjeliv och andra nätforum, men det är inte alltid man får evidensbaserade svar där.

Och det är inte bara kvinnor som kan drabbas av depression efter att barnet kommit. I en studie vid Lunds universitet undersökte forskarna hur man kan fånga upp pappor som uppvisar depressionssymtom. Studien publicerades i Scandinavian Journal of Psychology.

– När vi har studerat kvinnor så har vi funnit att det finns väldigt många som mår dåligt men som inte har fångats upp av screeningen som görs i Sverige. Det fick oss att fundera på hur många föräldrar som mår dåligt men som aldrig når till hjälpen, säger Elia Psouni, docent i utvecklingspsykologi vid institutionen för psykologi vid Lunds universitet och en av författarna av studien.

Man har bland annat utgått från tidigare forskning som antytt att män kan uppvisa andra, mer utåtagerande depressionssymtom än kvinnor. Förutom till exempel långvarig nedstämdhet, socialt undvikande och irritabilitet som är vanliga både hos deprimerade män och kvinnor, är låg stresstolerans och aggressivitetsutbrott några exempel, skriver forskarna.

– I vår studie rekryterade vi män som själva hade ett intresse för att vara med, så vi kan inte säga att urvalet är representativt för befolkningen. Men bland de 447 pappor som varit med i studien uppvisade drygt 27 procent så många symtom att de hade remitterats till vidare utredning, säger Elia Psouni.

Exakt hur många pappor som lider av depression efter att barnet har kommit är svårt att säga.

– I den här studien är det bara fäder som själva haft intresse för att göra testet som gjort det. Bland dem är det också ganska många som har en partner med depression, och när en partner mår dåligt ökar risken för den andra att också börja må dåligt. Det kan delvis förklara det stora antalet pappor med depressionssymtom i vår grupp, säger Elia Psouni. Förlossningsdepression Nedstämdhet, humörsvängningar, känslor av ångest och att vara mycket trött är inte alls ovanligt efter att barnet kommit, enligt 1177 Vårdguiden. Men om man är nedstämd nästan varje dag under en längre tid, mer än två veckor, är det viktigt att söka hjälp. Om du misstänker att du har en depression, sök vård på vårdcentralen, barnmorskemottagningen eller bvc. Mer information finns hos vårdguiden, 1177.se.

Hon tror att problemet med depressioner när barnet kommit förmodligen är större än man tror. Det är också svårt att samla in data och att nå de grupper som mår dåligt, bland annat eftersom föräldradepression fortfarande är omgivet av ett ganska stort stigma, menar Elia Psouni.

– Många förväntar sig att man bara ska vara glad som nybliven förälder. Mår man dåligt kan det skapa en känsla av skam, och man drar sig för att berätta. Det vet vi om föräldradepression. Män pratar också i mindre utsträckning än kvinnor om psykisk ohälsa, det vet vi också från tidigare forskning. Dessutom har vi i dag inget systematiskt sätt att fånga upp dem.

Johan Agebjörn, psykolog verksam i allmänpsykiatrin i Helsingborg, är en av medförfattarna till studien. I sin yrkesroll har han mött föräldrar som har sökt hjälp för sina problem. Det finns många anledningar till varför föräldrarna mår dåligt.

– Det kan vara alltifrån att barnet var oplanerat, till att barnet är svårhanterligt, eller att det finns relationsproblem som inte löst sig som man önskat, säger Johan Agebjörn.

Föräldraledigheten

Reglerna för föräldrapenning kan vara svåröverskådliga. Men genom att spela sina kort rätt kan nyblivna föräldrar maximera sin ledighet och samtidigt hålla privatekonomin stabil.

Försäkringskassans expert, den familjeekonomiska talespersonen Niklas Löfgren, reder ut hur man kan maximera sin föräldraledighet. Följande exempel utgår från det vanligaste scenariot: två föräldrar som båda är vårdnadshavare för barnet.

En förutsättning är att ha byggt upp sin sjukpenningsgrundande inkomst, SGI, så gott det går innan man får barn. Det är bra att ha arbetat 240 dagar innan förlossningen, då det är tiden som ligger till grund för hur hög ens SGI blir.

Nyckeln till att maximera sin föräldraledighet, för de flesta nyblivna föräldrar, är att fokusera på det första året efter barnets födelse eftersom SGI då inte påverkas av hur man väljer att ta ut sina föräldradagar. Först när det första året har gått är det viktigt för den förälder som är hemma med barnet att inte vara hemma utan att ta ut föräldradagar.

– Efter barnets ettårsdag måste man fylla ut minst fem dagar i veckan. Det rekommenderar vi verkligen. Annars riskerar man att inte få ersättning om man själv skulle bli sjuk, säger Niklas Löfgren och hänvisar till att detta gäller om man själv tidigare har arbetat heltid och sedan inte vill arbeta alls i samband med föräldraledigheten.

Under det första året finns det enligt Niklas Löfgren dock ett utrymme för att testa hur många betalda föräldradagar man behöver ta ut per vecka. Av de 480 dagarna föräldrarna har att dela på är 390 av typen hög ersättning – ”föräldrapenning på sjukpenninggrundande nivå” – vilket ger knappt 80 procent av ens tidigare lön upp till ett tak som ligger på knappt 38.000 kronor i månaden. Därutöver är de resterande totalt 90 dagarna av typen lägstanivådagar. Då är ersättningen fast, och ger 180 kronor per dag.

Men innan man kan börja använda lägstanivådagarna måste man ha använt 180 av dagarna med hög ersättning.

Hur gör man då om man vill maximera föräldraledigheten?

– Det beror på vilka ekonomiska förutsättningar man har. Man kan laborera och mixtra under det första året kanske, men sedan måste man försöka ta ut minst fem dagar i veckan.

Alternativen för att maximera föräldraledigheten är alltså beroende på inkomst. I det ena extrem­läget, för familjer med ansträngd ekonomi, tar man ut sju dagar i veckan. Då tar de 390 högnivådagarna slut på 55 veckor – drygt ett år. Sedan kan de återstående 90 lågnivå­dagarna ge ytterligare knappt 13 veckors föräldraledighet.

I det andra extremläget, för familjer med bra ekonomiska förutsättningar, kan man helt strunta i att ta ut dagar under det första året. Därefter tar man ut fem dagar i veckan och kan på så sätt ändå behålla sin SGI. Den totala föräldraledigheten blir på detta sätt ett år obetalt, 78 veckor med högnivådagar och 18 veckor med lågnivådagar – totalt ungefär två år och tio månaders föräldraledighet.

Det är också möjligt att lägga semestern på veckor där man utnyttjar den ”naturliga ledigheten” på röda dagar maximalt.

Den som ska föda barnet har rätt att vara ledig i minst sju veckor före den beräknade förlossningen. Därefter har man rätt att vara helt ledig från sitt arbete fram till att barnet är 18 månader.

Om man verkligen vill maximera föräldraledigheten och inte oroar sig för sin sjukpenning, hur gör man då?

– Då kan du vara ledig helt obetald från jobbet i ett och ett halvt år, plus de 480 dagarna med föräldrapenning. Men det är verkligen inget man rekommenderar, säger Niklas Löfgren.

Relationen

Under 2015 var 34.164 barn i Sverige under åtta år med om att deras föräldrar separerade. Och enligt en rapport från Statistiska centralbyrån 2012 hade 27 procent av de föräldrar som fick barn år 2000 separerat inom tio år efter att barnet fötts.

När man får mindre tid för sin relation och stort fokus läggs på jobbet och barnet kan det göra att relationen till ens partner blir lidande.

– Att skaffa barn är fantastiskt och jättebra men det är också en påfrestning för relationen, och en stor omställning i livet, säger Malin Hansson, doktorand på institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin.

Enligt forskare vid Göteborgs universitet, som har studerat separationer mellan småbarnsföräldrar, är bristande kommunikation en stor anledning till att det börjar knaka i fogarna hos par som nyligen har fått barn.

– Bland de par som separerat innan barnet fyllde åtta år såg vi att att bristande kommunikation var en gemensam nämnare för många av paren, säger Malin Hansson.

Hennes råd är att arbeta med att kommunicera utifrån ett jag-perspektiv och vara tydlig med sina önskemål i relationen.

– Man kan försöka att vara konkret. Ett exempel är att säga att ”jag skulle uppskatta om vi lagade mat tillsammans så att vi kan sitta i soffan ihop sedan” i stället för att säga ”du hjälper aldrig till!”, säger Malin Hansson.

Kajsa Hagberg är familjerådgivare vid familjerådgivningen i Stockholms stad. Där har 60 procent av de par med barn som söker hjälp barn under sex år. Hon menar att sexualiteten är viktig, även om den kan gå ner efter att man fått barn.

– För vissa är det ju viktigare än för andra, men den frågan finns nästan alltid med när par söker hjälp. Tröttheten som småbarnföräldrar ofta känner kan vara ett hinder för sex, för det är inte så lätt att vara intresserad av sex om man är jättetrött, säger hon.

Det är viktigt att prioritera tid tillsammans. Många småbarnsföräldrar yrkesarbetar och är bra på att planera in tid för arbete – och för barnen. Men det är viktigt att inte glömma bort att också planera in tid där man faktiskt kan vara med sin partner.

– Hittar man ett sätt att ordna tillfällen på tu man hand så kan det vara ett sätt att hinna stanna upp och prata om hur man ska få ihop att vara par och förälder, samtidigt som man kan få ihop sitt individuella liv. Det kan vara svårt att få ihop den tiden när man har ett uppbokat arbetsliv och en familj, säger hon.

Om man har problem i sin relation under småbarnsåren kan familjerådgivning vara ett sätt att komma över problemen man ställs inför i sin relation.

– Att ta steget och bestämma sig för att tillsammans söka hjälp, och kunna stanna upp och ha utrymme för att reflektera och vara i en samtalssituation där man får sitta ner och formulera sig är nog den absolut bästa vägen att öppna upp en låst situation, säger Kajsa Hagberg.

Men i vissa fall kan en separation vara nödvändig, för att skapa de bästa förutsättningarna för föräldrar och barn.

– Det finns så klart separationer som är bra, för det är aldrig bra för barnet att vara i en relation som är dålig. Det som vi vill komma åt med vår studie är vad vi kallar för ”onödiga separationer”, när ett par har hamnat i en tillfällig svacka som de inte kan komma ur, men som skulle kunnat avhjälpas med enkla medel, säger Malin Hansson.

