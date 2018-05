Guide: Så kan du tänka kring barnuppfostran

Så får du ditt barn att äta

Illustration: Emma Hanquist

Föräldrar vet hur viktigt det är att deras barn äter och växer. Därför kan det leda till många frustrerade timmar vid köksbordet när ett barn plötsligt inte vill äta. Men enligt barndietisten Sara Ask är barnets beteende ofta orsakat av ett flera tusen år gammalt arv, som hållit generationer av barn vid liv.

– Förr i tiden var det farligt om barn åt vad som helst som de kom över. Därför var det viktigt att de åt sig mätta på sådant som de själva ätit tidigare, eller som de sett andra äta, säger hon.

Beteendet grundar sig i neofobi, rädsla för nya saker, och har observerats hos flera andra djurarter. Det evolutionära arvet innebär att barn ofta blir mer skeptiska till nya typer av mat när de är runt 18 månader gamla.

– Det handlar om att barnet börjar bli så pass gammalt att det tar större ansvar för sitt eget ätande än när det ammas eller matas. Om man inte känner till det kan man bli tokig om ens barn plötsligt bara vill äta en och samma sak, säger Sara Ask.

Barnets ovilja mot främmande mat går i arv från föräldrarna, enligt Sara Ask beror närmare 80 procent av neofobin på genetiska faktorer. Men det kan finnas andra skäl till att barn inte äter. Det säger Kajsa Lamm, författare och logoped som är specialiserad på barn med ätsvårigheter.

– Om barnet blir utsatt för fysiska påfrestningar så kan det fungera som en utlösande faktor för ätsvårigheter. Det kan bero på till exempel en RS-virusinfektion eller en helt vanlig förkylning som gör att barnet inte vill äta. Även om barnet tillfrisknar kan ätsvårigheterna bli kvar, säger Kajsa Lamm.

Föräldrar kan känna sig stressade över att deras barn ska äta mycket, nyttigt och varierat. Men enligt experterna kan den oron i sig bidra till att stärka ett mönster där barnet inte vill äta.

– Barnet märker att föräldrarna tycker att det är viktigt med mat, och att det därför är effektivt att krångla med det. Studier visar att barn föredrar negativ uppmärksamhet framför ingen uppmärksamhet alls. Så att kasta mat i golvet och få en reaktion från föräldrarna kan i sig bli en bekräftelse på att det beteendet fungerar, säger Sara Ask.

Hon tycker därför att man som förälder ska försöka ha en tillbakalutad hållning vid middagsbordet, och inte fokusera så mycket på vad barnet äter eller har för sig.

– Om måltiden är jobbig bör man inte sitta längre än 20 minuter. Det viktiga är att matbordet inte blir ett ställe som barnet är rädd för. Det ska vara så kravlöst som möjligt.

Även Kajsa Lamm håller med men säger att det kan vara ett svårt råd att leva efter.

– Det är helt omöjligt för en förälder att utstråla lugn om man går runt och oroar sig för att barnet inte växer. Därför måste man ta hjälp om det behövs. Det är sjukvårdens uppgift att hålla koll på vikt och längd, det ska man inte gå runt och väga och mäta hemma, säger hon,

Det kan även vara så att barnet egentligen har ätit mer än vad föräldrarna tror. Ofta, säger Sara Ask, är lösningen att föräldrarna har tilltro till barnets egna hunger- och mättnadssignaler.

– De flesta barn äter när de är hungriga. Många föräldrar tänker inte på att barnet kanske fått ett stort mellanmål eller druckit mycket mättande välling, och därför inte är hungrigt när familjen sätter sig för att äta. Det brukar vara lagom med två, tre timmar mellan målen, säger hon.

Kajsa Lamm säger att det är viktigt med tydliga ramar runt måltiderna. Det ska ske på rimliga tider och det ska vara lugnt när det är dags för att äta. Ny mat ska introduceras långsamt, så att barnet har en chans att vänja sig. Det är bara kontraproduktivt att försöka tvinga eller hota barnet att äta något det inte vill. Barn som är skeptiska till nya maträtter behöver inte äta allt som ställs fram på bordet. Men både Kajsa Lamm och Sara Ask tycker att det är viktigt att barn och föräldrar äter tillsammans, av i huvudsak samma mat.

– Föräldrar ska föregå med gott exempel och visa att den nya maten är god. Men det ska alltid finnas något på bordet som barnet redan gillar och kan äta sig mätt på. Många maträtter kan serveras som tacos, i många små skålar där de själva får välja vad de vill äta, säger Sara Ask.

Läs mer: Så ska du göra om ditt barn vägrar äta

Så kan du tänka kring barnets sömn

Om du har barn vet du precis hur svårt det kan vara att få dem att gå och lägga sig. Att somna. Du vet att de under det ljusa halvåret gärna påstår att det ”inte är natt” och ibland hellre gråter än sover, av ren övertrötthet. Du vet också vad det leder till, när den trötta morgonen är tungrodd och tålamodet hos alla inblandade är nött.

Forskningen är väldigt tydlig kring barns sömnbehov och ändå är det alldeles för många barn som sover för lite och har väldigt svårt att vara pigga hela dagen. Inte nog med att det försämrar deras humör och prestation – i längden är det dessutom rent hälsofarligt. Så mycket sömn behöver ditt barn. 0–3 månader: 15–18 timmar per dygn, men i den här åldern är det väldigt stor skillnad mellan olika barn. Sömnen styrs framför allt av hunger och mättnad. 3–12 månader: Upp till 17 timmar per dygn (9–12 på natten, 2–5 på dagen). 1–3 år: 12–13 timmar per dygn. 3–6 år: 11–12 timmar per dygn. 6–12 år: 10–11 timmar per dygn. 12 år och uppåt: 8–9 timmar per dygn, men vissa barn behöver mer sömn i puberteten. Källa: Vårdguiden

Christian Benedict är docent i neurovetenskap vid Uppsala universitets biomedicinska centrum. Han beskriver en rad saker som händer med en människa som sover för lite: Sämre ämnesomsättning, ökad risk att drabbas av fetma, typ 2-diabetes och högt blodtryck är några av dem sakerna.

Trots att vi har så mycket kunskap kring varför sömn är så viktigt verkar det vara alldeles för svårt att få till de timmar som både barnen och man själv behöver.

Så hur gör man för att få så bra och tillräcklig sömn som möjligt? Att omgivningen helst ska vara lugn, så att hjärnan kan slappna av, kanske känns självklart. Du ska också befinna dig i ett rum som du kan mörklägga och temperaturen bör inte överstiga 25 grader, då det både blir svårare att somna och att stanna i sömnen.

Enligt Christian Benedict bör sovrummet och speciellt sängen inte användas till något annat än just sömn eller möjligen sådana aktiviteter som passar i en säng.

– De flesta i dag, särskilt barn, har inte den här sovmiljön. De sitter med sin dator och mobil i samma rum som de också sover i. Vuxna jobbar i sängen eller ligger kvar med jobbiga tankar – gör inte det! Barn och ungdomar har ofta svårt att koppla av från sina vänner, från sina sociala nätverk. Det är väldigt svårt att bryta detta och det är en förklaring till varför så många har så stora sömnrubbningar.

– Det är så viktigt att etablera den här sovrutinen. Förklara för barn att det måste finnas en rutin, en regel, samma tid varje dag, som hjälper din hjärna – som är så otroligt associativ – att komma till ro. Nu gör jag det här och nu slappnar jag av och nu är jag på väg att somna. Du måste göra på samma sätt varje dag, vid samma tidpunkt.

Läs mer: Experternas bästa tips: Så får du ditt barn att sova

Läs mer: Bebisars sömn – det kan nyblivna föräldrar behöva veta

Så får barnet fungerande relationer

Illustration: Emma Hanquist

Barn börjar forma sina relationer till andra tidigt. Redan i spädbarnsåldern lär de sig att läsa av andra människors känslor. Men vad gör man om ens barn inte tar social kontakt, eller inte kan läsa av sina kompisar? Och hur hanterar man ett barn som blir mobbat eller utsätter andra för mobbning? Tre experter svarar.

Under spädbarnstiden:

– Det finns en grundläggande lista: var närvarande, var sensitiv till ditt barns behov. Utmana barnet i en trygg miljö och undervärdera inte ditt barn. Och lägg ner mobiltelefonen! Det finns inga quick fixes, men kommunicera och var öppen och ärlig med ditt barn redan från spädbarnsåldern. Det här är en liten individ som söker intresse precis som alla andra. Men det faktum att de som spädbarn saknar språket är en utmaning – för oss vuxna, säger Gustaf Gredebäck, professor i utvecklingspsykologi vid Uppsala universitet.

Under småbarnstiden:

– Om barnet är blygt kan man erbjuda en miljö där barnet vågar ta kontakt med andra barn, även om man inte kan tvinga barnet till att ta kontakt med andra. Är barnet utåtagerande är det viktigt att skifta uppmärksamheten till det positiva, och berömma barnet när det leker bra med en kompis eller turas om med en leksak. Var också konsekvent med de regler som sätts upp, och beröm barnet när det följer reglerna, säger Anna Sarkadi, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet.

Om ditt barn utsätts för mobbning:

– Ha ett pågående samtal med ditt barn om vad som händer i skolan, på träningen eller på internet. Har ett barn en vuxen att prata med om både det som är bra och dåligt kan problem upptäckas snabbare. Iakttag förändrade beteenden som att ett barn inte vill vara med på gympan eller inte vill gå till skolan, och om du misstänker att något är fel så prata med skola och fritidspersonal. Var tydlig med att mobbarnas bild av barnet inte är den sanna bilden, säger Carolina Engström, generalsekreterare för antimobbningsorganisationen Friends.

Om ditt barn utsätter andra:

– Prata med barnet om vad som pågår och försök att vara tydlig med att handlingarna som barnet gjort inte är okej, men att du fortfarande tycker om ditt barn. Det måste finnas ett sätt för barnet att känna sig älskat, bli förlåtet och få en ny chans. Det kan vara bra att tillsammans med skolan sätta upp en handlingsplan för hur man ska agera, och vara positiv och uppmuntrande mot barnet, säger Carolina Engström.

Om du inte kan hantera situationen:

– Det finns stödinstanser för föräldrar om man har problem. I dag är inte problemet att det finns för lite kunskap om att hjälpa barn som är till exempel utåtagerande. Problemet är att föräldrarna inte känner till vilket stöd de kan få, säger Anna Sarkadi.

Läs mer: Så hjälper du ditt barn att ha fungerande relationer till andra

Att ha barnet på förskola

Många barn i Sverige skolas i dag in på förskolan vid ett till ett och ett halvt års ålder. Att barnet känner trygghet även hos andra vuxna än dess föräldrar är viktigt för den fortsatta tiden på förskolan.

– Inskolningen är viktig för att barnen ska känna sig trygga och lugna under den tiden föräldern inte är där. Därför behöver de vänja sig inte bara vid miljön, utan också vid de nya vuxna som ska vara deras trygghet under dagen, säger Malin Broberg, professor i psykologi vid Göteborgs Universitet, och en av författarna bakom boken ”Anknytning i förskolan”.

I dag finns flera sätt att skola in ett barn på förskolan. Medan det tidigare var vanligt med en tvåveckorsperiod då barnet fick tillbringa längre och längre stunder på förskolan och gradvis vande sig vid att föräldern lämnade det finns i dag även snabbinskolning som alternativ vid inskolning. Det innebär att barnet under en en- till tredagarsperiod har sin förälder med sig under hela förskoledagen, för att sedan lämnas där själv.

– Man säger att det fungerar och att det är bra att föräldern får möjlighet att se vad som händer under en dag i förskolan. Problemet med snabbinskolning är att barnet inte hinner bli trygg med personalen och stå ut med att om det ramlar ska någon annan vuxen trösta, och om man är hungrig ska någon annan vuxen ge en mat, säger Malin Broberg.

Vid tvåveckorsinskolning vänjer sig barnet successivt vid att använda pedagogerna som trygghetspersoner och att leka med de andra barnen på förskolan, medan föräldern efter några gånger befinner sig i ett annat utrymme på förskolan – med möjlighet att rycka in om barnet blir otröstligt. Malin Broberg menar att inskolning vid åldern ett till ett och ett halvt år kommer att innebära en viss separationsångest, eftersom det är en stark känsla hos barnet i den åldern.

Men det finns några saker man kan tänka på för att underlätta inskolningen både för barn och förälder. Malin Broberg menar att en viktig faktor är att ha en öppen dialog med förskolepersonalen, så att man får reda på vad som fungerar – och vad som går sämre. Hon tycker också att det är viktigt att man har en utsedd kontaktperson på förskolan som är särskilt ansvarig för barnets inskolning.

– Då vet man vem man ska prata med om hur barnet har haft det på dagen. Under den första tiden behöver man inte gå med på att all förskolepersonal är lika viktig, utan faktiskt be om att någon har huvudansvaret, säger Malin Broberg.

Vid lämningen på förskolan är det vanligt att barnet blir ledset, något som inte alls behöver vara konstigt. Däremot menar Malin Broberg att det är viktigt att vara uppmärksam på om ledsenheten fortsätter under dagen.

– Man kan säga att om ens barn är ledset under lång tid kan förskolepersonalen höra av sig, så man kan prata om hur man får barnet att känna sig tryggt. Under den första perioden kommer barnet antagligen vara ängsligt och kanske lite passivt, men det är viktigt att barnet blir tillräckligt trygg med personalen så att oron och längtan efter föräldern går över efter en stund. Det är när barnet känner sig tryggt som det kan börja leka och utforska allt det positiva som finns på förskolan.

Om ett barn fortsätter att vara ledset under längre perioder på förskolan kanske det är läge att backa lite i inskolningen, och under en tid ge barnet kortare tid på förskolan för att anknytningen ska fungera bättre.

– Det kan vara jobbigt både för förskolepedagoger och föräldrar att inse att man kanske inte är riktigt färdiga med inskolningen. Men det är väl värt att investera i barnets trygghet, annars kan det bli så stressat att det låser sig och får svårt att ta sig över den där trygghetströskeln.

Att skolas in med nya pedagoger, kamrater och miljöer kan vara ett tröttsamt arbete för ett litet barn. Därför menar Malin Broberg att man kanske bör dra ner på andra aktiviteter under den period då barnet skolas in på förskolan.

– Gör allting runtomkring så lugnt som möjligt, för barnet kan bli väldigt trött av den nya miljön och den utmaning det innebär att skolas in.

Om barnet slutar äta, sover dåligt eller tydligt visar att det inte vill gå till förskolan är det tecken på att trygghetsbehovet inte blir tillgodosett, så det bör man ha koll på under inskolningen.

– Det är väldigt individuellt hur mycket trygghetsbehov ett barn har. Att barnet upplever separationsångest behöver inte vara ett tecken på att barnet är otryggt i hemmet, tvärtom är det ofta svårt att skola in ett barn som är väldigt tryggt med sina föräldrar. Man får tänka på att inte bli besviken på sitt barn och hur det reagerar. Det är naturligt för barn i en viss ålder att ha separationsångest, men i vårt samhälle är det normalt att börja förskolan då. Det är ett ganska högt krav att ställa på så små barn, och då får man försöka göra allt man kan för att allt runtomkring ska kännas så bra som möjligt.

Läs mer: Viktigt att tänka på vid inskolning på förskolan Tänk på detta vid inskolningen. Det är inte konstigt om barnet reagerar med separationsångest vid lämning. Bli inte besviken på barnets reaktion, utan försök att göra situationen runtomkring inskolningen så enkel som möjligt genom att ta bort andra stressmoment och extraaktiviteter i vardagen. Håll god dialog med personalen på förskolan. Se till att ha en kontaktperson på förskolan som kan berätta om hur barnet haft det på dagen. Säg till personalen att ringa dig om barnet fortsätter vara ledset under längre perioder. Läs av ditt barns beteende. Börjar barnet sova dåligt, äta sämre eller visa tydligt att det inte vill gå till förskolan kanske det är läge att backa och låta inskolningen ta längre tid. Trygghetsbehovet är individuellt, så det kan ta olika lång tid innan barnet knyter an till nya vuxna. Ha inte dåligt samvete. Många barn trivs bra på förskolan, och utvecklar språk och sociala färdigheter på förskolan. Källa: Malin Broberg, professor i psykologi vid Göteborgs Universitet och Sven Bremberg, barnläkare och docent i socialmedicin.

Mobiler och teknik

Illustration: Emma Hanquist

Tillsammans med myndigheten Statens medieråd har barnpyskologen Malin Bergström tagit fram stödmaterial åt barnavårdscentralerna för att hjälpa dem att diskutera medieanvändning med småbarnsföräldrar. Många föräldrar har dåligt samvete eller är oroliga över hur deras barn blir sittandes med surfplattan.

– Det är Bullerbynidealen som hänger i. Det man själv gjorde som liten är okej, men det som är nytt känns farligt. Det är väldigt få föräldrar som säger att de har en bok som barnvakt, medan skärmen ger dem dåligt samvete, säger Malin Bergström.

Ipadspel för tvååringar, småbarnsanpassat Netflix och Youtubefenomenet ”Babblarna”. Det finns mycket att välja på för föräldern som vill hålla barnet sysselsatt. Malin Bergström, som även forskar vid Karolinska institutet, tycker inte att det finns någon anledning att oroa sig om man som förälder låter barnet leka med en surfplatta eller mobil medan man själv gör något annat.

– Det är bra att använda de moderna möjligheter som finns för att göra det bästa av vardagen. Det kan vara att barnen leker med surfplattan på lördagsmorgonen så att man får sova ut en timme, eller att de varvar ned vid tv:n medan man lagar mat.

Det viktiga, säger Malin Bergström, är att föräldern är delaktig och kommunicerar med barnet kring vad det gör på skärmen.

För den förälder som ändå känner ”skärmskam” föreslår Malin Bergström att man gör en kartläggning av familjens dag och försöka ta bort den skärmtid som känns onödig samtidigt som man slår vakt om det digitala användande som underlättar eller förgyller dagen.

Om man vill begränsa barnens skärmtid anser Malin Bergström att det är bättre med skärmfria zoner och tidpunkter än rena förbud. Själv tycker hon att matbordet kan vara en sådan frizon.

– Man ska inte heller sluta kvällarna framför en skärm, vi vet att sömnkvaliteten påverkas negativt av det. Så att ha en skärmfri timme innan läggdags kan göra det bättre.

Läs mer: Experten: Okej att låta Ipaden vara barnvakt

Läs mer: Så påverkas barn av digitala medier

Så bråkar du mindre med ditt barn

Illustration: Emma Hanquist

Hur gör man när ens barn bråkar? Det låter som en fråga som är lätt att besvara. Men psykologen Bo Hejlskov Elvén får den ganska ofta när han hjälper föräldrar som har barn med särskilda behov.

Ofta upptäcker de att samma råd fungerar även med deras andra barn. Det gjorde att han skrev boken ”Barn som bråkar, att hantera känslostarka barn i vardagen” (Natur och kultur) tillsammans med författaren och journalisten Tina Wiman.

Vilka är då de vanligaste felen som vuxna gör?

– Utskällningar, säger han utan att tveka.

En del menar att barn behöver lära sig att ta emot en ordentlig tillrättavisning. Då brukar Bo Hejlskov Elvén ställa en motfråga: ”Tycker du att det behövs en rejäl utskällning i ett äktenskap också?”

– Då brukar de förstå vad jag menar, säger Bo Hejlskov Elvén och hänvisar till modern forskning som visar att utskällningar motverkar sitt syfte. Så sätter du gränser för dina barn. Uppfostra. Tänk på att du är förälder – inte kompis – och stå ut med att ge tillsägelser. Acceptera inte att barn till exempel svär åt dig och lär dem de sociala koderna, som att hälsa, tacka och lyssna på andra. Sätt upp regler. Kom överens i förväg om till exempel en bildskärmsfri dag. Då är det de reglerna som gäller och du slipper tjafs. Är du osäker på gränssättningar - enklast är att jämföra med andra familijer för en ”reality check”. Var tydlig. Förklara varför något gäller och håll fast vid det du har sagt även om det blir tjafs och tar tid innan barnet accepterar det. Det är okej att bli arg, men man får inte kränka barn och säga dumma saker. Ge ett ultimatum. Ett ultimatum är en logisk följd av barnets beteende, exempelvis att du låser in cykeln om barnet cyklar utan hjälm. Håll ut. Om du inte har satt gränser tidigare blir det ofta än värre under en period innan det vänder. Stå på dig på ett tråkigt lugnt och vänligt sätt och undvik att lockas in i en diskussion. Att kompromissa och komma fram till en lösning annan än den du hade tänkt dig kan vara bra ibland. Men inte alltid. Källor: David Eberhard, psykiatriker och författare till boken ”Hur barnen tog makten” och Martin Forster, legitimerad psykolog med inriktning på barn och familj.

Barn är ju inte lika självständigt tänkande som vuxna. De har dessutom omogna hjärnor. Därför tycker en del vuxna att de måste göra en kraftig markering ibland.

– Men just för att det rör sig om barn måste du anpassa åtgärden ännu mer och inse att det inte hjälper att skrika.

Det handlar alltså om att förstå vad barnet har förmåga till. En utskällning gör bara att det känner sig utsatt, enligt Bo Hejlskov Elvén.

Ett annat vanligt fel är att tro att en jobbig insats i stunden får effekt i framtiden.

– Vi kanske tjatar på ungarna att de måste äta. Det beror på att vi tror att det blir bättre nästa gång. Men det blir bara ännu jobbigare, säger Bo Hejlskov Elvén.

Han vill understryka att det inte rör sig om ”curling”, eller ”tassande”, som han hellre kallar det.

– Tassande handlar om att man i alla situationer försöker undvika att barnet ska bli ledset. Det gör att vi blir osäkra, oförutsägbara och otydliga. Det viktigaste är att man försöker anpassa styrningen efter vad barnet har en chans att klara av, vilket är motsatsen till tassande. Fem fällor som ger barnen makt. • Tjat. Har i bästa fall en kortsiktig effekt men riskerar att få barnet att inte lyssna alls på dig. • Tomma hot. Hot som aldrig genomförs underminerar din makt – det du säger gäller inte. Skilj även på hot och logisk konsekvens. Uppför sig barnet illa vid matbordet, säg att det får ta tallriken och sätta sig någon annanstans i stället för att straffa med exempelvis skärmförbud. • Omedelbar uppmärksamhet. Att alltid få stå i centrum kan göra att barnet behandlar dig och andra respektlöst. Det är vanligt att barn till exempel sitter med vid middagsbordet, avbryter vuxna och ska ha svar direkt. • Kravlöshet. Att inte ställa krav är inte samma sak som att vara snäll. Barn som inte får ta några risker alls får mer ångest, enligt forskning. Barn klarar mer än du tror och mår bra av att få lära sig ta ansvar. • Välj dina strider. Det är vanligt att föräldrar hamnar i för mycket gränssättning så att varenda småsak blir en konflikt. Eller föräldrar som tar i för hårt när de blir provocerade, höjer rösten och säger saker de inte gör annars. Då reagerar barnet på samma sätt och lär sig att argast vinner. Källor: David Eberhard, psykiatriker och författare till boken ”Hur barnen tog makten” och Martin Forster, legitimerad psykolog med inriktning på barn och familj.

Det tredje stora felet som många gör är att upprepa något som inte fungerar. När vi börjar skälla och ser att det inte får effekt så ska vi inte skrika ännu högre. Då hamnar vi lätt i en ännu värre konflikt. Det hör ihop med att vi vill att vi ska vinna och att barnet ska förlora.

I stället ska man försöka jobba med och inte emot barnet, enligt Bo Hejlskov Elvén. Om du säger till barnet att borsta tänderna och lägga sig och det vägrar och säger att det ska spela klart en bana i dataspelet. Då fortsätter du kanske bara att tjata tills du till slut måste dra ut sladden till datorn. Barnet säger fula ord och konflikten stegras.

– Du kan i stället säga ”okej, spela klart banan”. Sedan sätter du dig bredvid ungen tills banan är färdigspelad. Då undviker du att barnet börjar spela ett nytt spel vilket lätt inträffar eftersom barn är omogna. På så sätt går man alltså tillsammans mot målet.

Det fjärde felet som vi gör oss skyldiga till är att inte skilja den egna känslan från barnets. Barnet blir argt och vi blir arga tillbaka, i stället för att backa för att inte låta sig ”smittas” av barnets känslor, enligt Bo Hejlskov Elvén.

Läs mer: Bråka mindre med barnen – expertens sex bästa metoder

Så hanterar du din egen oro över dina barn

Illustration: Emma Hanquist

”Tänk om mitt barn blir retat i skolan?” ”Utvecklas barnet normalt?” ”Gå inte så nära kanten, du kan ramla!” ”Tänk om mitt barn inte klarar studierna – och inte får något jobb.” ”Tänk om den här febern betyder att mitt barn är sjukt?”

Från att en förälder får barn finns det plötsligt en ny individ att koppla sin oro till. Men i vissa fall kan oron ta överhanden över både barnets och förälderns liv.

Johan Åhlén är legitimerad psykolog och doktorand vid Uppsala universitet. I samarbete med Karolinska institutet har man där bedrivit en studie där föräldrar med ångest- och orosproblematik får gå föräldrakurser för att se om man kan förebygga den ökade risken för deras barn att drabbas av ångest och oro. Johan Åhlén menar att de allra flesta har en sund oro för sina barns välmående.

– Att vara orolig för sina barn är ju helt centralt för en förälder. Men precis som med annan oro så kan den bli plågsam för personen om oron tar mycket tid och energi. Det kan också ha negativa effekter för barnet, i form av att barnet kanske inte får göra saker, hindras i sin utveckling för att föräldern har ett för överbeskyddande beteende, säger Johan Åhlén.

Johan Åhlén menar att det finns två olika typer av beteenden bland föräldrar som kan öka barnens oro och bli problematiskt även för föräldern. Den ena typen är ett överbeskyddande beteende, där man påverkar barnet på grund av sin egen oro.

– Det kan vara att föräldern ringer vårdguiden så fort de ser något som skulle kunna vara potentiellt farligt för barnet, eller ber barnet höra av sig varje halvtimme för att veta att han eller hon har det bra.

Det finns en väldig variation i vad man som förälder tycker är en lagom typ av skyddande, och det är svårt att bedöma vad som är överdrivet.

Ett annat överbeskyddande drag är underlättande beteende, då man snabbt hjälper till om barnet visar minsta rädsla eller oro över en situation, menar Johan Åhlén.

– Det kan vara om barnet tycker det är jobbigt att åka till simhallen och föräldern direkt låter det slippa åka, säger han.

Om man känner en överdriven oro över sina barn, som påverkar ens eget liv eller barnets liv, så menar Johan Åhlén att det är viktigt att rannsaka sig själv.

– Det finns en väldig variation i vad man som förälder tycker är en lagom typ av skyddande, och eftersom det handlar om en så viktig sak som ens barns liv och hälsa så är det svårt att bedöma vad som är överdrivet. Då tar man det säkra före det osäkra. Men man kan börja titta på situationer och tänka på vilket sätt de påverkar barnen långsiktigt.

Linda Håkansson, vårdutvecklare i region Skåne och distriktssköterska på en barnavårdscentral, träffar många familjer där föräldrarna är oroliga för sina barn.

– Det är inte konstigt att föräldrar oroar sig över sina barn, med tanke på allt informationsflöde som finns runt barnfamiljer i dag. Inte sällan känner föräldrar oro redan när deras barn är nyfött, till exempel för att barnet ska drabbas av någon allvarlig sjukdom, att barnet ska sluta andas och i värsta fall avlida i plötslig spädbarnsdöd.

När barnet är lite större, från några månader och upp till arton månader, så är det inte ovanligt att föräldrarna jämför sitt barn med andra barn vad gäller både utveckling och tillväxt. Linda Håkansson menar att den vanligaste typen av oro hon möter kommer från föräldrar som tror att barnet inte utvecklas i den takt det borde. Det finns ibland stora förväntningar på att barnet borde kunna krypa, gå utan stöd, sova hela natten, äta bra, underhålla sig själv med lek från en viss ålder.

– Många läser på bloggar och gör självtester på internet för att ta reda på om barnet utvecklas som det ska, säger hon. Så hanterar du din oro • Tänk på hur barnet påverkas långsiktigt av ditt agerande. Det är en balansgång hela tiden, men för barnet är det viktigt att det får utsättas för situationer där det tillåts växa och utvecklas. • Var en aktiv förälder. Att ta beslut om vilka situationer ett barn klarar av att hantera kräver ett aktivt föräldraskap, där man balanserar mellan att inte skrämma barnet och att låta barnet försöka olika saker. • Var inte undvikande. Om ett barn är oroligt för en situation, stötta barnet, i stället för att låta det slippa undan. • Applicera inte din oro på barnet. Om du är orolig när ditt barn är ute själv, försök att komma fram till hur ofta barnet ska höra av sig till exempel. Försök att inte överföra din oro på ditt barn, så att det får intrycket av att världen är en farlig plats. • Om du inte kan hantera oron: sök hjälp. Det finns bra kbt-terapi som man kan vända sig till om man känner en alltför stark oro i olika situationer. • Tänk på att varje barn är unikt. Alla barn utvecklas inte på samma sätt, så jämför inte ditt barn med andra barn, utan tänk på dess egen utveckling. • Var källkritisk. Googla gärna saker, men tänk efter två gånger om vad som verkar rimligt av det du läser på internet och prata hellre med vården än att självdiagnosticera barnet.

En annan vanlig oro hos föräldrar i dag är att barn har en födoämnesallergi eller intolerans mot laktos eller gluten trots att barnet inte har symtom och har en bra tillväxt, säger Linda Håkansson.

– En del föräldrar diagnosticerar sina barn på egen hand och tror att det är något fel. Det finns alldeles för många självutnämnda experter på internet, som baserar ”fakta” på sina självupplevelser och det lanseras frågeformulär och självtester om både det ena och andra. Det skapar naturligtvis stor oro.

Om man oroar sig för sitt barns utveckling betonar Linda Håkansson att man bör tänka på det faktum att varje barn är unikt, och inte jämföra barnets utveckling med andra barn i omgivningen eller syskon. Jämför bara barnet med sig själv vad gäller utveckling och framsteg, för barn är olika och har olika förutsättningar.

– Barns utveckling har en väldigt vid normalvariation. Jämför bara barnet med sig själv vad gäller utveckling och framsteg, för barn är olika och har olika förutsättningar. Så försöker vi samtala med föräldrar när det framkommer oro, säger hon.

Samtidigt menar Linda Håkansson att det är viktigt att ta varje förälders oro på allvar, och bena ut vad det är som ligger bakom den.

– Allas oro är allvarlig, eftersom den påverkar familjen. Livssituationen för familjerna kan skilja sig åt stort, där många har jobbiga erfarenheter med sig och saknar nätverk och socialt stöd. För oss inom barnhälsovården är det viktigt att fånga in föräldrarna som har mycket kunskap om sina barn och verkligen lyssna och ställa utforskande frågor om vad de har för erfarenheter som skapar oron, säger hon.