Helena Elf bröt samman över en kebabrulle

I den lilla orten Hammarstrand i Ragunda kommun i Jämtland bor Helena Elf, hennes man Emil och de två barnen Alvin, 10 år och Eddie, 7 år.

Helena bröt ihop av panikångest en fredagskväll när Eddie bara var några månader. Han ville snutta på bröstet minst en gång i timmen. Somnade han och tappade taget vaknade han snabbt igen. Helena fick knappt någon sömn. Eddie föddes i maj och i september hade hon och hennes man lämnat bort storebror Alvin till en barnvakt, för att paret skulle få egentid.

– Min sambo Emil hade köpt kebabrulle och vi skulle se på ”Orange is the new black” den fredagskvällen, minns Helena Elf och stannar upp:

– Jag har aldrig kunnat se den serien sedan dess.

Hon fortsätter:

– Efter halva kebabrullen började jag gråta och fick panikångest.

Helena grät och grät och kunde inte få i sig en tugga till.

– Min sambo sade ”kom vi går och duschar varmt”. Men jag kunde inte. Tårarna bara rann och rann och jag kände: jag orkar inte. Jag orkar inte ta hand om mina barn.

Helena Elf med barnen Eddie och Alvin. Foto: Privat

Helena ringde hälsocentralen och kunde knappt få fram det hon kände eftersom hon bara grät. Hon fick träffa både läkare och psykolog. Emil, som är anställd som snickare, kunde ta föräldraledigt för att stötta Helena som blev sjukskriven.

– Det var skönt att bli sjukskriven. Men även om jag visste att Emil skulle vara hemma så kändes det som ett misslyckande att jag hade skaffat ett barn som jag inte klarade av att ta hand om, säger hon och orden stockar sig lite i halsen.

– Jag blir fortfarande ledsen när jag pratar om det.

Att föräldraledigheten är så pass lång och att de kunde dela på den hjälpte familjen att pussla ihop livet. Även om det från början var lite svårt för dem att hitta sina roller när båda var hemma och den ena skulle ta barnen och den andra skulle bli frisk.

Helena försökte sova hos föräldrar för att få ro. Det fungerade rent praktiskt, men kändes ändå svårt eftersom hon saknade sin bebis.

– Innan den där fredagskvällen hade jag inte haft någon ångest. Nu äter jag medicin, men i perioder när det har varit jobbigare så har den kommit tillbaka. Jag kommer nog alltid att ha en skörhet, men jag tror också att man blir bättre på att stävja den i tid, berättar hon.

I dag har hon utbildat sig till förskollärare och jobbar heltid. Pojkarna har börjat i skolan.

– Det jag var med om har gett mig en ödmjukhet inför andra. Även i min yrkesroll. Jag har full förståelse för att föräldrarna till barnen på förskolan kan glömma barnens vantar. Man kan inte veta vad de föräldrarna går igenom.

