Hon möter de som levt i destruktiva relationer: ”Det handlar om makt, inte kärlek”

Den som involverar sig i en relation med en narcissist och utsätts för psykisk misshandel har ofta mycket svårt att ta sig ur situationen. Maria Bragesjö, specialistpsykolog på traumaprogrammet på Psykiatri sydväst förklarar varför:

– I de här destruktiva relationerna finns en speciell blandning av negativa och positiva känslor, men belöningen i form av värme delas bara ut ibland och på ett oförutsägbart sätt - vilket gör det extra starkt när den väl kommer, säger hon.

Inom psykologin kallas detta för ”intermittent förstärkning” och är samma inlärningsmönster som ligger bakom till exempel spelberoende.

– De starka känslorna gör att man kommer väldigt nära varandra, även om det inte blir på ett sunt sätt, och det gör det svårare att avsluta relationen. Det har uppstått en så kallad traumabindning, ett kraftfullt fenomen som lite i en mildare form kan liknas vid att man snabbare känner närhet till någon i en ny relation genom att göra något läskigt tillsammans, till exempel åka berg- och dalbana eller se en skräckfilm.

Ytterligare en anledning till att det är svårt att lämna en relation där man utsätts för psykisk misshandel är att man efter hand börjat utveckla negativa tankar om sin person.

– Man får höra dåliga saker om sig själv av förövaren och tänker kanske att man inte är värd eller kan få bättre. De här personerna brukar också vara duktiga på att hålla partnern kontrollerad och isolerad, att se till att man tappar sitt nätverk och blir allt mer beroende. Man går in i en alternativ verklighet – bara för att det känns på ett särskilt sätt tror man att det är så.

Maria Bragesjö är specialistpsykolog på traumaprogrammet på Psykiatri sydväst. Foto: Magnus Hallgren

I sitt arbete möter Maria Bragesjö patienter som varit utsatta för psykisk misshandel och som utvecklat posttraumatiskt stressyndrom, ptsd.

– Psykisk misshandel leder inte per automatik till ptsd, men man vet att en svår händelse som orsakats av en annan människa oftare skapar trauman än till exempel naturkatastrofer. Det är lättare att läka om hotet inte uppfattas som riktat mot mig som person.

Maria Bragesjö listar de olika typer av symtom som är tecken på att man lider av syndromet: återupplevande, undvikande, förändrat sätt att se på sig själv och omgivningen, påverkan av stämningsläge samt förhöjd vaksamhet.

– Ptsd kännetecknas av att minnet av händelsen hemsöker en. Man återupplever händelsen om och om igen, både dagtid i form av plågsamma minnesbilder och nattetid i form av mardrömmar. Man kan uppleva plötsliga flashbacks där man tappar kontakten med verkligheten. Ibland är man inte ens medveten om vad det är som utlöser återupplevandet - det kan vara att någon höjer rösten på en arbetsplats som gör att hjärnan blir påmind om händelsen och man plötsligt ser sin förövare för sitt inre.

Det är viktigt att veta att det finns god hjälp att få både inom vården och inom socialtjänsten

Återupplevandesymtom kan ta sig fysiska uttryck som hjärtklappning, yrsel, svettning, eller illamående. Man kan också, mer eller mindre medvetet, börja undvika allting som påminner om det svåra man upplevt.

– Det kan handla om konkreta situationer eller saker som man undviker eller tycker är obehagliga. Om förövaren hade blå ögon börjar man kanske undvika personer med blå ögon för att att man till exempel kopplar ihop en särskild ögonfärg med fara. Det kan också handla om att man helt undviker att prata om eller ens tänka på händelsen.

Den förändrade synen på jaget och omgivningen går i negativ riktning:

– Det är vanligt att börja få en negativt präglad syn på sig själv, att tänka att man inte längre klarar av saker, att man är inkompetent, tankar om att världen är farlig och att jag inte kan lita på någon annan. Konsekvensen blir en högre grad av vaksamhet, man scannar hela tiden av sin omgivning efter hot och är konstant uppvarvad. Man har svårt att koncentrera sig, slappna av eller somna eftersom man hela tiden är beredd på att det ska blir farligt igen.

När bör man söka hjälp?

– Alla som på något sätt misstänker att man lever i en destruktiv relation med psykisk misshandel och som har svårt att lämna den på egen hand bör söka hjälp för att få råd och stöd. Det är viktigt att veta att det finns god hjälp att få både inom vården och inom socialtjänsten.

Då ska du söka hjälp I en destruktiv relation: Om du på något sätt misstänker att du är utsatt för psykisk misshandel och har svårt att lämna relationen själv bör du söka hjälp för att få råd och stöd hos vården eller socialtjänsten. ● Vänd dig till närmsta vårdcentral som kan ge dig en samtalskontakt. Ibland räcker det med ett videosamtal eller en chatt med en psykolog för att få hjälp. Det går också att kontakta en mottagning genom att logga in på 1177.se. ● Socialtjänsten har enligt lag ansvar för att ge stöd och hjälp till våldsutsatta (fysiskt eller psykiskt våld) kvinnor och män, både i hetero- och hbtq-relationer. Det kan handla om skyddat boende, rådgivning, stödsamtal eller ekonomiskt bistånd vid behov. ● Efter en destruktiv relation: Om stressreaktionerna inte lägger sig av sig efter några månader, om du till exempel konstant är på din vakt, får svårt att träffa folk, att handla eller leva ett normalt liv bör du söka hjälp så snart som möjligt. Kontakta din vårdcentral som första instans. Visa mer

Efter att man lämnat en svår relation brukar stressreaktionerna lägga sig efter hand. Det går att se reaktionerna som normala reaktioner på en onormal situation.

– Men om de inte lägger sig av sig självt efter några månader, om man till exempel går runt och är på sin vakt hela tiden, får svårt att träffa folk, handla och leva ett normalt liv, bör man söka hjälp så snart som möjligt. Annars är det lätt hänt att man utvecklar ytterligare svårigheter som till exempel depression.

En psykologisk behandling som till exempel olika former av traumafokuserad kognitiv beteendeterapi och EMDR brukar ge god effekt i att minska symtom vid ptsd. Maria Bragesjö har introducerat metoden ”Prolonged exposure” i Sverige som är en exponeringsbaserad variant av traumafokuserad kbt.

– I terapin arbetar man med att se vad som är farligt och inte, och med att jobba bort obefogad rädsla i situationer som känns farliga men som inte är det. Om man efter ett trauma med en manlig förövare till exempel har problem med att sitta bredvid män på bussen arbetar man med det. Man får också under trygga former återvända till minnet av händelsen för att ringa in och förstå vad det är som man varit med om och som hemsöker en.

”Att prata med andra människor om det man varit med om kan också hjälpa mycket”, säger Maria Bragesjö. Foto: Magnus Hallgren

Det finns även saker man kan göra på egen hand för att läka, menar Maria Bragesjö. Som till exempel att läsa på om destruktiva relationer och psykisk misshandel, och att våga öppna sig för andra.

– Kunskap är makt, det är viktigt att se mönster och förstå att man inte är ensam. Det kan leda till att man utmanar de negativa tankarna om sig själv. Att prata med andra människor om det man varit med om kan också hjälpa mycket.

Det blir allt vanligare att bearbeta sina upplevelser i speciella forum på sociala medier, hur ser du på det?

– Socialt stöd är ju otroligt viktigt när man ska läka, att våga prata med andra, bryta tabun, att äga sin historia. Även att hjälpa andra kan bidra till läkning. Och det är ju fantastiskt om utsatta som egentligen är främlingar kan hjälpa varandra i sådana forum. Men det är också viktigt att tänka på att man är väldigt sårbar i ett sådant läge, det kan vara känsligt att bearbeta det man varit med om inför öppen ridå. Och har man ptsd gör man nog klokt i att snarare bearbeta sina känslor i ett professionellt sammanhang eller mer avskilt.

För att kunna gå vidare gäller det att inte hamna i att för alltid se sig själv som ett offer

Att kunna definiera om sig själv är också en del av läkningen efter en destruktiv relation, påpekar Maria Bragesjö.

– För att kunna gå vidare gäller det att inte hamna i att för alltid se sig själv som ett offer, att bara se negativa egenskaper i omgivningen eller tänka att alla män är onda. Och i vissa grupper finns det risk att den här typen av svartvitt tänkande bli påhejade, när man i själva verket behöver se att världen varken är svart eller vit, utan att den mer består av de grå nyanserna.

Maria Bragesjö möter nästan enbart kvinnor som söker hjälp efter att ha utsatts för psykisk misshandel av män.

– En orsak kan vara att det fortfarande är tabu för män att söka hjälp för detta, för det är ju inte så att det inte händer att män blir utsatta. Men generellt är det vanligare med kvinnor som offer.

Vad beror det på, tror du?

– Det är svårt att säga, men en anledning skulle kunna vara hur det ser ut vad gäller vår samhällsstruktur, våra uppdelade könsroller och hur vi uppfostrar våra barn. Och om man tänker sig att vissa män har svårt att acceptera den ökade jämlikheten mellan könen, då skulle det här kunna vara ett sätt att återta makten i relationen på ett mer subtilt sätt. För det här handlar ju om makt, inte kärlek.

Så hjälper du en kompis i en destruktiv relation ● Våga prata om det - uttryck att du är orolig för din vän och fråga om du har fog för det. ● Ha tålamod - det är en svår process med mycket skam och vacklande inblandat, det kanske inte blir napp första gången, men din fråga sår ett frö. ● Döm inte - tänk på att detta kan drabba alla och handlar inte om svaghet eller bristande intellekt. En dömande, mästrande hållning kan ge effekten att vännen slutar berätta. Säg i stället: ”Hjälp mig förstå!” ● Var lyhörd och ge stöd utifrån behov - efter ett uppbrott kanske din vän behöver praktiskt stöd och någonstans att bo, men det är också viktigt med känslomässigt stöd, att finnas tillgänglig. Källa: Leg. psykolog Maria Bragesjö Visa mer

Symtom på posttraumatiskt stressyndrom ● Återupplevandesymtom - minnet av händelsen hemsöker en. Att Man återupplever händelsen om och om igen, man kan drömma mardrömmar, få plötsliga flashbacks och förlora kontakten med verkligheten. Man kan drabbas av starka känslor och fysiska sensationer som hjärtklappning, svettningar, yrsel och illamående i närvaro av saker som påminner om traumat. ● Undvikande - att mer eller mindre medvetet börja undvika allt som påminner om det svåra man upplevt, både inuti en själv såsom minnet utanför en själv i vardagliga situationer. ● Förändrat sätt att se på sig själv och omgivningen och påverkan i stämningsläge - man får negativa tankar om att man inte längre klarar av saker, att världen är farlig och att man känner sig låg och kan ha svårt att uppleva positiva känslor. ● Förhöjd vaksamhet – att konstant scanna av omgivningen efter hot och känna sig uppvarvad, ha svårt att koncentrera sig, bli irriterad och arg, slappna av och sova och hoppa till av småsaker. Källa: Leg. psykolog Maria Bragesjö Visa mer

Läs mer: Martina blev ihop med en narcissist – ”kommer inte bli den jag var innan”