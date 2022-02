Hon undersökte vad som fick oss att må bra trots pandemin

– I stället för att förlita sig på att folk ska minnas hur de mådde för ett till två år sedan, fokuserade vi på hur människor mådde varje dygn och följde utvecklingen under tiden, säger Rakel Eklund, forskare vid kunskapscentrum för katastrofpsykiatri.

Som en del av en större studie fick 693 personer, under perioden juli och augusti 2020, svara på ett sms varje dag under två veckor. Frågan de fick var: Under det senaste dygnet, finns det något som har gjort att du mått bra eller hjälpt dig i ditt liv? Om ja, beskriv gärna vad.

Totalt fick de in 4 490 dagboksanteckningar. Svaren analyserades och delades in i 24 kategorier som i sin tur delades upp i sju teman: Socialt nätverk, jobb och kollegor, fritidsaktiviteter och rekreation, utflykter och semester, vardagsliv, hälsa och välmående samt information från media och myndigheter.

Det sociala nätverket verkade ha varit det vinnande konceptet och många svarade att de mådde bra av att träffas fysiskt. Det var många som uttryckte tacksamhet för att man bodde ihop med någon eftersom man då hade lättare att få fysisk närhet, under en tid av påbud om att hålla avstånd. Men deltagarna lät sig inte hindras av restriktionerna utan lät kreativiteten flöda i stället.

– Vi såg att folk ville umgås och de var kreativa med sina vänner. Att man träffades i trapphus på olika våningsplan, grannarna träffades ute och grillade eller att man åkte ut tillsammans i naturen och hade en picknick.

Deltagarna var dock noga med att poängtera att de höll avstånd och var utomhus när de umgicks med andra.

Naturen lyftes fram som en viktig plats för många under pandemin. Foto: Pontus Lundahl/TT

Många beskrev vikten av att bege sig ut i naturen, förmodligen eftersom studien gjordes på sommaren. Till exempel kunde det handla om att åka ut i skärgården eller bada i en sjö. Sommaren är en efterlängtad period för många. Men oavsett om studien hade gjorts nu, under de kallare årstiderna, menar Rakel Eklund att vi fortfarande hade sökt oss ut.

– I början av pandemin rapporterade media om ökad trafik till naturreservat och nationalparker. Vi blir väl less på att sitta inne, vi behöver intryck och då letar vi oss ut på andra sätt.

Många var glada över att ha ett jobb och uppskattade de rutiner som det att gå till en fysisk arbetsplats för med sig. Det var även flera som tyckte att det var skönt att jobba hemifrån. Det gav en känsla av trygghet.

– Ganska många svarade att det var viktigt att få känna sig kompetent, att göra nytta, få hjälpa andra på jobbet och att få känna uppskattning. Det gäller också studier, man längtade till att terminen skulle börja och speciellt att få vara på plats, berättar Rakel Eklund.

De som arbetade fysiskt på plats uppskattade rutinerna det gav. Personer som arbetade hemifrån verkade i stället uppskatta känsla av trygghet. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Något som förvånade forskarna var den betydelse de regelbundna presskonferenserna med myndigheterna hade haft. Även om det inte var en majoritet av deltagarna som beskrev det så, var det ändå tillräckligt många för att det skulle sticka ut.

– Men de beskrev också att det var viktigt att diskutera med andra personer hur pandemin hanteras av Sverige i förhållande till andra länder. Att vi inte hade krav på munskydd och att mycket ansvar lades på individen. Det var lite förvånande att få läsa att vissa hade uppskattat att diskutera munskydd och att få hjälpa till att tillverka visir.

Undersökningen var en del av en större studie. Forskarna kommer att fortsätta att undersöka hur människor psykiskt har hanterat pandemin, och undersöka hur skillnaderna ser ut över tid. Men att studien skulle få så bra respons hade Rakel Eklund inte kunnat tro.

– Folk har hört av sig och sagt att de känner igen sig, att här är det faktiskt 700 personer som känner precis som jag. Det är nog skönt att läsa att andra har det likadant.

Det känns som att jag har gått runt med en skatt som jag inte har fått visa förrän nu när det blev klart

Rakel Eklund menar att det är väldigt lätt att fokusera på det som är svårt och negativt. Därför kan det finnas ett värde i att se att inte alla mår dåligt, är nedstämda eller oroliga. Det kan normalisera tillståndet, och det kan kännas fint att se att fler mår bra av små saker i vardagen, som att umgås med sin katt.

Syftet med studien har varit att undersöka hur vi tillsammans tar oss ur en påfrestande tid som pandemin. Men Rakel Eklund hoppas även att studien ska bli en ögonöppnare ur ett större, samhälleligt perspektiv.

– Vi behöver tillgång till mer grönområden. Om det kommer en till pandemi så vet vi att folk söker sig ut, då måste det finnas lättillgängligt. Dessutom är det viktigt med internetuppkoppling till alla i det här samhället. Även äldre och folk på landsbygden behöver en internetuppkoppling som är stabil, så att man kan umgås med sitt sociala nätverk om samhället väljer att införa restriktioner om att hålla avstånd eller vara isolerade.

När Rakel Eklund får frågan vilka svar hon personligen har kunnat relatera till mest skrattar hon till.

– Det sociala nätverket. Mina vänner. Med dem har jag byggt min egen coronafamilj. Att rida och få åka till stallet och få en paus från pandemin där ett tag. Men jag måste även säga mitt jobb. Det har varit fint att få läsa dagboksanteckningarna. Det känns som att jag har gått runt med en skatt som jag inte har fått visa förrän nu när det blev klart.

Sju dagboksanteckningar från studien Socialt nätverk ”Jag har en liten valp som håller mig i gång.” Jobb och kollegor ”Jag var tvungen att fokusera på att lösa svåra fall på jobbet som påverkade folks framtid och liv.” Fritidsaktiviteter och rekreation ”Löpning och lite fysisk aktivitet. Sen lite vin efter det och klappa katten.” Utflykter och semester ”En promenad i skogen, plockade blåbär och såg ett rådjur.” Vardagsliv ”Att vara på vårt sommarställe, ute på landet, med min partner och svärföräldrar. Här, kan paradiset finnas kvar, trots allt det hårda och tuffa som pågår där ute.” Hälsa och välmående ”Alla runt omkring mig är ganska friska, ingen nära till mig har fått covid-19 än. Jag känner mig tacksam för att jag är så privilegierad.” Information från media och myndigheter ”Goda nyheter (immunitet, färre seriöst sjuka, minskad spridning av viruset) påverkar mig.” Visa mer

