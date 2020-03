Hur kan man hantera svår oro för det nya coronaviruset?

Uppemot fem procent av befolkningen beräknas lida av hälsoångest, det vill säga en stark och återkommande oro för att ha, eller komma att få, allvarlig sjukdom – en oro som är överdriven i förhållande till den verkliga risken. Hälsoångest är ett ångestsyndrom som kan innebära mycket lidande för de drabbade, och vara hindrande i vardagen.

Men precis som vid andra ångestsyndrom handlar det ofta om ”för mycket” av vanliga rädslor som finns hos de flesta människor.

– I det här sammanhanget är det viktigt att säga att oro för hälsan är en del av livet. Det är naturligt att människor tänker på sin hälsa, och så ska det vara. Det säger Erland Axelsson, psykolog vid Karolinska institutet, som doktorerade på en avhandling om hälsoångest och som har behandlat många patienter med problemet.

Hos personer med diagnosen hälsoångest handlar det om att oron är så stark att man har svårt att hantera den i det dagliga livet, säger Erland Axelsson.

Men oro för allvarlig sjukdom är inte något som är svart eller vitt, påpekar han. Det finns en glidande skala.

– Vår upptagenhet med hälsan kan vara mer eller mindre tätt återkommande, mer eller mindre intensiv, och pågå olika länge. Det finns situationer där oron är helt och hållet befogad, och andra situationer där oron för hälsan bara är ett hinder. Graden av oro varierar inte bara mellan olika personer, utan kan också variera radikalt över tid för en och samma person.

Erland Axelsson. Foto: Maria Hedman-Lagerlöf

Ett naturligt skäl till att människors oro för sjukdom blossar upp och blir kraftigare är exempelvis spridningen av en ny, smittsam och potentiellt allvarlig sjukdom, säger Erland Axelsson.

När det gäller det nya coronaviruset, covid-19, är det fortfarande mycket som är okänt, det kommer nya uppgifter varje dag och viruset sprider sig allt mer i Sverige och många andra länder.

– I en sådan situation är det förstås särskilt svårt att avgöra om ens oro är på en rimlig nivå eller om den har blivit ett problem, säger Erland Axelsson. Om man har hälsoångest reagerar man troligen starkare på situationen än vad de flesta gör.

Om man har en överdriven och återkommande oro för allvarlig sjukdom kan det vara viktigt att ha strategier för att hantera svåra situationer, menar Erland Axelsson.

Vid diagnosen hälsoångest där rädslan är överdriven eller orimlig handlar behandlingen mycket om att träna sig på att hantera situationer som väcker ångesten (se faktaruta). Om det till exempel gäller en överdriven rädsla för smitta kan man träna på att vistas i folksamlingar och våga ta andra i hand utan att tvätta händerna efteråt. Men nu när det handlar om en allmän risk för att smittas av det nya coronaviruset är det förstås ingen lämplig strategi för att minska sin oro.

– Vi bör givetvis följa folkhälsomyndighetens rekommendationer och inte utsätta oss för situationer som uppenbart ökar risken för coronasmitta, säger Erland Axelsson.

Matcher och andra evenemang spelas nu utan publik för att undvika smittspridning. Foto: Jonas Ljungdahl/TT

– Men inom de ramarna är det också viktigt att inte tumma för mycket på det som är viktigt i livet, utan hitta sätt att fortsätta att göra sådant som gör livet värt att leva. Det är ju individuellt vad det handlar om, det kan till exempel vara att man upprätthåller viktiga relationer i stället för att lägga tiden på att läsa om sjukdomar och hälsa.

Ett viktigt perspektiv är att även under coronautbrottet prioritera sådant som känns mest meningsfullt, och inte låta oron ta mer plats än nödvändigt, menar Erland Axelsson.

– Allltså, vet man med sig att man lätt överskattar hälsorisker kan man försöka träna på att leva med en viss osäkerhet. Med det sagt är det normalt att känna osäkerhet på grund av covid-19, och i regel behöver man absolut inte söka professionell hjälp för en sådan reaktion.

Det är först om oron biter sig fast, och utvecklas till att bli tydligt överdriven, som det kan vara aktuellt att tänka på hälsoångest och psykologisk behandling, framhåller Erland Axelsson.

Lisa Clefberg är legitimerad psykolog och psykoterapeut och har tidigare varit knuten till Karolinska institutet. Hon har arbetat med ångest, oro och rädsla i över 20 år, både med forskning och med patienter. Hon bodde och arbetade i New York under 2001 då terrorattacken inträffade där och i Chile under den stora jordbävningen 2010.

Människor vill ha förutsägbarhet och trygghet, och mår bra av att kunna upprätta handlingsplaner, säger Lisa Clefberg. När någon form av hot rubbar den möjligheten blir vi lätt rädda och oroliga.

–I den här situationen bombarderas vi med information om viruset, det dyker upp nya sjukdomsfall, experter och myndigheter uttalar sig, man varnas för att besöka platser med mycket folk och skolor kan stängas. Det kan lätt bli så att människor drabbas av en undergångskänsla, säger hon.

Lisa Clefberg Foto: Privat

– Om man börjar känna så tror jag att det kan vara viktigt att fundera över vad man har mest oro eller ångest över. Handlar det om en rädsla för att man själv ska bli sjuk, för att de anhöriga ska bli det, eller är man orolig för ekonomin? Att försöka identifiera specfikt vad man är rädd för kan göra det lättare att hantera och bemöta känslorna.

Det är också bra att tänka på att råden från myndigheter och experter främst handlar om att begränsa spridningen, tycker Lisa Clefberg.

– Många människor kan uppleva råd och åtgärder som att ”jag är utsatt för livsfara”, man blir ännu räddare och kan också bli arg för att man upplever att det inte görs tillräckligt från samhällets sida.

Bland de riskgrupper som har nämnts finns framför allt äldre, men också personer med sjukdomar som högt blodtryck och andra hjärt- och kärlsjukdomar, och lungsjukdomar som astma. Både högt blodtryck och astma är folksjukdomar som drabbar en tredjedel respektive tio procent av befolkningen. Och ungefär en tredjedel av befolkningen är 65 år eller äldre. Hur kan man tänka om man tillhör någon av riskgrupperna?

– Om man känner sig osäker och orolig kan det vara bra att kontakta sin läkare, för att få bättre koll på hur realistisk ens oro är, säger Lisa Clefberg. Det går inte att klumpa ihop alla i riskgrupperna utan det handlar många gånger om individuella bedömningar. En del väljer kanske också att hålla sig mer hemma.

Provtagning i ett tält som har ställts upp utanför Östra Sjukhuset i Göteborg. Foto: Tomas Ohlsson

För personer som håller sig hemma, kanske stannar hemma från jobbet, är det viktigt att gå ut och röra sig i friska luften och försöka att aktivera sig och motionera på olika sätt, och inte bara följa rapporteringen om corona, säger Lisa Clefberg.

– Risken är annars att hela ens vardag börjar kretsa kring viruset, och att oron och rädslan ökar.

– Man kan också försöka tänka på att de allra flesta får milda eller måttliga symtom, och på att detta inte är domedagen - längre fram kommer det förhoppningsvis att finnas ett vaccin, och då får man hoppas att det här viruset kommer att räknas som ett av alla virus som har cirkulerat bland människorna.

Det kanske även kan hjälpa att titta på Kina, menar Lisa Clefberg.

–Där har man börjat lätta på restriktionerna och det verkar som om man nu fått en mycket stor nedgång i antalet nya fall jämfört för någon månad sedan.