Japan är en ”demografisk tidsinställd bomb”

I ett stort bostadsområde en timme utanför Tokyo låg en 69-årig man död i tre år. Ingen märkte att han var borta, och hyran drogs från hans konto automatiskt. Först när pengarna på kontot tog slut upptäckte myndigheterna hans skelett i lägenheten där han bodde.

När sommaren kommer dör fler i bostadsområdet, där 6.000 personer bor – de flesta av dem äldre. Två kroppar hittades efter att grannarna klagat på lukten som sipprade ut ur deras brevinkast. En lukt som många misstog för torkad fisk. Ingen av grannarna visste namnet på de döda, som hittades i lägenheter fulla med ruttnande sopor.

I november 2017 rapporterade New York Times från bostadsområdet utanför Tokyo. De 171 identiska byggnaderna byggdes på 60-talet. Japans ekonomi blomstrade, och finansmän bosatte sig i området med sina familjer. I dag är många av de boende åldrande människor, och utan familjer som hälsar på dem tillbringar de största delen av sin tid i sina lägenheter.

”Fångna i en demografisk smältdegel av ökat åldrande och minskat födande,” skriver New York Times.

Japanska myndigheter har varnat för att landet är vad demografer beskrivit som en ”tidsinställd demografisk bomb”. Barnafödandet har minskat kraftigt under de senaste åren, samtidigt som medellivslängden blir allt högre. Befolkningen, som var uppe i 128 miljoner i början av 2000-talet, har sedan dess minskat med en miljon. Fortsätter samma utveckling som man ser i dag uppskattar man att befolkningen kommer sjunka till bara 80 miljoner personer år 2060. I dag föds 1,4 barn per kvinna – en siffra som är för liten för att täcka upp för det antal personer som dör varje år i landet. Siffran kan jämföras med Sverige där 1,85 barn föds per kvinna.

År 2016 var första gången sedan 1899 som mindre än en miljon barn föddes i Japan. Och medan andelen invånare över 65 år låg på höga 25 procent av befolkningen 2013 tror man att siffran kommer att öka till 40 procent till år 2060.

Den åldrande och minskande befolkningen kommer att få stora konsekvenser för det japanska samhället, där man redan nu ser problem med att det finns för få personer tillgängliga på arbetsmarknaden.

– Vi har aldrig tidigare sett ett så stort och viktigt land som Japan stå inför den här typen av demografiska problem. Det handlar inte bara om att befolkningen i Japan kommer att sjunka; det allvarligaste är att arbetskraften kommer att minska mer än den faktiska befolkningen kommer att göra, sade Stephen Bronars, senior ekonom vid Welch Consulting till International Business Times redan 2014.

Men vad beror befolkningskrisen på?

År 2016 var första gången sedan 1899 som mindre än en miljon barn föddes i Japan. Foto: Aflo Co., Ltd. / Alamy

– Problematiken i Japan är att det är så svårt att kombinera förvärvsarbete och familjeliv. Man har jättelånga arbetsdagar och en kultur där man ska vara först och stanna längst på arbetsplatsen. Även efter arbetstid ska man vara trogen firman, vilket innebär att man när arbetsdagen är slut inte är fri att gå hem – utan kanske måste ta en drink med chefen eller vara med på en gemensam aktivitet.

Det säger Livia Oláh, docent i demografi vid Stockholms universitet. Hon är forskare i ett internationellt samarbete där man studerar befolkningsutvecklingen i olika postindustriella länder.

Att många japaner arbetar för mycket är ett fenomen som varit känt länge, och myndigheterna har försökt vidta åtgärder för att minska arbetstiden. År 2017 beslutade regeringen om en gräns på 100 övertidstimmar i månaden. Debatten om de långa arbetstiderna har fått särskilt mycket uppmärksamhet efter att flera personer i Japan arbetat ihjäl sig under de senaste åren. Ett fenomen som kallas karoshi, och uppmärksammades för första gången på 90-talet.

Befolkningskrisen i Japan har gått så långt att forskare vid Tohokuuniversitetet tagit fram en domedagsklocka som räknar ner tiden till det bara kommer att finnas ett barn i Japan, något som DN skrev om i mars 2017.

Även om befolkningskrisen i Japan är långt gången, menar Livia Oláh att man kan se en liknande utveckling med ett minskat barnafödande även i flera europeiska länder. I Sverige har man dock lyckats undvika samma problem och befolkningen ökar stadigt, snarare än att minska. Något som även invandringen bidrar till.

Forskaren Livia Oláh pekar på ett bristande jämställdhetsarbete som en viktig faktor som gjort att befolkningssituationen i Japan blivit så allvarlig. Foto: Lucas Vallecillos / Alamy

Livia Oláh pekar på ett bristande jämställdhetsarbete som en viktig faktor som gjort att situationen i Japan blivit så allvarlig.

– Många unga kvinnor i Japan är högutbildade och arbetar. Men på grund av långa arbetsdagar och en outvecklad barnomsorg blir de i stort sett tvingade att säga upp sig när de skaffar barn. I Japan har detta lett till en ond spiral av minskat barnafödande, säger Livia Oláh.

Livia Oláh menar att situationen i Japan påminner om Sverige på 70-talet, när kvinnor i allt högre grad släpptes in på arbetsmarknaden. Då dalade barnafödandet även här. Men politikerna förstod allvaret i problemet, och vad detta på sikt skulle kunna leda till.

– I Sverige tog det också lite tid, men våra politiker vaknade ganska snabbt och såg att man måste möjliggöra för kvinnor att kombinera familjeliv och arbete. Även om det är dyrt med familjepolitik så lönar det sig i längden, eftersom det ger landet hyfsade framtidsutsikter. Det som brister i Japan är att de hittills inte riktigt förstått hur viktigt jämställdhetsarbetet är, säger hon.

Men japanska myndigheter har börjat se allvaret i befolkningskrisen. I sitt nyårstal tog Japans premiärminister Shinzo Abe tillfället i akt att adressera den:

– Japan står nu åter inför en kritisk situation som i ärlighetens namn bör kallas en nationell kris: våra minskande födelsetal och vårt åldrande samhälle, sade han.

Han menade dock att krisen kan avvärjas:

– Vi kan ändra vår framtid med våra egna händer, sade Abe som lovade att investera i barnens framtid:

– Vi ska hantera den ovilja människor känner över att uppfostra barn och barnpassning genom att göra dramatiska reformer i vårt socialförsäkringssystem som gör det till ett som är orienterat mot alla generationer. Vi ska skapa ett samhälle som ger möjligheter till alla människor, oavsett ålder, att utveckla sina färdigheter och åta sig nya utmaningar.

Japans premiärminister Shinzo Abe vill höja antalet barn som föds från 1,4 barn per kvinna till 1,8 barn per kvinna. Foto: Koji Sasahara

Shinzo Abe har länge haft som mål att inte låta Japans befolkning sjunka under 100 miljoner invånare. Han vill höja antalet barn som föds från 1,4 barn per kvinna till 1,8 barn per kvinna. En siffra som fortfarande är för låg för att ersätta de som dör i landet men skulle kunna stävja den onda spiral som landet är inne i. Det låga barnafödandet uppmärksammades redan 1990. Enligt en artikel i tidskriften Tokyo Review har myndigheterna sedan dess på flera sätt försökt att stävja trenden.

Mer föräldraledighet, bättre barnomsorg och försök att skapa bättre balans mellan arbete och privatliv är några av de saker man investerat i. Ändå fortsätter barnafödandet sjunka, trots att undersökningar visar att japanska kvinnor vill ha fler barn.

”Oturligt nog kan man helt klart säga att den japanska regeringens försök hittills inte kan beskrivas som något annat än ett storslaget misslyckande,” skriver Jonathan Webb, forskare vid Nippon-institutet i artikeln.

Befolkningskrisen har gett upphov till flera uppseendeväckande företeelser, som fått internationell uppmärksamhet. I flera japanska städer har myndigheterna arrangerat speed dating-evenemang för att få ensamstående japaner att hitta en partner, med förhoppningen att detta ska generera fler barn.

– När man tänker på hur man ska förhindra en minskande befolkningen, kan ingenting börja utan giftermål, sade Kazuhiko Suzuki, kommunpolitiker i Ishioka till CNN vid ett speed dating-evenemang som slutade med att åtta par hade bildats.

I mars uppmärksammade nyhetsbyrån Bloomberg det faktum att många brott begås av åldrande japanska kvinnor. I Japans fängelser är en femtedel av de kvinnliga internerna över 65 år. De har ofta dömts för mindre brott som snatteri. Enligt Bloomberg lever 40 procent av de japanska kvinnliga pensionärerna ensamma, med lite kontakt med sina släktingar. Nära hälften av de åldrande japanska kvinnorna lever i fattigdom. Att begå brott blir därför ett sätt att få tak över huvudet och vård.

Livia Oláh menar att japanernas ökande medelålder börjar bli ett stort samhällsproblem. I Japan läggs mycket av ansvaret för att vårda de äldre på familjerna och barnen. Och när den yngre befolkningen krymper ökar bördan på dem.

– Det krävs stora socialpolitiska reformer som förr eller senare kommer att tvingas fram om Japan vill hålla sin ledande ekonomiska position.

– Det är alltid bättre att resonera kring ekonomi eftersom politikerna förstår när man pratar om pengar, kanske mer än när man pratar om befolkning och välmående, säger Livia Oláh.

Grafiken bygger på statistik från 2012.