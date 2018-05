Kan 36 frågor leda till kärlek mellan främlingar?

Det var när kolumnisten Mandy Len Catron i en krönika i New York Times 2015 berättade hur hon använt forskarna Elaine och Arthur Arons 36 frågor för ökad intimitet vid en första dejt som paret Arons studie plötsligt blev viral.

Mandy Len Catron beskrev användningen av frågorna som en succé. I sin krönika förklarade hon känslan hon och hennes dejt fått efter att de använt de 36 utvalda frågorna som skapats för att bygga intimitet mellan främlingar i en laboratoriemiljö.

”Det var den typen av accelererad intimitet jag mindes från sommarläger, när man var uppe hela natten tillsammans med en ny vän, och utbytte detaljer om sina korta liv. Vid tretton års ålder, för första gången hemifrån, kändes det naturligt att lära känna någon fort. Men det är sällan vuxenlivet ger oss sådana möjligheter,” skriver hon i kolumnen om frågorna.

Kvällen avslutades med att Mandy Len Catron och hennes dejt, precis som i Arons ursprungsexperiment, tittade varandra djupt i ögonen i flera minuter. Trots att Catron kände skräck inför tanken på övningen, upplevde hon att hon fick ännu starkare närhet till sin dejt när den var färdig.

Och hur gick det sedan?

”Ni undrar säkert om han och jag blev kära. Ja, det blev vi. Även om det är svårt att säga om studien var hela anledningen (det kanske hade hänt ändå), så gav den oss en väg in i en relation som känns avsiktlig. Vi tillbringade veckor i den intima sfär som vi skapat den kvällen, väntande på vad som skulle kunna hända.”

Krönikan fick genomslag. I hela världen skrev man om de 36 frågorna som skulle kunna leda till blixtförälskelse. Kort senare skrev Elaine Aron, mest känd för sin forskning kring högkänsliga personer, i Psychology Today om hur hon och hennes make Arthur Aron faktiskt kommit fram till frågorna från början.

Och de hade egentligen ingenting att göra med kärlek.

”Forskare behövde ett sätt att studera närhet utan att det förväxlades med faktorer som vem som väljer att vara med vem, eller ett förhållandes historia. Det som behövdes var en metod för att skapa närhet i ett laboratorium tillsammans med främlingar,” skrev Elaine Aron.

Därför designade hon, hennes man och deras forskarkolleger ett upplägg med 36 frågor som skulle besvaras under 45 minuter. Grunden var att frågorna långsamt skulle leda till ömsesidigt självutlämnande och intimitet mellan de två parterna. Två faktorer som forskning tidigare visat kan kopplas till att man lär sig tycka om en person.

”Vi bara systematiserade metoden så att den kunde användas i en labbmiljö,” skrev Aron.

Det första experimentet ledde till en studie som publicerades i tidskriften Personality and Social Psychology Bulletin. Deltagarna var forskarassistenter i labbet vid Stony Brook-universitetet i New York där Arthur Aron arbetade som forskare i socialpsykologi. Ett antal heterosexuella män parades ihop med heterosexuella kvinnor för att utföra testet, och ställa de 36 frågorna till varandra. En kontrollgrupp fick i stället under lika lång tid ägna sig åt vanligt småprat.

Och experimentet föll väl ut. Några månader senare gifte sig till och med ett av de slumpmässigt utvalda paren med varandra, och bjöd in alla medarbetare på labbet till bröllopet.

De 36 frågorna är utformade i tre sektioner, och dess intensitet ökar över tid. Från enkla frågor som ”vilken person i världen skulle du helst bjuda på middag?” i början av testet genom frågor som ”vad är dina bästa och värsta minnen?” till långt mer personliga frågor mot slutet. Den avslutande uppgiften i formuläret är att deltagaren ska berätta ett personligt problem och be om partnerns råd för hur problemet kan hanteras. Därefter ska partnern berätta hur den upplever att man känner sig när man berättar om problemet.

Dr. Arthur Aron förklarar i en intervju med den australiensiska tv-kanalen ABC om intensiteten som sakta byggs upp.

– Om man säger för mycket för snabbt kan det avskräcka den andra personen. Men om man börjar med något som inte är alltför personligt och sedan gradvis förflyttar sig till något mer personligt känner sig båda mer bekväma och utvecklar en hög grad av närhet, berättar Arthur Aron.

Anna Bennich Karlstedt är relationsexpert och legitimerad psykolog. Till DN säger hon att idén om att frågorna skulle leda till kärlek nog blev lite upphaussad av det faktum att krönikören i New York Times och de två labbassistenterna faktiskt blev förälskade efter att ha använt dem.

– Då blev det väldigt uppblossat i olika medier, vilket man kan förstå. Men riktigt så enkelt är det förstås inte, säger hon.

Däremot menar hon att frågorna verkligen kan hjälpa till att skapa en relation eftersom de leder till ökad förståelse och intimitet.

– Man skapar ju inte en djupare relation genom att enbart rabbla upp sitt cv eller berätta om sin bil. För vad kännetecknar en nära relation? Jo, att man kan dela med sig av sig själv, sina tankar och känslor. När någon berättar intimare saker så väcker det känslor som förtroende, empati och medkänsla och det skapar en trygghet i att man själv kan berätta om sina erfarenheter. Då plötsligt finns där något starkare, säger Anna Bennich Karlstedt, och tillägger att det här delvis går att träna upp.

Att dela djupare material behöver ofta komma stegvis, vi tycker inte om att få någons hela innanmäte uppkräkt i knät.

Hon menar att det är viktigt just att frågorna är uppbyggda med en ökande intimitetsgrad, där man går från att dela enklare tankar till att man delar med sig av mer personliga frågeställningar.

– Ibland på Facebook får man ju ont i magen när någon lägger upp på tok för utlämnade saker om sig själv, inför 250 människor. Det krävs ju en sorts fingertoppskänsla i det där. Att dela djupare material behöver ofta komma stegvis, vi tycker inte om att få någons hela innanmäte uppkräkt i knät.

Foto: Andrew Shinn / Alamy

Hon poängterar vikten av det ömsesidiga utbytet, och att visa nyfikenhet och ge gensvar till det någon annan berättar.

– För långvarig, sund vänskap eller kärlek behöver man vara bekräftande, och gärna nyfiken. Det handlar inte bara om att man ska berätta något från sitt inre, utan också att det sker i ett samspel.

Även om Anna Bennich Karlstedt poängterar att det inte är så lätt som att använda de 36 frågorna för att bli kär tycker hon att det kan vara värt att testa på en dejt, eller med en partner om man känner att man tappat nyfikenheten på varandra.

– Det kan man absolut göra, även om man redan känner varandra så kan sådana här frågor göra att man tvingar sig själv att bli mer nyfiken och väcker upp en ömhet. Ibland kan det hjälpa att man beter sig som att man är nyfiken, så blir det mer spänning och man får förhoppningsvis nyuppväckt nyfikenhet på köpet.

Varför tror du att människor letar efter sådana här snabba sätt att få kärlek?

– Vi lever i ett samhälle som premierar effektivitet. Saker ska gå snabbt och vi vill gärna ha metoder för att klara saker snabbt. Dessutom finns en utbredd ensamhet och en stor längtan hos människor att träffa någon, vilket ibland är svårt. Båda de faktorerna gör att en sådan här möjlig snabb lösning kan uppfattas som väldigt attraktiv, säger Anna Bennich Karlstedt.

Hon menar att det också kan handla om en fascination för varför vi blir förälskade.

I dag vet vi hur vi ska åka till månen, men vi har inte svaret på vad som händer när eller varför vi blir förälskade.

– I dag vet vi hur vi ska åka till månen, men vi har inte svaret på vad som händer när eller varför vi blir förälskade. Så det finns en fascination över det här, vilket syns i många format som att man vill titta på program som ”Gift vid första ögonkastet” eller ”Kärlekskoden”.

Finns det någon fara med att testa de här frågorna för att hitta kärleken?