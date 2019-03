Fakta. Så arbetar advokater med känslor

Lisa Flower observerade under fyra år mer än 50 rättegångar i brottmål och intervjuade 18 försvarsadvokater. Resultatet blev en doktorsavhandling vid Lunds universitet.

Rättegångar är fulla av känslor, emotionellt laddade. Men samtidigt ska de professionella aktörerna inte visa starka känslor, visar Lisa Flower i sin forskning.

Advokaterna tvingas därför använda särskilda känslouttryck och miner för att stärka eller underminera påståenden från åklagare, vittnen och eventuella målsägare. Det kan handla om ett höjt ögonbryn, eller andra subtila uttryck.

Under utbildningen får advokater inte lära sig hur de ska hantera sina känslor, utan det förväntas ske på jobbet.

Avhandlingen heter ”Loyalty Work: Emotional interactions of defence lawyers in Swedish courtrooms”.