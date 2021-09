Kvinnliga spelare trakasseras: ”Vill inte att folk ska veta mitt kön”

Fakta. Liten ordlista

MOBA: Multiplayer online battle arena. Spel som Dota 2, League of legends, Defence of the ancients.

FPS: Förstapersonsskjutare. Spel som Call of duty, Counter-sStrike, Half-Life, Halo, Battlefield.

TPS: Tredjepersonsskjutare. Spel som Fortnite, Red dead redemption, Grand theft auto.

RTS: Real-time strategy. Spel som Northgard, Shadow tactics, Driftland.

RPG: Role-playing game. Spel som Neverwinter, Wasteland 3, The Witcher 3.

ARPG: Action role-playing game. Spel som Hades, Baldur's gate, Diablo.