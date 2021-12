”Kyrkans arbete är inte alltid politiskt, men det får politiska konsekvenser”

Madrass och kudde får man. Sedan lägger man sig ned, i en halvtimme, i valfri kyrkbänk medan organisten spelar. Det är lunchtid, bruset och larmet utanför når inte in hit.

Sedan besökarna tidigt i höstas uppmanades att lägga sig ned i Hedvig Eleonora, som invigdes 1737 och ligger vid Östermalmstorg i centrala Stockholm, mångdubblades antalet besökare, från ett tiotal själar till uppåt hundra. De mediterar, får en paus, lyssnar på musik som kan gå från Bach till Avicii.

Vad kan kyrkan erbjuda stressade innerstadsbor? I vardagen, bortsett från en stunds musik ett par gånger om året – som i jultid? Inom en radie på någon kilometer från Hedvig, kan man googla sig till ett tiotal yogastudior.

– Kyrkan – och biblioteken – är kanske de enda platser vi har kvar som inte ställer krav på att man ska köpa något, ha medlemskort eller vara någon särskild. Kyrkan är en plats där man kan bara sitta en stund, säger Olle Liljefors.

Prästen Olle Liljefors var med och startade regelbundna mässor med popmusik, vilka drar stor publik. Foto: Jonas Lindkvist

Han är präst i Hedvig Eleonora, och säger att kyrkan förstås ska värna det som är unikt. Många kan erbjuda yoga och klassiska konserter, men få andra kan ge den sakrala musiken, de kristna ritualerna. Men tydliga regler ska man akta sig för, menar han.

– Jag tror att det var Jonas Gardell som sa att varje gräns vi sätter för Guds kärlek är vår egen, och ett misslyckande.

Men det är inte genom de stilla stunderna som Olle Liljefors har gjort störst avtryck. När han som nybakad präst kom till Katarina församlings ungdomsverksamhet på Södermalm i Stockholm 2008 sjösatte han och församlingspedagogen (och musikproducenten) Johan Lindström en technomässa. De sparade inte på krutet, använde rökmaskiner, stroboskop, stora högtalare, hela paketet. Konceptet slog, fick en Sverigeturné och exporterades till USA, då under vinjetten ”House of God”.

När Olle Liljefors för sex år sedan bytte Söder mot Östermalm var det delvis med uppdraget att göra något liknande. Hedvig Eleonoras expedition ligger på Storgatan intill kyrkan, och där på hans kontor sitter ett inramat fotografi från en av technomässorna. Det är en bild som kunde vara tagen på någon av nattklubbarna ett par kvarter bort.

Men i Hedvig Eleonora satte själva kyrkan egna spelregler.

– Akustiken här är en helt annan, det finns en 30 meter hög kupol. Högtalare fungerar inte, så vi valde i stället att utgå helt från den traditionella uppsättningen, med orgel och körer – men med musik av Beyoncé, Abba och Kent.

Technomässa i Allhelgonakyrkan i Stockholm 2011. Foto: Anders Wiklund/TT

När Tim Bergling, som växte upp på Östermalm, dog 2018, arrangerade Olle Liljefors och kyrkomusikern Ulf Norberg en Avicii-mässa i Hedvig Eleonora. Det kom 3 000 personer. Trots att man delade upp det på två mässor blev 1 000 utan plats. Det blev startskottet för regelbundna mässor med popmusik. Gudstjänsterna har blivit Svenska kyrkans allra mest besökta.

– När man jobbar i en organisation där så mycket går utför rent statistiskt, med färre som firar gudstjänst, färre medlemmar, färre som döps och vigs, så är det roligt att kunna smasha in något sådant – där vi plötsligt inte räknar församlingen i hundratal, utan i tusental.

Många av besökarna de kvällarna är ovana kyrkobesökare, berättar han: de rör sig försiktigt, liksom ovant i kyrkorummet, har aldrig tagit nattvard. Men Olle Liljefors tror att många av dem nog söker samma saker som en van högmässebesökare:

– Gemenskap, samvaro, hopp, trygghet. Det är väl det som är Gud, tänker jag.

Det var ingen slump att ”HedvigPuls” ges just på fredagskvällar.

– Jag läste att näthatet är som störst på fredagar mellan klockan 20 och 21. Jag vet inte om det hänger ihop – men det är också då ensamheten är som störst. Alla har inte fredagsmys.

Skuggorna av de brott, övergrepp och den maktfullkomlighet som begåtts inom kyrkan och i kyrkans namn kanske aldrig försvinner. Den historien finns där, Olle Liljefors talar lite om den, men också om kyrkans plats och roll nu, i en tid då det känns som om mycket står på spel. I undersökningar där människor tillfrågas om vad de uppskattar mest med kyrkan, nämner de, enligt Liljefors, varken högmässor, dop eller konserter.

– De svarar diakonin, vad kyrkan gör för fattiga, hemlösa, de som inget har. För de ensamma – ensamhet är en folksjukdom. Den har förvärrats under pandemin, och mycket av det arbete vi gör sker i det tysta, som uppsökande verksamhet, samtal.

Den 30 meter höga kupolen gör att ljudet inte styrs på samma sätt som på en nattklubb eller konsertsal. Foto: Jonas Lindkvist

När han talar om vad i det kristna budskapet han själv en gång drogs till trevar Olle Liljefors efter formuleringarna, men nämner just detta:

– En strävan att stå upp för rättvisa och för de svaga är fortfarande vad som driver mig. Man kan nog hitta det på andra håll, jag har en kompis som är polis och en som är politiker och vi enas ofta i det: man vill göra något för den här världen, samhället – eller sin nästa, som vi säger i kyrkan. Kyrkan har inte alltid menat att vara politisk, men konsekvenserna blir politiska, säger han.

Kyrkans arbete för samhällets mest utsatta grupper har historiskt ofta mötts av motstånd från makthavare. Även i dag kan de som arbetar i kyrkan möta aggressiva påhopp. Också i dag lyfts argument för att kyrkans representanter bör avhålla sig från att ta politisk ställning. En av måltavlorna är ärkebiskop Antje Jackelén, som ofta varnat för populism och främlingsfientlighet. I sociala medier blev angreppen så råa att hon i våras lämnade Twitter.

Olle Liljefors tror inte på att försöka tysta eller begränsa enskilda företrädare, och är tagen av tonen.

– Vi är en demokratisk kyrka, en folkkyrka där alla ska komma till tals. Men det är sorgligt att attackerna kommer också från kristna bröder och systrar. Jag tror att det var den tidigare ärkebiskopen KG Hammar som en gång sade att den kristna elakheten är den värsta elakheten. Jag förstår vad han menar – det går emot det kyrkan ska stå för, att inte döma, att aldrig visa förakt.

Han gör en kort paus, och säger:

– Vi är en trosgemenskap, ingen åsiktsgemenskap, man får gärna tycka olika. Men när man gör det bör det väl ske med något slags värdighet?

Det var en chock för mig att öppna mejlen. Det är över tio år sedan och jag hade varit förskonad från näthat

Han har själv fått sin del. När technomässan drog i gång i Katarina var gensvaret hos besökare och kolleger positivt, men alla var inte lyckliga över att den sortens musik togs till kyrkorummet.

– Det var en chock för mig att öppna mejlen. Det är över tio år sedan och jag hade varit förskonad från näthat, men nu önskade folk livet ur mig och skrev kommentarer om att jag skulle brinna i helvetet. Fast ibland var det komiskt också, som när någon skrev: ”Jesus vänder sig i sin grav!” Jag menar: vilken grav?

Olle Liljefors har alltid haft en kristen tro. Han växte upp i en familj som bad aftonbön, där Gud var en självklarhet och en trygghet, och där man inte behövde gå i kyrkan varje söndag för att känna det. Han spelade fotboll, pratade sällan om Gud med sina kompisar, men i högstadiet kunde han smita undan – när de andra gick ut och rökte, slank han in i kyrkan och bara satt. Drogs till rummet, tystnaden, stillheten.

”Jag läste att näthatet är som störst på fredagar mellan klockan 20 och 21. Jag vet inte om det hänger ihop – men det är också då ensamheten är som störst. Alla har inte fredagsmys”, säger Olle Liljefors. Foto: Jonas Lindkvist

Han var duktig på fotboll och hade höga mål – när han plötsligt blev sjuk, 16 år gammal. Han åkte till akuten med bröstsmärtor och diagnosticerades med en ovanlig typ av lunginflammation. Under de elva dagar han låg på intensiven kom klasskamrater och rektor besök för att ta avsked, ifall att. Det hade kunnat gå hur som helst.

– Jag minns inte så mycket av de dagarna. Men det konstiga var att jag aldrig var rädd. Andra var fruktansvärt oroliga, men inte jag. Det var som att någon höll mig i handen.

Fakta. Olle Liljefors Född 1983, uppvuxen på Stora Essingen i Stockholm. Gör: Präst i Hedvig Eleonora församling, tidigare Katarina. Börjar snart i Maria Magdalena. Bor på Södermalm med hustru och tre döttrar. Visa mer

Olle Liljefors tillfrisknade, men fotbollskarriären var all. Också andra framtidsplaner förändrades av den känsla av förtröstan han upplevde under sjukdomstiden, han ville nå djupare och började läsa till präst redan som 18-åring. Som så ung var det inte helt lätt att komma in i det kyrkliga – han var van vid att spela fotboll och festa på helgerna – men han tycker att det utifrånperspektivet har blivit en styrka. Alla kan inte koderna under en högmässa.

Han säger att han aldrig har tvivlat på Gud.

– Det kommer säkert, men inte heller genom svåra tider har jag tvivlat. Inte under min egen sjukdom, inte heller då min fru var sjuk för några år sedan, vi har tre små barn, det är klart att det var en svår tid. Men vi stärktes snarare i tron. Hon är också präst.

Efter sex år i Hedvig Eleonora återvänder han till Söder efter helgerna, rekryterad till Maria Magdalena för att ta dit den unga publiken med den samtida musiken.

– I Katarina förstod jag musikens kraft att samla människor. Få av dagens ungdomar kan några psalmer eller citera bibelverser – däremot kan de Håkan Hellströms eller Veronica Maggios texter utantill. Men det finns mycket i deras texter som stämmer med det kyrkan försöker förmedla – kärleksbudskapet, att känna sig vilsen, längtan efter att hitta ett hem, att växa som människa, att försonas med sig själv. Musiken har en otrolig genomslagskraft. Om det någonsin sker en väckelse i Sverige igen, tror jag att den kommer genom musiken.