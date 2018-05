Lärarstudenter vill göra skillnad och fostra goda medborgare

Vem vill bli lärare? Del 1. Bilden av skolan är ofta negativ i dag. Stök och bråk, sjunkande resultat och kritik mot lärarutbildningen. Behovet av nya lärare är enormt stort kommande år, samtidigt söker allt färre till utbildningen.

Skolan har varit ett hett debattämne under flera år. Rapporter om elevernas bristande kunskaper har kommit med jämna mellanrum och den allmänna bilden är att en del personer utbildar sig till lärare i brist på andra alternativ.

Efter det att allt fler studenter under några år sökte sig till olika lärarutbildningar runt om i landet tycks trenden nu vara bruten. Både i fjol och i år har antalet ansökningar minskat.

Höstterminen 2016 sökte till exempel 26.800 studenter utbildning till grundlärare, som det kallas i dag, eller till ämneslärare. Två år senare har den siffran sjunkit till nästan 23.300 ansökningar – det är en minskning med 13 procent.

Ja, varför vill någon egentligen bli lärare? Ett yrke som under de senaste åren fått ganska dåligt rykte – trots satsningar på ett system med förstelärare, högre löner och en rad andra reformer.

En ny studie bland 259 lärarstudenter vid Luleå tekniska universitet ger en positiv bild av de blivande pedagogernas drivkrafter. Studenterna där tycks verkligen brinna för att kunna påverka eleverna och deras liv positivt när de börjar arbeta som lärare.

Ulrika Bergmark är biträdande professor i pedagogik vid Luleå universitet och en av de ansvariga för den aktuella undersökningen:

– Lärarstudenterna i studien vill verkligen bidra till fina skolupplevelser, de vill ha ett meningsfullt jobb och de lyfter även fram vikten av att eleverna går vidare i livet med goda kunskaper i sitt bagage. Bland studenterna finns både de som själva mött pedagogiska föredömen – men också de som upplevt en mindre bra skoltid.

Under flera år har lärarstudenterna i Luleå tidigt i sin utbildning fått skriva ett ”brev” om varför de vill bli just lärare, och även berätta om sina egna skolerfarenheter. Har de haft några lärare som betytt mycket för dem?

– De här breven har studenterna sedan fått samtala om. När vi låtit studenterna skriva brev vid kursstarter under ett par års tid såg vi att detta var intressant. Jag och några kollegor beslutade därför att mer noggrant och vetenskapligt analysera innehållet i det som studenterna beskrev, berättar Ulrika Bergmark.

I breven framträder fyra huvudanledningar till att studenterna vill bli lärare:

1. Skapa goda skolupplevelser. Studenter med positiva skolerfarenheter vill gärna återskapa dem. De som själva har negativa upplevelser vill förändra skolan till det bättre.

2. Få ett givande yrke: Bland blivande gymnasielärare återkommer skäl som att få en universitetsexamen, ett tryggt heltidsjobb och ett meningsfullt och utvecklande yrke. Blivande lärare för yngre årskurser betonar hur viktigt det är för dem att i framtiden få arbeta med människor, speciellt barn.

3. Fostra goda medborgare: Många lärarstudenter vill "göra skillnad", både för enskilda elever och för samhället i stort.

4. Vikten av värdefull kunskap: De blivande lärarna lyfter fram vikten av goda ämneskunskaper och ett engagemang för sina ämnen. Detta är vanligast bland studenter som ska bli gymnasielärare.

Stefan Lundström är universitetslektor i svenska vid Luleå tekniska universitet och medansvarig för studien. Han är specialiserad på didaktik, det vill säga vetenskapen om faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll

– Ju yngre elever studenterna ska bli lärare för, desto mer altruistiska är skälen till att de söker sig till yrket. Få tar upp saker som lön och anställningstrygghet, trots att det ofta är just den typen av externa motiv som lyfts fram i diskussionen om hur vi ska få fler lärare i Sverige, säger Stefan Lundström.

Analyserna av lärarstudenternas brev visar att alla förväntar sig att få arbeta i ett yrke som är utvecklande och ger dem mycket personligen. Ulrika Bergmark säger att den här forskningen borde vara särskilt intressant i tider av lärarbrist och när det behövs fler kvalificerade lärare.

– För alla som utbildar lärare är det viktigt att känna till studenternas drivkrafter och behov. Samt ge realistiska förväntningar.

Har de senaste årens skoldebatt påverkat studenterna?

– Nästan alla studenter kände till att det handlar om ett komplext yrke när de valde utbildning, och att det är stressigt att vara lärare. En del har avråtts från att söka till utbildningen av vänner, släkt och anhöriga – men de har ändå brunnit för det det här med att göra skillnad i andra människors liv och valt utbildningen.

Är det några som valt läraryrket i brist på annat?

– Nej, men en del svarar att de sökte lärarutbildningen därför att det är en säker väg till en anställning. Här har vi fler som söker i dag än för kanske tio år sedan, hårdare konkurrens, alla kommer inte in. Jag vet inte hur det är på andra håll.

Hur vanligt är det med avhopp?

– En del hoppar av, men det sker tidigt under utbildningen. Vi har lagt in en fältstudiedag tidigt för att studenterna ska få utföra en uppgift med ”riktiga” elever. Det ger nya perspektiv, och en del inser då att läraryrket nog inte är något för dem.

Hur representativ tror du er studie är för lärarstudenter i stort?

– Det är svårt att avgöra. Men min bild är att de som vill bli lärare verkligen vill göra skillnad, det vill säga fostra goda samhällsmedborgare och förmedla värdefull kunskap.

Ulrika Bergmark är själv utbildad gymnasielärare i svenska och religion. Just nu arbetar hon som skolforskare i Piteå kommun. Syftet är bland annat att samla erfarenheter av att integrera forskning och forskningsbaserat arbetssätt i skolundervisningen.

Varför blev du lärare?

– Jag tror att jag också ville göra skillnad för andra, men kanske är det en efterhandskonstruktion. Jag visste tidigt att jag ville jobba med människor på något sätt, och läraryrket erbjuder den möjligheten.