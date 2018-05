Liria Ortiz svarar: Är det bitterhet som får mig att dra mig undan från andra?

Ställ frågor till Insidans experter – mejla till fragainsidan@dn.se

Fråga:

Jag svarar inte i telefonen när mina vänner ringer, ringer inte upp och undviker nära kontakter. Säger till mig själv att det är självvalt. Men innerst inne finns en tanke om att det är bitterhet som håller mig undan kontakt med släkt och vänner.

Min mamma överlevde andra världskrigets judeutrotningar i Tyskland med förfalskade papper och med en annan kvinnas identitet. Tystnaden präglade min systers och min barndom. Mamma orkade inte berätta om de fasansfulla händelser som hon och hennes familj utsattes för.

Mamma hade få vänner i Sverige och var ständigt upptagen med olika projekt. Jag fick klara mig själv i en familj som bestod av min mamma, en äldre syster, mig och min far som dog när jag var liten. Jag fick alltid höra jag skulle vara tacksam för att jag vuxit upp i Sverige och att min familj haft det så mycket svårare med svält och andra umbäranden.

Jag blev ett maskrosbarn som flyttade hemifrån redan innan jag slutade grundskolan. Skaffade mig en utbildning, träffade en man, köpte ett stort hus, fick barn och ett bra arbete. Ständigt omgiven av släkt, min syster och hennes stora familj och vänner. Men under den tiden fanns också kortare svarta perioder, präglade av min mammas allt mera egocentriska uppträdande. Med åren blev hon väldigt bitter på alla som hade haft det bättre än hon.

När jag skulle fylla 40 år rasade allt samman. Jag försökte vid flera tillfällen att ta livet av mig och lades in på sjukhus under långa perioder. Det tog flera år innan jag kom tillbaka till mitt arbete. Under tiden hade relationen till mina vänner förändrats. Jag kände allt oftare att den rollen jag haft tidigare som den ständiga lyssnaren till andras bekymmer, ville jag inte ha längre. Ändå var allt nästan som vanligt till jag fick cancer för några år sedan. Under en lång period av behandlingar orkade jag inte hålla kontakten med andra.

Det kändes som om mina vänner fortfarande ville att jag skulle lyssna till deras bekymmer, trots att mitt liv under en kort tid blev till ett helvete genom alla behandlingar. Min systers slutsats var att hennes åldrande man, som då drabbats av en svår sjukdom, var mycket sjukare än jag. Men jag hade ändå kontakt med en annan släkting och några få vänner. Kontakten blev dessvärre allt glesare när jag blev sjukare, jag orkade inte prata.

Nu är cancern borta och jag har återhämtat mig efter en lång tid av tuffa behandlingar. Det är länge sedan telefonen ringde. Jag har låtit bli att ringa tillbaka. Tänker för det mesta att det är ett aktivt val. I stället för att lyssna på mina vänners sorger, kan jag satsa tid och ork på mina närmaste och mina intressen. Jag tänker att en orsak till mina trassliga relationer till andra, är det jag lärde mig som liten. Att mig är det inte synd om. Det är de andra som har det svårt. Men det gnager och visst längtar jag efter mina vänner.

Jag vill också tillägga att jag nästan varje dag är tillsammans med andra. Går på gymnastik, sjunger i kör, är med i målargrupp och umgås med min familj. Har under cancerbehandlingen kortare haft kontakter med psykiatrin/primärvården.

Bitter?

Svar:

Hej! Du har upplevt flera svåra händelser, och av sådan karaktär att de med psykologins språk skulle kunna kallas för traumatiska kriser. Det jag noterar när jag läser ditt brev, och med stor respekt, är vilken förmåga till återhämtning som du har haft. Du har om och om igen rest dig upp och kommit tillbaka till livet. Det du berättar om är en illustration till det som vi vet numera att vår förmåga som människor att hantera svåra händelser, och återhämta oss, är större än vad vi tidigare bedömt. Inom traumapsykologin talar man om att kriser efter att de genomlevts kan leda till en personlig mognad och större styrka. Men visst, även om livets gång vanligen läker våra sår så sätter de också sina spår i oss.

Jag tror att din tanke om att du har blivit bitter nog kan stämma. För visst kan det vara så att ditt beteende att inte svara i telefon när dina vänner ringer, och att hålla dig undan från människor som förmodligen saknar dig, är en form av passiv aggressivitet. Du kanske håller med mig om det. Och just aggressivitet mot omgivningen kan vara ett av det sätt som bitterhet visar upp sig på. Jag föreslår att vi gör så här; jag resonerar med dig ett tag om vad bitterhet är som psykologin ser på det, och därefter ger jag dig några råd om hur du kan börja förhålla dig annorlunda till din känsla av bitterhet. Så att du kan börja släppta taget om den allteftersom, vilket jag uppfattar är vad du vill.

Bitterhet handlar mycket om att ha känslor, understödda av tankar, om att ha blivit illa behandlad av människor, och ibland närmast av livet. En bitter människa är arg. Och hon känner sig ha blivit utsatt för orättvisor. Att det som har hänt är oförtjänt. Vilket också kan vara fallet. Och att det som hänt strider mot en föreställning om hur det borde ha varit. En vanlig, närmast malande tanke, är just att så här borde jag inte ha bemötts, och det här borde inte ha hänt mig. Det är lätt att bli ensam med sin bitterhet; det är inte en särskilt socialt accepterad känsla.

Förstå mig rätt nu, du har förstås rätt att känna och tänka som du gör om hur livet har farit fram med dig, och hur du som det verkar ganska ofta blev ignorerad känslomässigt av såväl din mamma som din syster och kanske också av vissa av dina vänner. Men ditt dilemma som jag uppfattar det är att du börjar känna att du är alltför upptagen med att tänka på de oförätter som du utsatts för, och att din bitterhet, din negativa förväntan på hur du ska bemötas, hindrar dig från att träffa dina vänner som du inser att du faktiskt längtar efter. Kanske är det också så att din upptagenhet med det förflutna gör det svårare för dig att uppskatta det hyggliga liv som du ändå verkar ha skaffat dig, och har i dag.

Och detta är verkligen bitterhetens kärna och trista konsekvenser: att man stelnar i olustiga känslor, kanske främst ilska, och i en föreställning om sig själv som ett offer. Så hur ska du då frigöra dig från din bitterhet som blivit ett sådant hinder för dig? Ett sätt kan vara att du inte etiketterar dig som ”en bitter person”. Som att din bitterhet och din person är en och samma sak. Säg dig i stället när bitterheten dyker upp inom dig: Nu har jag en bitter känsla. Det blir en stor skillnad när man uttrycker sig så, det tydliggör att det är en känsla du får emellanåt, men inte mer än så. Välj i nästa steg att släppa den bittra känslan, grubbla inte över den, ge den inte näring, utan släpp den. Visualisera att den bittra tillfälliga känslan glider iväg som ”ett moln på himlen”. Handla också i värderad riktning, välj att fokusera på det goda liv som du har nu, närmast lite trotsigt, säg dig att det svåra som hänt, och som infinner sig som bittra känslor, inte ska stå i vägen för det goda som finns att uppleva och för att vara här och nu.

Jag tror också att du kan behöva träna dig i att bli mer självhävdande i förhållande till dem i din omgivning som vill att du ska vara kvar i din gamla roll som den som ”lyssnar på dina vänners sorger”. Jag kanske utmanar dig nu, men jag föreslår att du ganska rakt upp och ner säger när du märker att det är på väg att hända att det är en roll som du inte längre vill ha. Säg att du vill prata om det intressanta och roliga som händer dig och din vän. Kanske någon kommer att försvinna, men för de som blir kvar kan nog er vänskap få en nystart!

Ett sista förslag – och det är verkligen upp till dig att värdera om den här vägen känns rimlig för dig – ibland kan det att förlåta dem som förorättat en bidra till en möjlighet att släppa känslor av ilska och agg, och känna sig fri från det som man hittills varit så insnärjd i. Jag talar inte om förlåtelse som något som alltid ska ske, och inte heller om att man alltid ska förlåta, utan som en möjlighet bland andra. I mycket för ens egen skull. Om du vill prova detta kan du läsa boken "Förlåt och bli fri: en väg till lugn, styrka och välbefinnande" av psykologen Barbro Holm Ivarsson.

Varma hälsningar och ta väl hand om dig.