”Många inser först nu hur stor betydelse vissa ritualer har”

För vissa människor spelar religionen mindre roll. Andra lever eller brottas med religiösa frågeställningar nästan hela tiden.

Det säger Elena Namli, professor i teologisk etik vid Uppsala universitet.

Hon berättar att religionens roll i vår samtid kan analyseras ur två olika perspektiv: religionens betydelse för samhället och religionens betydelse för individen på ett personligt plan.

– Där är intressant att fundera på i samband med covid-19. Visst är det så att vi lever i en kultur av självbestämmande och det leder till att vi gärna vill tro att vi har kontroll över våra liv och är oberoende av andra, men även i vanliga tider kan det prövas, säger hon.

Som exempel nämner Elena Namli hur vi kan bli sjuka och förlora våra nära. Under en pandemi blir det särskilt uppenbart att vi inte kan lösa alla våra problem själva, säger Elena Namli.

– Den sekulära majoritetens kultur har utvecklats mot bakgrund av en religionskritik som vill frigöra människan från hennes beroende av traditioner. Men i en situation som vi befinner oss i nu handlar det snarare om att ha tillgång till resurser som finns i just traditioner, bland annat i de olika religionerna.

Hur tror du att religionen kan hjälpa människor just nu?

– Det är viktigt att vi är medvetna om att vi talar om olika religioner, för vi lever i ett mångreligiöst samhälle. Vi har exempelvis kristna samfund, muslimska samfund och judiska samfund som har tillgång till olika traditioner och berättelser som förts vidare genom generationer.

Traditionerna ger en känsla av sammanhang och kan hjälpa när människor inte har makt att påverka sin egen situation, säger Elena Namli. Så hur handskas man med en situation där det inte går att vara stark och oberoende? Att be och ta del av texter som ger mening och tröst är två exempel, säger hon.

– Religionen hjälper till att möta människor som lider, men framför allt handlar det om att lyfta blicken, säger hon och fortsätter:

– Det finns vittnesmål från Förintelsen om att människors tro gav stöd i de mest förtvivlade situationer.

Insikten om människans sårbarhet är central för många religiösa traditioner.

När den enskilda personens problem sätts i ett större sammanhang får problemen en annan proportion, säger Elena Namli.

– I den kultur vi lever i föreställer vi oss gärna att vi kan ha kontroll och fixa saker. Vi lägger över ansvaret på staten och vill att den kommer med en lösning på pandemin. Och det är klart att staten måste agera, men samtidigt finns det något mänskligt i att det finns saker som Stefan Löfven inte rår på.

– Vi är kroppsliga varelser, det finns virus, vi är dödliga. Insikten om människans sårbarhet är central för många religiösa traditioner. Religionerna har resurser för att adressera människans dödlighet och hennes beroende av krafter som hon saknar en makt över.

Går det att finna meningen med livet genom tro?

– Det är klart att det går. För många människor – då som nu – utgör religionen en stor del av deras livsvärld.

– När vi sekulariseras brukar vi göra det från olika konkreta traditioner. Det gör att religionen ofta är närvarande även för personer som inte anser sig vara religiösa.

Fakta. Så religiöst är Sverige. Andel som tror på Gud: 36 procent. SOM-institutets undersökning visar en stor skillnad mellan personer födda i Sverige och utanför. Bland de svaranden som var uppvuxna i Sverige uppgav 33 procent att de tror på Gud. Samma siffra för de svaranden som växte upp inom Europa var 54 procent och utanför Europa 77 procent. Bett till Gud den senaste månaden: 20 procent. Besökt en gudstjänst minst en gång i månaden: 9 procent. Medlem i religiöst samfund: 73 procent. Källa: Rapporten Svenska Religionstrender från 2019 av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Visa mer

Samtidigt kan religionen betyda olika saker, säger hon.

– Det går ju inte att säga ”jag är bara kristen”. En persons identitet inkluderar många element. Det går att samtidigt vara kristen, forskare, feminist och socialdemokrat.

Ryszard Bobrowicz vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, delar in religionens roll i Sverige i tre nivåer: på individnivå, på kollektiv nivå och på samhällelig nivå. På individnivå säger han att religionen kan hjälpa människor att göra vardagen begriplig.

– Det hjälper människor att hitta en mening med vad de gör, säger han.

På kollektiv nivå kan religionen hjälpa till att skapa ett sammanhang medan den på samhällelig nivå kan bidra på ett större plan, säger han. Som exempel för de båda nivåerna nämns hur Svenska kyrkan hjälpte till att bygga broar mellan flyktingar och kommuninvånare när drygt 160.000 människor sökte skydd i Sverige under 2015, framför allt till följd av kriget i Syrien. Samtidigt såg han hur samma organisation på samhällelig nivå gjorde ett mer övergripande arbete.

– Inom Svenska kyrkan gjordes ett stort fotarbete och det fanns tillgång till människor som kunde hjälpa till med mottagandet och med boende till alla som flytt, säger han.

Ryszard Bobrowicz talar gärna om vikten av ”multi-faith praxis”, ett uttryck för när olika religioner samarbetar kring gemensamma frågor. Han säger att det blir allt vanligare att se sådana typer av samarbeten, där Svenska kyrkan arbetar tillsammans med andra religiösa samfund för att hitta gemensamma vägar framåt. Ett sådant exempel är projektet ”En värld av grannar”, som han själv är involverad i.

– Man börjar göra saker tillsammans utifrån gemensamma mål. Och utifrån de målen kan man identifiera skillnader och hantera dem. Det är bra för hela samhället och sker inte bara på ledningsnivå utan även på gräsrotsnivå, säger han.

– Det finns goda exempel på hur den här typen av samarbeten främjar framför allt integration, motverkar främlingsfientlighet och polarisering, säger Ryszard Bobrowicz.

Under 2000-talet har det skett en stor ökning av samarbeten mellan religioner.

Ryszard Bobrowicz säger att han ser positivt på det ökade samarbetet mellan olika religiösa grupper som sker i Sverige.

– Det är fint att se att det inte längre finns en lika stor motsättning mellan olika religioner. Många har börjat se att oavsett om någon är kristen eller muslim så är människor lika och många tror på ungefär samma sak, oavsett om vi kallar det olika saker. För 50 år sedan skulle dessa grupper separeras mycket mer än i dag.

– Olikheter börjar uppskattas alltmer och många börjar inse att få saker är svarta eller vita. Vi är inte likadana men det finns heller ingen stor splittring. Man börjar se bortom barriärerna och det är fantastiskt. Under 2000-talet har det skett en stor ökning av samarbeten mellan religioner.

Samtidigt sker en ökad polarisering i samhället där högerextrema grupper växer runt om i västvärlden, hur ser du på det?

– Jag skulle säga att polarisering är ett resultat av en viss frestelse vi har att dela in världen i svart eller vitt, vilket skapar en falsk tudelning. Den här frestelsen blir starkare under en kris eller under omvälvande tider. Det kan vara anledningen till att polariseringen växte efter finanskrisen 2008. Under sådana tider får extrema röster en starkare dragningskraft än måttfulla.

– Vad gäller religionen och sekulära röster kan två sidor uppkomma, en som vill göra sig av med all form av synlig religion helt och hållet och en som strävar efter en typ av sekterisk avskildhet. Paradoxen för de högerpartier som dyker upp runt om i Europa just nu är att de försöker tillgodose dem båda, vilket gör att de ofta har paradoxala hållningar – å ena sidan snäser de åt den ”religiösa synligheten av muslimer”, å andra sidan vill de se en återkomst av kristendomen och kristna värderingar i sina respektive länder.

Det är här det är viktigt att arbeta över gränser och se till att människor möter varandra, säger Ryszard Bobrowicz.

Han får samma fråga som sin forskarkollega: Går det att hitta meningen med livet genom tro eller religion?

– Definitivt. Jag tror att det är den främsta anledningen till att människor vänder sig till religionen.

– Men jag tror att ett problem med själva frågan är att ur ett västerländskt perspektiv tror vi att religionen är ett begrepp som människor tillskrivs. Det kan bli märkligt för människor som kommer till Europa från andra delar av världen. Religionen är ett sätt att leva, ett sätt att tänka och det är svårt att skilja från andra delar av livet. Det handlar om hur människor tar sig an världen. Det ger inte bara mening till livet utan även till alla aktiviteter som utförs, säger Ryszard Bobrowicz.

Varför har religionen varit så viktig för människan historiskt sett?

– Jag tror att om man ser på mänsklighetens eller religionens historia så är det svårt att separera religionen från annat som skett i samhället eftersom det varit så sammanflätat med allt annat. Det gör att det är svårt att säga om fördelar som vissa förändringar inneburit för mänskligheten berodde på religionen, politiken eller förändringar i samhället.

– I den här kontexten är det svårt att svara på den frågan för jag tror att alla på ett sätt har en egen religion, oavsett om man uppfattar det så eller inte. För alla har ett sätt att ge mening till saker omkring dem.

Det är först när det inte är möjligt att göra vissa saker som man blir medveten om hur viktiga de är.

I svåra tider som under pandemin kan religionen genom olika typer av traditioner hjälpa människor att försöka finna en mening i tillvaron.

– Många har så mycket i huvudet och jobbar kanske mer än någonsin historiskt sett. Vi har sällan tid att fundera speciellt mycket på hur vi tillbringar vår tid och på meningen bakom hur vi valt att tillbringa den. Genom religiösa traditioner tror jag det går att ge kontext och mening till vad man gör, säger Ryszard Bobrowicz.

I en situation då våra liv begränsas på det sätt som skett under pandemin, blir det särskilt tydligt hur viktiga ritualer kan bidra till välbefinnandet, menar Elena Namli.

– Det kanske är först nu många inser hur stor betydelse vissa ritualer har. Det är först när det inte är möjligt att göra vissa saker som man blir medveten om hur viktiga de är, säger hon.

