Många med astma lider av oro – nu testas terapi på nätet

Fakta. Så här fungerar behandlingen rent praktiskt

Behandlingen består av 8 delar som deltagaren ska göra under 8 veckor.

Varje vecka får deltagarna en ny modul. Då loggar de in i behandlingsplattformen, läser texter med övningar och exempel.

Sedan planerar deltagaren självständigt sina hemuppgifter (dvs det man valt att öva på under veckan) genom att fylla i arbetsbladen online. Därefter loggar behandlaren (en psykolog) in och läser och ger skriftlig feedback på de valda övningarna. När deltagarna har gjort sina övningar loggar de in och berättar hur det har gått. Därefter öppnas en ny del.

Om det är något som är oklart eller som deltagaren funderar över kan denne skicka meddelanden till sin behandlare i plattformen. Behandlaren svarar inom två arbetsdagar.

De övningar som deltagaren gör är individuella, men baseras på samma princip, exponering för astmaoro, dvs att lära sig att hantera oro för astmasymtom på ett nytt sätt.

Man behöver öva för att ha någon nytta av kbt. Därför utgörs en viktig, eller den viktigaste, delen av behandlingen av de egna övningarna i vardagen.

Information om astmasjukdom och ångestsymtom ingår också i behandlingen.