Michael Alonzo: ”Pappor måste få vara med från start”

Genom ett öppet fönster på Michael Alonzos kontor dånar ljudet från två lövblåsare och ett moln av damm letar sig sakta in.

– Ser ju ut som det är värsta lekstugan här med alla leksaker, säger Michael och skrattar samtidigt som han stänger fönstret och börjar borsta av fönsterbrädan där dinosaurier och gosedjur står uppradade.

Michael arbetar som chef för kulturskolan i Södertälje och när han bjuder in föräldrar till möten är tanken att deras ungar ska ha något att sysselsätta sig med under tiden. Bygga lego eller kittla strängarna på gitarren som står lutad mot en av väggarna, vilken är prydd av streckgubbsteckningar.

– Många av de barn och ungdomar jag träffar på här, som till exempel bor i områden som Ronna eller Hovsjö, har en uppväxt som mer liknar min egen om man jämför med hur mina egna två barn växt upp.

Foto: Anette Nantell

Som barn bodde Michael i Vårby och Vårby gård, söder om Stockholm, med sina syskon och föräldrar. Skolgången beskriver han som rent av dålig och att vissa lärare inte brydde sig om eleverna tog till sig kunskap eller inte. Han upplevde det som att man i och med det mer eller mindre medvetet skapade en underklass.

– Postnummerghetto och postnummerrasism är ord som man kan använda för att beskriva känslan av hur situationen var i och hur vi som bodde i Vårby behandlades av andra.

Ett förakt mot de boende utanför Vårby växte fram i honom. Först under ett projekt där högstadielever från Segeltorp bussades till Vårby Gård för att integreras med deras jämnåriga fick Michael en annan bild av familjerna från ”de fina områdena” – som han enbart sett på avstånd tidigare. Några av de elever Michael träffade då är han vän med än i dag.

Michaels pappa var från Italien och växte upp utan föräldrar då han var bortplacerad till en fascistisk militärskola under krigstiden. Han fick uppleva mycket våld under sin barndom, men trots att hans enda manliga förebilder var våldsamma militärer så blev han raka motsatsen.

– Pappa var supersnäll och ganska närvarande ändå måste jag säga, även fast han ofta var bortrest på olika jobbuppdrag för att försörja familjen då han arbetade både som sångare och konstnär, men också som utrikeskorrespondent för den italienska tidningen Corriere della Serra.

Trots pappans välvilja kände Michael sig sviken av honom.

– Vi var en kärnfamilj, men en dysfunktionell sådan. Pappa låtsades som att allt var bra och försökte väl kompensera genom att till exempel ta med oss till Skansen på helgerna och köpa glass, säger Michael Alonzo. Foto: Anette Nantell

Men Michael menar att hans pappa var väldigt präglad av krigsminnena och att han på grund av det hade helt andra referensramar. Bara det att barnen hade en mamma och en pappa var enligt hans ”måttstock” fantastiskt.

– Jag tror att han tänkte, som många säkert känner igen, att ens barn aldrig ska behöva uppleva samma dåliga saker som man själv upplevt. Och det fick vi ju inte heller. Vi bodde i ett land som nästan var garanterat i fred, det fanns mat att äta och jag behövde inte uppleva något bombanfall. Men ja, vi hade det tufft på andra sätt.

– Dessutom var det en annan tid. 1965 vädjade socialtjänsten till frånskilda fäder om att inte vara egoister. ”Återvänd inte för att hälsa på barnen, släpp dem helt och hållet så att mamman kan träffa en ny man som kan bli deras pappa. Om du älskar dina barn, träffa dem då aldrig mer” – det var ju så det lät och det budskapet man sände ut. Så hade pappa skiljt sig från mamma och brutit upp familjen hade han förmodligen aldrig mer fått se oss barn.

I vuxen ålder skiljde Michael sig från mamman till hans son. Efter att ha lämnat relationen inleddes en vårdnadsprocess och Michael förutsatte att gemensam vårdnad av deras barn skulle bli den naturliga lösningen. Men istället startade vad Michael beskriver som en bitter kamp.

– Jag blev väldigt besviken över det motstånd jag mötte. Jag stötte på kvinnor och även män ibland på socialförvaltningen och i domstolar som hade en inställning i stil med ”vi är feminister och hjälper därför alltid kvinnor, så vi tänker se till att du inte får träffa ditt barn”. Och det är ju inte jämställdhet, utan det är ju istället villkorslös lojalitet kvinnor emellan. Vilket kan vara missriktad lojalitet i många fall och bli väldigt fel. Jag har efter det mött många andra pappor som upplevt detsamma och gett upp för att de inte klarar av att hantera motståndet.

Under perioder träffade han inte sin son eftersom han bodde utomlands. Michael skrev samtidigt boken ”Ge aldrig upp” som handlade just om vårdnadskampen om sin son. Han var även med och startade både en ideell föräldraförening (med i stort sett bara pappor som kämpade för att få vara med sina barn) och en juristfirma som fokuserade just på dessa frågor.

Arkivbild tagen i samband med lanseringen av Michaels bok ”Ge aldrig upp” som handlar om pappors rätt till sina barn vid en skilsmässa. Foto: Thomas Karlsson

Efter många år landade det i gemensam vårdnad. I dag har den unga vuxna sonen valt att bo hos Michael men träffar också sin mamma regelbundet. Erfarenheten av vårdnadsfrågan i kombination med arbetet inom juristfirman, och de cirka 300 fall som Michel varit ombud i, har gett honom uppfattningen att det svenska systemet fortfarande till viss del bygger på en förlegad syn på föräldraskap. Och att många av de verksamma inom domstolar och socialförvaltningen agerar utifrån föråldrade föreställningar.

– Man får inte glömma att socialförvaltningens jobb under väldigt många år varit att hjälpa ensamstående mammor och jaga pappor som har struntat i sina familjer. Alltså till exempel pappor som skaffat 3-14 ungar och sen lämnat. Ofta har de kanske varit alkoholmissbrukare, våldsamma och skiter fullständigt i att socialt eller ekonomiskt ta hand om sina barn. Den bilden över hur det varit tror jag sitter lite kvar i väggarna och kvar i socialförvaltningens kultur, säger Michael.

Han menar att det förstås fortfarande finns sådana exempel av pappor. Men Michael tror att problemet med frånvarande fäder till stor del grundar sig i att många pappor inte får vara delaktiga under den viktiga anknytningsperioden, när man som förälder skapar känslomässiga band till sina barn.

– Många kallar det som uppstår under anknytningen de första 2-3 åren i barnets liv för en förälskelse och att man rent kemiskt i kroppen blir lugn av att vara nära barnet och orolig när man inte är det. Dessa känslor uppstår inte om man inte tillåts vara nära tidigt i barnets liv. Sen är det försent och då hänger det kanske mer på känslan av ansvar. Vi måste förstå att papporna också behöver vara med precis som mammorna får vara från början. Får de den möjligheten så tror jag inte lika många pappor kommer vara frånvarande.

Samhället har förändrats mycket sedan Michael växte upp och han upplever att det nu är en annan – mer jämställd – tid med fler pappor som vill medverka.

– Feminismen har gjort stora framsteg. Jämställdhet närmar sig mer och mer, och det gäller i båda riktningarna för både kvinnor och män. Kvinnorna har fått kämpa hårt för att männen ska dela med sig av den makt de besuttit, men den makt som kvinnorna faktiskt besitter vad gäller föräldrafrågan tänker inte alla på. Och för att uppnå jämställdhet även där innebär det också att kvinnor måste vara beredda på att dela med sig av makten i föräldraskapet.

– Vi vet att det är fel med de här nedärvda könsrollerna, men det sitter i oss på något sätt. Det kommer ta tid att förändras och det väl okej att det får göra det i vissa avseenden. Men ur andra avseenden där folk på riktigt blir påverkade negativt så måste vi arbeta hårt för att förändring ska ske snabbare, säger Michael Alonzo. Foto: Anette Nantell

Det som Michael anser försvårar utvecklingen är att vi ofta tar efter tidigare generationers beteende och att vi på ett sätt får med oss ”nedärvda” könsroller från våra föräldrar. Trots det ser han ljust på framtiden i och med att nya generationer uppfostras i en mer jämställd anda.

Han nämner hur hans son brukade byta blöjor på förskolans dockor och mata dem med nappflaska. När förskolepersonalen sedan berättade det så skrattade de över hur gulligt det var att sonen lekte ”tjejlekar”.

– Jag frågade vad de menade. Han härmade ju en pappa. Han härmade mig och det jag gjorde hemma. Och det här ger en hint av vad som kommer hända med nästa generation. De har blivit fostrade på ett annat sätt och, oftare nu än tidigare tror jag, med pappor och mammor som delar på sysslorna i hemmet. Framtida pappor kommer ta för givet att de får vara med sina barn, även om de separerar. Och jag är helt säker på att de som kommer att jobba i domstolar, socialtjänsten och försäkringskassan också kommer ha den självklara synen.

– Jag tror och hoppas verkligen att en sådan förändring i tankesättet kommer att ske i framtiden.