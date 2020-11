Musiken blir allt viktigare vid begravningar

Fakta. Studien om musik som tröst

Studien ”Music as Consolation – The Importance of Music at Farewells and Mourning” publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Omega – Journal of Death and Dying.

Bakom studien står Marianne Viper, organist, musikterapeut, filosofie magister i musikpedagogik, David Thyrén, filosofie doktor och lektor i musikvetenskap vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm samt Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Studien bygger på en enkät med tolv personer mellan 35 och 90 år som förlorat en anhörig, haft en begravning och var med i Svenska kyrkans sorgegrupper. Av dem var tio kvinnor och två män.

De svarade på frågor om hur de relaterade till musiken i samband med avskedet och under sorgearbetet.

Studien pekar mot att musiken har en betydelsefull roll på flera olika sätt i sorgearbetet efter en anhörigs död:

● Musiken associeras med positiva minnen av den avlidne.

● Genom att anhöriga väljer musik tillsammans så underlättas sorgeprocessen.

● Allra bäst för sorgearbetet är om en avliden haft möjlighet att själv välja musiken i god tid.