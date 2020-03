När Herdis fick tråkigt skrev hon en bok om sina första 94 år

Herdis Molinder var barn under 30-talets depression och tonåring under andra världskriget. När freden väl kom upplevde hon hur Sverige blomstrade under ett par decennier. Nu tycks sjukvården ha problem och gamla får allt sämre omsorg, menar hon.

– Jag klarar mig själv men tänker på äldre som inte är så lyckligt lottade. Hemtjänsten är så dåligt organiserad på många håll. Anställda ska räkna hur många minuter och sekunder varje moment ska ta. Många gamla känner sig ofta överkörda, säger Herdis.

Hon har skrivit boken ”Mina första 94 år” (Roos & Tegnér) som kommer ut den 17 mars. Den behandlar dock inte hennes syn på hur gamla har det i dagens Sverige. I korta texter tar Herdis sig i stället an ämnen som kärlek, ondska, ånger, när kriget kom, ”det var bättre förr” och ”det är bättre nu”.

Hon är utbildad farmaceut och arbetade länge inom läkemedelsindustrin. Efter pensioneringen uppfyllde Herdis två drömmar: hon doktorerade i medicinsk vetenskap och fick vara med som statist i två uppsättningar på Dramaten.

Herdis slår snabbt fast att hon inte vill bli identifierad med sin ålder. I boken skriver hon:

”När ett biträde i affären säger att jag är duktig för att jag betalar med Swish, tar jag det som en förolämpning i stället för en vänlig­het. Jag vill bli behandlad som en medmänniska, inte som en gammal tant.”

– Fast jag gömmer inte, och glömmer inte, hur gammal jag är. Jag är född 1925. Det är inte något jag kan springa ifrån.

Herdis talar om lyckan att få vara frisk och ser det som en nåd. Hon säger att det är mycket som begränsar ens liv när man blir äldre, och att det bara är att acceptera.

– Men jag försöker ändå utmana mig. Jag tar trappan, inte hissen. Jag går, tar inte bussen. Om jag känner mig ensam ringer jag någon. Jag försöker vara aktiv och hänga med i vad som händer i samhället.

När vi blir äldre försämras synen, hörseln, lukten, smaken och känseln. Herdis måste använda förstoringsglas för att kunna läsa, och hon hör sämre än hon gjorde som ung. Hon undrar om hon kryddat maten på rätt sätt, tycker inte att det smakar som förr.

Herdis Molinder på promenad i Stockholm. Foto: Alexander Mahmoud

– Jag tror att det är viktigt att fortsätta att vara nyfiken, att lyssna mer och känna efter mer. Alla våra sinnen behöver träning, inte bara kroppen och hjärnan. Jag går regelbundet på pilates och ser gärna teater, säger Herdis.

– Jag är en nyfiken person och vill hänga med i det som sker. Mina tio barnbarn har varit till stor hjälp. De har bidragit till att jag kunnat släppa en del fördomar om hur man klär sig och hur man ser ut.

Med sina älskade barnbarn kan hon prata om alltifrån relationsproblem till döden, berättar hon.

– Jag älskar så klart även mina barn, men med dem har jag varit mer låst i mammarollen. Det har gjort det lite svårare att tala om känslor på en mer jämlik nivå.

Är du rädd för att dö?

– Nej, men jag vill inte dö. Jag tror inte på ett liv efter detta, men tror att det finns något större än vi människor – fast jag vet inte vad det är. Jag går i kyrkan och beundrar Jesus för hans kärleksbudskap och för hur han tog emot även fattiga och utstötta med öppna armar.

Jag känner mig inte färdig med livet. Det finns så mycket att lära sig och att upptäcka.

Efter studenten utbildade sig Herdis till farmaceut och arbetade under många år som sommarvikarie på olika apotek. De fyra barnen krävde sin tid, och det var kvinnans lott att ta det ansvaret.

– Jag såg det inte som någon uppoffring utan tyckte mycket om att vara med mina barn. I dag är synen på ansvaret för familjen en helt annan och föräldrar delar hemarbetet, vilket gläder mig, säger Herdis.

När barnen blivit större började Herdis arbeta på ett stort amerikanskt läkemedelsbolag. Hon var med om när det första läkemedlet mot magsår lanserades, vilket kom att revolutionera vården av dessa patienter.

– I dag är det lönlöst för någon som fyllt femtio år att söka ett jobb. Då räknas man som passé och som att man inte har något att tillföra. I andra länder är synen på äldre och ålderdomen annorlunda. Där räknas erfarenhet som en tillgång, konstaterar Herdis.

Efter pensioneringen skrev hon en doktorsavhandling om hur nya läkemedel tas emot av läkare och andra experter, och fortsatte sedan att forska.

Herdis Molinder har fyra barn, tio barnbarn och sju barnbarnsbarn. Foto: Alexander Mahmoud

Varifrån kom idén till din bok?

– En god vän och granne tyckte att jag var för understimulerad och hade det lite tråkigt. Hon föreslog att jag skulle börja skriva ned lite om mitt liv och om mina tankar. Jag skrev ihop några texter var och varannan dag.

– Till slut blev det några små betraktelser och så blev ett förlag intresserat av att samla dem i en bok.

Allt som allt blev det 74 texter under rubrikerna: Så är det, så tycker jag, så var det, och så blir det – hoppas jag.

Ja, vad hoppas du?

– Personligen hoppas jag att kunna leva lite till. Jag är medveten om att det kanske inte blir så många år. Men jag känner mig inte färdig med livet. Det finns så mycket att lära sig och att upptäcka.

